Bússola LIVE – Healthtechs: saúde mais acessível por meio da tecnologia

Se os efeitos da pandemia foram sentidos em todos os setores, nenhum tem sido mais impactado que o da saúde nos últimos dois anos. Diante da maior crise sanitária em um século, os sistemas público e privado tiveram que se adaptar para enfrentar os desafios inéditos trazidos pela Covid-19 e a saúde ganhou uma centralidade ainda maior na vida de cada um de nós.

Para superar as limitações – inclusive físicas - impostas pelo coronavírus, a tecnologia virou uma aliada importante nesse período e mudou também a nossa relação com a saúde. A aceleração digital do setor, a ampliação da telemedicina, a oferta de serviços em domicílio, a customização da experiência e o uso de big data e inteligência artificial na análise de diagnósticos e ações preventivas são algumas das transformações que vieram para ficar.

Parte dessa inovação vem das healthechs, que se multiplicaram desde o início da pandemia e atraem cada vez mais a atenção de consumidores e o interesse de investidores. As startups têm desenvolvido soluções para tornar os serviços de saúde mais ágeis, eficientes e principalmente acessíveis à população. Tudo a um clique do celular.

O Webinar promovido pela Bússola, na próxima quarta-feira, 11 de maio, às 12h, vai debater papel da tecnologia na ampliação do acesso aos serviços de saúde e como as healthechs têm contribuído para a reinvenção do setor. Participarão da live: Gustavo Mariozzi, COO da Beep Saúde; Mávio Bispo, CEO da Viziomed; Michael Ruah, CEO e fundador da SouSmile; e Priscila Siqueira, Líder do Gympass BR. A moderação será feita por Rafael Lisbôa, diretor da Bússola.

Para assistir à live e enviar suas perguntas, inscreva-se aqui!

Siga Bússola nas redes: Instagram | LinkedIn | Twitter | Facebook | Youtube

Últimas lives: