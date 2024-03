Bússola Poder: por quem choram os venezuelanos?

Milhões de venezuelanos choram há anos por terem sido obrigados a deixar seu país – uma nação submersa numa crise social, humanitária e econômica durante a ditadura de Nicolás Maduro, o presidente que controla o governo, o judiciário e o legislativo com o uso das forças militares. E abusa do poder para impedir seus opositores de disputarem, em condições de igualdade, as eleições no país.

As eleições venezuelanas são simulacros da democracia para tentarem legitimar o governo autoritário que é continuidade de Hugo Chavez. Algo que os brasileiros conheceram de perto depois de 1964, quando nomes como Juscelino Kubitschek e Carlos Lacerda foram impedidos de disputar as eleições e tiverem seus direitos cassados. Os brasileiros votavam regularmente em quem o regime de exceção permitia, pela sua régua curta para manter o país nas rédeas. Melhor mesmo nem rememorar esse assunto de golpes e esquecer o passado...

Tocando em frente, a Venezuela entrou no século XXI como o Brasil do Século XX: atrasada e subdesenvolvida. Condições que insistimos em perpetuar lá como cá. Uma elite perdulária foi banida do poder para dar lugar a outra elite, ainda mais autoritária e retrógrada. O povo venezuelano migrou: estimativas falam em até cerca de seis milhões deixaram o país de Maduro por conflitos políticos e ameaças sofridas durante seu governo, isso nos últimos anos. Fomentaram a favelização de cidades na Colômbia, Peru, Bolívia, Equador, Argentina, Chile e, Brasil… Os ricos que tinham alguma condição financeira melhor foram para Espanha ou Estados Unidos.

É fácil encontrar nos sinais de trânsito de cidades brasileiras o pedido de ajuda de cidadãos da Venezuela, obrigados a migrar para um país em que não dominam o idioma, têm dificuldades de conseguir empregos e se tornam mendigos. Alguns tiveram mais sorte, desde a Operação Acolhida, montada no governo de Michel Temer – que tentou receber esses seres humanos com um mínimo de dignidade.

Em Roraima, milhares atravessavam as fronteiras em busca dos direitos mais básicos em 2018. O primeiro direito reivindicado era continuar vivo. Mas isso causou o conflito social que, até hoje, alimenta a rejeição às políticas do governo federal. A xenofobia em Boa Vista surgiu contra os migrantes que lotavam as ruas da capital de Roraima, onde se ofereciam para executar trabalhos simples por preços menores que os brasileiros, e demandavam a divisão dos parcos recursos sociais dos governos. A rejeição e falta de solidariedade foi geral em todos países que receberam grandes contingentes de venezuelanos.

A melhoria do preço do petróleo e a recuperação de atendimento social do governo da Venezuela, que depende fortemente dessa commodity, até provocou o fenômeno do retorno dos imigrantes. Mas a falta de democracia e a manutenção do regime autoritário ainda afasta milhões – expatriados que vivem subempregados, ilegais ou com reconhecimento provisório, com a esperança de que a Venezuela retorne ao caminho da democracia. Um caminho que só existirá de fato com eleições livres, com candidatos de oposição e com liberdade de expressão e informação – mercadorias em falta no mercado cívico da Venezuela.

Ao que tudo indica, a próxima eleição da Venezuela será mais um simulacro. A farsa continuará a manter milhões longe de sua pátria, esperando um dia voltar. É uma história tão ruim que merecia ser queimada, como um livro póstumo de Gabriel Garcia Marques, o colombiano que não teve seu direito atendido pelos herdeiros. Há sempre alguém que tem intere$$e$ maiores que nossa triste e fantástica realidade.

