Bússola LIVE: Qual o futuro da mobilidade pós-Covid?

Com as limitações de circulação impostas pelo coronavírus, a mobilidade foi colocada à prova na pandemia. Em especial, no transporte coletivo, que precisou se adaptar rapidamente aos novos protocolos sanitários para garantir a segurança dos passageiros e evitar que os meios de locomoção se transformassem em focos de contágio.

Durante a quarentena mais severa, alguns modais chegaram a registrar queda de 80% na demanda de usuários. É o caso dos ônibus urbanos, que são responsáveis por 85,7% dos deslocamentos coletivos no Brasil. Desafio enfrentado também pelo transporte rodoviário interestadual diante da redução expressiva do número de viagens. Com o retorno gradual das atividades, o movimento de passageiros tem sido retomado, mas ainda bem abaixo do período pré-Covid.

Se o cenário de crise traz uma série de desafios para o setor de transportes, principalmente em relação ao equilíbrio financeiro das empresas, é também uma oportunidade para que o poder público e a iniciativa privada repensem o modelo de mobilidade urbana existente nas cidades e discutam alternativas para que o sistema se torne mais planejado, eficiente e sustentável. O uso cada vez maior de tecnologia digital para facilitar o acesso a deslocamentos individuais e coletivos é um exemplo de mudanças trazidas pela pandemia que vieram para ficar.

Em webinar promovido pela Bússola, na próxima terça-feira, 24 de novembro, às 12h, lideranças do mercado vão debater os desafios do setor de transportes e o futuro da mobilidade. Participarão do evento Otávio Cunha, presidente-executivo da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU); Letícia Pineschi, conselheira da Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros (ABRATI); Jorge Dias, presidente do Conselho de Administração do BRT Rio; e André Turquetto, Diretor de Marketing da Alelo/Veloe.

Para receber o link de acesso à live, inscreva-se aqui.

Siga Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube