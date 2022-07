Bússola Trends: Férias, conexões humanas e engajamento

Por Alexandre Loures e Flávio Castro

As férias escolares de julho já começaram e, com elas, época de alta temporada de viagens e passeios pelo Brasil e exterior, ainda mais depois de dois invernos atípicos, de pandemia. O ócio também tem seu espaço nesse período. Depois de um primeiro semestre agitado, é hora de descansar. Segundo uma pesquisa feita pela NordVPN, a população brasileira acima de 18 anos passa entre 8h33 e 22h13 na internet por dia.

A Sortlist, agência de marketing digital, revelou que os brasileiros gastam aproximadamente 4 horas e 42 minutos em redes sociais, um dos países que mais utilizam mídias digitais no mundo. Uma imensa maioria acorda com seu smartphone e a última coisa que faz, antes de dormir, é acessar suas redes, nos mais diversos canais.

O marketing de conteúdo deve acompanhar esse comportamento sempre e entender que períodos sazonais são importantíssimos para criar maiores conexões com o público, e engajamento. O mercado sofre variações de acordo com acontecimentos. Férias movimentam a economia. Aproveitar essas transformações eventuais e circunstanciais é entender que, muito provavelmente, essa é uma oportunidade de colocar holofotes em cima de uma marca ou serviço e enviar ao público informações e experiências que entendam as suas necessidades e desejos. Essa é uma das melhores épocas para testar canais.

Já falamos aqui sobre a importância do omnichannel.

Onde estão os clientes?

Distribuídos em várias mídias sociais. Cada um opta pelo uso de uma rede social ou ponto de contato diferente. É necessária a diversificação para atender da melhor maneira possível essas pessoas. O poder do boca a boca, nessa época, também tem de ser olhado. Férias é quando as conexões mais acontecem. Pessoas estão mais disponíveis, mais dispostas a conhecer coisas novas e compartilhar seus achados. As marcas deveriam ficar de olho nesse comportamento e utilizar suas melhores ferramentas para focar em seus valores e no que fornecem.

Não podemos deixar de falar aqui que lançamentos de novidades nesse período do ano, são sempre bem-vindos.

O uso de vídeos curtos, humor e leveza também.

Portanto, é hora de aproveitar o mercado que estará mais aquecido para ousar mais e poder compreender como o público se comporta. Testes servem para isso, para aprimorar relações e criar ações. Que melhor oportunidade que essa?

Até porque, após julho começa o segundo semestre, período de muitas ações, mais agressivas para qualquer empresa.

Aproveite as férias diversificando, conhecendo mais seu público, atraindo pessoas diferentes, despertando interesses.

Crie, saia do lugar comum. É nesse espaço fértil que as melhores ideias surgem.

*Alexandre Loures e Flávio Castro são sócios do Grupo FSB

Este é um conteúdo da Bússola, parceria entre a FSB Comunicação e a Exame. O texto não reflete necessariamente a opinião da Exame.

