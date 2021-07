BÚSSOLA TRENDS: Instagram parte pra cima de TikTok e Youtube

Por Alexandre Loures e Flávio Castro*

Com mais de 1 bilhão de usuários, o Instagram não para de crescer. A rede social está sempre de olho no mercado, trazendo atualizações como o IGTV, Reels, filtros e efeitos de realidade aumentada.

Com a pandemia pelo novo coronavírus, os hábitos digitais mudaram e o consumo de conteúdo nas redes sociais também. O TikTok foi a rede social que mais se destacou nesse período, se consolidando como a rede social mais popular durante o isolamento social, ultrapassando a marca de 2 bilhões de downloads. Outras redes sociais já começaram a apostar nesse novo formato de vídeos, e a disparada da rede social chinesa provocou mais uma mudança no Instagram.

O aplicativo passou a investir em vídeos curtos, e o Reels se tornou a “bola de vez” para a empresa, a fim de acirrar a concorrência, também, com o Shorts do Youtube.

Para se ter uma ideia do crescimento da rival chinesa, em junho, a ByteDance, dona do aplicativo TikTok comunicou, aos seus funcionários, que no ano passado houve um aumento de faturamento de 93%, chegando a R$ 171,5 bilhões.

Para entrar nessa “briga” com TikTok e YouTube Shorts, algumas mudanças no Instagram serão implantadas, como o preparo de uma interface mais adaptada a vídeos gravados no celular e mais recomendações de vídeos para seguir. A ideia é dar mais atenção aos criadores de conteúdo e fazer com que eles ganhem dinheiro.

A aposta é que vídeos curtos geram mais conexão com o público e favorecem o engajamento e tempo de uso.

Para explorar o formato, as empresas devem utilizar essa nova forma de comunicar com estratégias para a divulgação de conceitos, branding das marcas e utilização desse espaço criativo com foco na experiência humana. O desafio é se adaptar a essa comunicação ágil, estar antenado e testar muito para aprender junto com a ferramenta.

Acompanhar essas constantes mudanças é fundamental para se fazer um marketing de qualidade, atual, atento às oportunidades. E você? Gostou das mudanças anunciadas pelo Instagram?

Leia mais:

Instagram não é mais um app para compartilhar fotos”, diz chefe da rede YouTube Shorts, rival do TikTok, estreia no Brasil nesta segunda

A Guerra das 3 Plataformas: Instagram Reels vs. TikTok, vs. YouTube Shorts - Quem ficará com o título?

O Reels do Instagram, rival do TikTok, lança anúncios em todo o mundo

Testes do Instagram estão colocando sugestões de posts no seu feed

Instagram e TikTok podem acirrar concorrência no mercado de streaming

*Alexandre Loures e Flávio Castro são sócios da FSB Comunicação

Este é um conteúdo da Bússola, parceria entre a FSB Comunicação e a Exame. O texto não reflete necessariamente a opinião da Exame.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | LinkedIn | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também: