Bússola LIVE – O lado nerd da força: o bilionário mercado da cultura geek

Houve um tempo em que o universo nerd já foi um nicho. Pouco acessível, fechado a grupos e, sobretudo, quase ignorado por marcas não-endêmicas. Mas a realidade mudou, como mostram os números cada vez mais superlativos do mercado da cultura geek.

A franquia Harry Potter já arrecadou mais de US$ 21 bilhões no mundo todo, entre livros, lançamentos no cinema e licenciamento de centenas de produtos. Em dez anos, o faturamento da Marvel Studios – só com filmes de super-herói – ultrapassou os US$ 30 bi. Esse valor é semelhante ao faturamento do Mario ao longo dos anos, que é provavelmente o mais conhecido personagem de videogame do planeta.

Todos esses sucessos de entretenimento têm em comum a origem na subcultura de nicho. A literatura fantástica, as histórias em quadrinhos e os videogames, por exemplo, costumavam atrair grupos mais restritos, que se organizavam em comunidades para compartilhar seus interesses e conteúdos, cujo acesso no passado nem sempre era tão simples.

Agora a cultura pop cresceu, explodiu e virou mainstream por meio de produções com temas que se desdobram pelo cinema, games, quadrinhos, literatura, música, licenciamento de produtos, entre tantas outras frentes.

