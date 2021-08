Bússola LIVE – Tendências do ecossistema brasileiro de investimentos

O ano de 2021 tem registrado crescimento acelerado no mercado global de private equity e venture capital. Apenas nos primeiros seis meses, os investimentos em private equity no mundo atingiram US$ 539 bilhões, o que equivale a 94% do valor investido em todo o ano passado. Os dados são de um estudo da Bain & Company, que projeta que este mercado pode superar US$ 1 trilhão em deals este ano, o maior patamar da série histórica.

Os números também são superlativos no mercado de venture capital. A base de dados Crunchbase mostra que o investimento global em capital de risco no primeiro trimestre do ano praticamente dobrou em relação ao mesmo período de 2020 e alcançou a marca de US$ 125 bilhões, um recorde de funding para startups.

O cenário de pandemia, que acelerou a transformação digital e exigiu respostas criativas e inovadoras a novos e complexos desafios, e um contexto global de aumento de liquidez e juros baixos foram decisivos para esse boom das indústrias de private equity e venture capital no mundo e, claro, no Brasil.

O país fechou o primeiro semestre com um recorde de captação na modalidade de capital de risco: as startups brasileiras receberam mais de US$ 5,2 bilhões em aportes, cifra 45% maior do que o registrado nesse período do ano passado, segundo a Distrito.

Os bons números brasileiros refletem também a maturidade do ecossistema de investimentos do país, cuja operação está cada vez mais ativa e com uma diversidade relevante de players.

Entre os movimentos importantes deste mercado nos últimos anos estão a expansão dos corporate venture capitals, a democratização dos investimentos para todos os tamanhos de companhias e diferentes estágios de negócios (seed, early e late stages), a importância dos aportes de capital privado para o desenvolvimento do país e superação de lacunas estruturais, e o interesse cada vez maior por empresas com base tecnológica.

Em webinar promovido pela Bússola, na próxima quarta-feira, 18 de agosto, às 12h, lideranças do mercado financeiro vão analisar o mapa brasileiro de investidores e debater as principais tendências e oportunidades desse ecossistema. Participarão do evento: Anderson Thees, sócio e fundador da Redpoint eventures; Eric Acher, sócio e cofundador da monashees; e Pyr Marcondes, sócio e CMO da Pipeline Capital. A moderação será feita por Rafael Lisbôa, diretor da Bússola.

Para assistir à live e enviar suas perguntas, inscreva-se aqui!

Siga Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Últimas lives: