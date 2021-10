Bússola Trends: transformação precisa ser colaborativa, diz Silvio Meira

“As lideranças precisam entender que o mundo é em rede e criar visão holística”, foi a principal conclusão do bate-papo com Silvio Meira, cientista-chefe da TDS Company com Flavio Castro, sócio do grupo FSB, para o Bússola Trends, coluna que discute as principais tendências do mercado de comunicação, marketing, produtos e tecnologia, trazendo especialistas no assunto.

Nesta edição, Meira foi convidado a debater sobre o seu novo livro O que é estratégia? e os desdobramentos do conceito no mundo dos negócios.

Para o autor, escrever um livro sobre o tema veio da necessidade de elaborar uma rede de códigos que pudessem ser aplicados aos negócios, na elaboração de políticas públicas e nos âmbitos sociais. Definindo que “estratégia é o processo de transformação das aspirações em capacidades”.

Buscando provocar questionamentos nos leitores, o livro também conta com uma plataforma digital que propõe um espaço para debate das questões essenciais que o volume aborda.

A estratégia é um tema debatido na literatura e nos negócios, e, para Silvio Meira, criar estratégias é o meio para redesenhar os desafios, criar formas inovadoras de lidar com as dificuldades. E, além disso, é preciso conceituar para separar o que são aspirações de habilidades e capacidades de gestão para criar uma execução engajada e sustentável.

“O processo de transformação é conduzido de forma colaborativa. Se você não está executando suas estratégias, está sendo parte da estratégia de um todo, do grande fluxo da humanidade”, diz Meira.

Nos negócios, tais transformações foram aceleradas com o processo da globalização. E a partir do momento em que o ser humano passa a programar o espaço, as operações passam a definir as dificuldades e começa a redesenhar as estratégias, ou seja, a cultura redesenha a estratégia.

O papel da liderança na elaboração de um processo estratégico é fundamental.

“É preciso que líderes entendam que o mundo é em rede e que todos esperam participar do processo de decisão. Uma estratégia precisa ser desenhada em rede, criando jornadas coerentes”, declara.

O objetivo do autor é gerar questionamentos nos leitores acerca das estratégias que estão adotando em seus negócios. “Eu esperaria que as pessoas, quando terminassem de ler, tivessem mais perguntas que respostas sobre o que é estratégia”, afirma Meira.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | LinkedIn | Twitter | Facebook | YouTube

Veja também