Bússola LIVE – O retorno dos eventos e as expectativas para o verão 2022

Um dos primeiros a parar na pandemia, o setor de eventos começa a ensaiar a retomada e espera intensificar a programação nos próximos meses. Com o avanço da vacinação e a queda acentuada no número de casos de Covid-19, os governantes têm ampliado as autorizações para atividades de lazer e de negócios com a presença de público.

Festas, shows, feiras corporativas e competições esportivas começam a ser liberados em todo o Brasil, com base em parâmetros científicos e respeitando protocolos sanitários. Uma das medidas mais frequentes e necessárias tem sido a apresentação obrigatória do passaporte vacinal.

A população reconhece a importância da exigência do comprovante de imunização. Pesquisa realizada pela Associação Brasileira dos Promotores de Eventos (Abrape) em outubro revela que 86% dos entrevistados somente frequentariam eventos destinados a pessoas com caderneta de vacinação contra o coronavírus e/ou teste negativo para a doença.

O levantamento mostra ainda como o público está ansioso para a volta desse tipo de programa: 8 em cada 10 dizem sentir falta dos eventos e o mesmo índice afirma que tem a intenção de frequentá-los. É um mercado que impacta e conecta diferentes setores da economia (turismo, cultura, entretenimento, bares e restaurantes, serviços, entre outros) e que teve 97% das suas atividades paralisadas no ano passado.

Esse hub setorial responde por 4,5% do PIB e movimenta mais de R$ 300 bilhões, e a expectativa da Abrape é que o número de eventos em 2022 atinja os patamares pré-pandemia, com uma média de 440 mil ao ano. E o verão é considerado um período estratégico para o início da recuperação.

Famoso em todo mundo por suas praias e as festas de réveillon e carnaval, o Rio de Janeiro já se prepara para a próxima estação, quando é esperado um incremento expressivo de visitantes e eventos, sempre obedecendo às recomendações das autoridades sanitárias. Já nesta primeira semana de dezembro, por exemplo, a cidade recebe a Bienal do Livro, no Riocentro. Durante todo o mês de janeiro, a Marina da Glória será palco do Universo Spanta, o maior festival de verão do país que vai reunir mais de 100 atrações musicais em 15 dias de programação.

Webinar promovido pela Bússola, na próxima quarta-feira, 1º de dezembro, às 12h, vai reunir lideranças do setor para debater desafios e oportunidades do mercado de eventos e as expectativas para o verão de 2022. Participarão do evento: João Marcello Barreto, presidente da Orla Rio; Marinho Filippo, sócio e organizador do Universo Spanta; Milena Palumbo, CEO da GL events; e Pedro de Lamare, vice-presidente do SindRio (Sindicato de Bares e Restaurantes do Rio de Janeiro) e sócio do Quiosque de Lamare. A moderação será feita por Rafael Lisbôa, diretor da Bússola.

