Bússola Poder: aforismos e frases livres sobre realidade política

Animal do ano

O jabuti é o animal mais rápido de Brasília. Num piscar de olhos entra em qualquer texto parlamentar, mesmos os mais desconexos.O mascote do Congresso Nacional é o jabuti, criado em cativeiro e com grande valor de mercado. Se multiplica mais que coelhos em época de tramitação de projetos de lei de impacto econômico.

Tudo em seu devido lugar

A suprema política brasileira é feita no Judiciário.

O ministro do Supremo no Brasil é indicado por um presidente político, depois de criar boas relações com os amigos do poder. Tem que fazer campanha para ser aprovado no Senado. Quando a operação é bem sucedida, é a carreira política mais longeva do país.

A bancada conservadora do Congresso Nacional adoraria levar o Judiciário ao banco dos réus.

O Supremo também tem seu centrão.

A Justiça brasileira defende primeiro seus direitos. Depois cobra os deveres dos outros.

Quando o Supremo toma uma decisão ambígua, é certo que alguém perderá muito com a jurisprudência.

A insegurança jurídica brasileira é ampla, geral e irrestrita.

Prazo de validade vencido

Os regimentos internos da Câmara dos Deputados e do Senado só têm validade para aprovação em concurso público.

No passado, alguns parlamentares sequer sabiam o que estavam votando. Atualmente, sequer sabem o que votaram.

A transparência política brasileira é uma questão de chumbo.

Passado e presente

O tempo muda a matéria: delações premiadas viraram maldição nacional.

Governabilidade

Mais vale um deputado do centrão na mão do que um radical livre.

A democracia interna de alguns partidos significa a submissão dos outros.

Mercados

O Banco Central conseguiu baixar a inflação. Quem mais faturou foi quem trabalhou contra.O mercado adora vender enganos, projeções equivocadas e ações bichadas. Só não aceita devolução.

Não vale a pena ver de novo

Políticos adoram repetir os mesmos erros em série. E sempre voltam aos mesmos locais para cometê-los.

O debate político brasileiro é produto de fortes paixões extintas no paleolítico.

Em política, o pecado mortal sempre pode ter o sagrado perdão pelo voto.

Conta amarga

Quando um governo quer arrecadar e um Congresso quer gastar, a conta sempre acaba no bolso do povo.

O objetivo central da política é melhorar a vida dos políticos.

Governo não tem dinheiro, é apenas gestor. Mas adora tomar posse definitiva.

Reformas

Quando um país fica permanentemente em reformas, é sinal que a obra permanecerá sempre inacabada.

