Bússola LIVE – Mercado de saúde pós-Covid: mudanças e desafios

Se os efeitos da pandemia são sentidos em todos os setores, nenhum tem sido mais impactado que o da saúde. Por se tratar da maior crise sanitária dos últimos cem anos, os sistemas público e privado tiveram que se adaptar rapidamente para enfrentar os desafios inéditos impostos pelo novo coronavírus.

E, na busca de respostas ao inimigo comum, a troca tem sido fundamental para vencer a doença, numa guerra que já dura mais de um ano e tirou a vida de quase 400 mil brasileiros. Daí a importância da parceria entre governos, rede particular, empreendedores do setor, profissionais de saúde e comunidade científica dentro e fora do Brasil.

Além de socorrer os pacientes com síndrome respiratória aguda grave por Covid-19, que têm lotado os hospitais, o setor de saúde tem que ser capaz de seguir cuidando das outras doenças, cujos casos não pararam por conta da pandemia. Na verdade, algumas enfermidades registraram crescimento desde a chegada do coronavírus, como efeito colateral dessa nova realidade. São dores desses novos tempos que têm desafiado a saúde física e mental de cada um de nós.

Enquanto a vacinação avança e traz com ela a esperança de dias melhores, o mercado de saúde continua se reinventando, com mudanças que devem permanecer mesmo depois que a população estiver imunizada. A aceleração digital nos serviços de saúde, a ampliação da telemedicina, a valorização da prevenção, a importância da informação, a otimização dos recursos, a atração de novos investidores para o setor e a maior integração entre as redes pública e privada são algumas das transformações promovidas pela pandemia que vieram para ficar.

Em webinar promovido pela Bússola na próxima quarta-feira, 28 de abril, às 12h, lideranças do mercado de saúde vão debater as lições aprendidas com o coronavírus, os desafios ainda a serem superados e as tendências do setor pós-Covid. Participarão do evento: Renato Velloso, CEO do dr.consulta; Gustavo Meirelles, diretor Médico do Grupo Alliar; Pedro Baches Jorge, diretor Clínico e fundador da Clínica SO.U; e Pedro Faria, sócio da SK Tarpon - investidora do Zenklub. A moderação será feita por Rafael Lisbôa, diretor da Bússola.

