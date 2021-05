Bússola LIVE – O futuro do varejo e o papel do setor na retomada econômica

Por Bússola

Conhecido como a locomotiva que puxa a economia brasileira, o comércio varejista acumulou alta de 0,7% no primeiro ano da pandemia, segundo o IBGE. Foram 12 meses desafiadores para o setor, que precisou se adaptar rapidamente às limitações impostas pelo coronavírus e se reinventar com criatividade, novos protocolos de segurança e transformação digital.

Se as vendas em março caíram 0,6% em relação a fevereiro por conta do crescimento do número de casos de Covid-19 e da ampliação das medidas restritivas, o avanço da vacinação, a tendência de desaceleração da 2ª onda da doença e a retomada do auxílio emergencial trazem expectativas positivas para o comércio.

Uma amostra do vigor do setor pôde ser sentida no Dia das Mães. Em comparação ao ano passado, as vendas no varejo mais do que dobraram em volume e quase quadruplicaram em receita, de acordo com levantamento da Dito, empresa de CRM para o mercado omnichannel.

Quais são os principais desafios para o comércio varejista continuar avançando? O que o setor espera do poder público nesse processo de retomada? E como será o varejo do futuro? Qual vai ser o peso das compras on-line e off-line? Como conquistar o consumidor cada vez mais exigente que, além da mercadoria, busca propósito e experiência?

Todas essas questões serão debatidas com lideranças do mercado varejista em webinar promovido pela Bússola na próxima quarta-feira, 19 de maio, às 12h. Participarão do evento: Daniel Milagres, diretor de Marketing do Carrefour Brasil; Elio Silva, diretor-executivo de Canais e Marketing da Riachuelo; Glauco Humai, presidente da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce); e Andres Mutschler, fundador e CEO da Westwing. A moderação será feita por Rafael Lisbôa, diretor da Bússola.

Para assistir à live e enviar suas perguntas, inscreva-se aqui!

Siga Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Últimas lives: