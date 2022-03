Bússola LIVE – Sonho de abrir um negócio? Desafios para empreender no país

A vontade de ter um negócio próprio ganhou força com a pandemia e se tornou o segundo maior sonho dos brasileiros, ficando atrás apenas do desejo de viajar. Com a chegada da Covid-19, o número de pessoas que ainda não empreendem e querem abrir uma empresa nos próximos três anos cresceu 75%, somando 50 milhões em todo o país. Os dados são da última edição da Global Entrepreneurship Monitor (GEM), a maior pesquisa de empreendedorismo do mundo, que, no Brasil, é feita em parceria com o Sebrae.

As dificuldades econômicas impostas pela crise sanitária - que desacelerou a atividade produtiva, reduziu salários e fechou postos de trabalho – levaram muita gente a empreender por necessidade. O índice dos chamados empreendedores nascentes, que estão entrando agora no mercado, nunca esteve num patamar tão alto e já representa mais de 10% da população adulta. O resultado é um recorde na quantidade de novas empresas abertas no ano passado: mais de 4 milhões, segundo o Ministério da Economia. O número é 20% superior ao de 2020 e quase 30% maior do que o de 2019.

Depois de aberto o negócio, o desafio é fazê-lo dar certo: garantir fôlego para os primeiros anos, ganhar competitividade e conquistar espaço no mercado. Levantamento do IBGE mostra que quase 80% das empresas brasileiras fecham as portas em menos de uma década. Uma em cada cinco não resiste sequer a 12 meses de atividade. O alerta é importante porque, se 2021 assistiu a uma explosão de novos negócios, também foi registrado um crescimento do número de empresas fechadas: 1,4 milhão - 34% a mais do que em 2020.

Como ampliar, então, a taxa de sobrevivência empresarial? É fundamental compreender que empreendedorismo não se trata apenas de vocação. Envolve também e principalmente método, planejamento e gestão. Daí a importância de educação empreendedora, especialmente para os pequenos empresários. Os microempreendedores individuais (MEIs) são responsáveis por três em cada cinco negócios ativos no Brasil.

