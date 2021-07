Bússola LIVE – Logística e tecnologia: soluções para conectar o Brasil

Por Bússola

As dimensões continentais do nosso país e os gargalos de infraestrutura ainda existentes fazem com que a logística seja um desafio para a economia brasileira. As deficiências nas redes de transporte encarecem os custos logísticos, que equivalem a 12% do PIB do Brasil, segundo dados da consultoria Inter.B. O índice é acima do registrado em outras nações maiores em extensão territorial, como Estados Unidos e Canadá, onde as despesas com logística respondem por 8% do PIB; e Rússia, 9,5%.

A infraestrutura de transporte se tornou ainda mais importante com a pandemia, que impôs novas e complexas demandas logísticas. Com as limitações trazidas pelo coronavírus, os consumidores recorreram ao e-commerce, que se expandiu rapidamente e virou a alternativa para as empresas sobreviverem à crise. Sistemas de entrega precisaram ser adaptados, ampliados e, no caso de pequenos negócios, criados.

Seja para o transporte de cargas ou o delivery de bairro, a tecnologia virou peça-chave para vencer obstáculos e fazer a logística avançar. As soluções digitais têm sido fundamentais para integrar processos, otimizar fluxos, aumentar a produtividade da cadeia e principalmente conectar empresas e clientes da melhor maneira. Com o uso de inteligência artificial, IoT e outras ferramentas tecnológicas, a circulação de bens e produtos ganha agilidade e eficiência e agrega valor – aos negócios e ao país.

Em webinar promovido pela Bússola na próxima quarta-feira, 7 de julho, às 12h, lideranças do setor de logística vão debater como a tecnologia pode ajudar a superar desafios de mobilidade e a aproximar empresas e consumidores. Participarão do evento: Vasco Oliveira, sócio da SK Tarpon, CEO da Niche Partners e presidente do conselho NSTech; Rodrigo Mourad, cofundador e presidente da Cobli; e Mauro Telles, superintendente de Produtos do Alelo Frota. A moderação será feita por Rafael Lisbôa, diretor da Bússola.

