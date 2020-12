Bússola LIVE especial com pesquisadora da Fiocruz: Tudo sobre coronavírus

Dezembro começa com a escalada de casos de Covid-19 no Brasil, que se aproxima da marca de 180 mil mortos. A média móvel não para de crescer e pressiona o sistema de saúde, que já opera no limite em várias regiões. Diante da aceleração da curva e da sobrecarga da rede hospitalar, especialistas alertam para a necessidade de mais rigor nas medidas de distanciamento social. O risco aumenta ainda mais com as tradicionais celebrações de fim de ano.

O último mês de 2020 também traz esperança em relação à vacinação contra o coronavírus. No Reino Unido, que aprovou o uso da vacina da Pfizer, a imunização começa já. Outros países europeus anunciaram o início do cronograma até janeiro de 2021. Nações em todo o mundo se mobilizam na corrida pelos imunizantes.

O governo brasileiro, por meio da Fiocruz, tem convênio com a Universidade de Oxford para produção da vacina desenvolvida em parceria com a farmacêutica Astrazeneca. O plano preliminar do Ministério da Saúde prevê o início da vacinação em março. Já o governo de SP garante que é possível começar a vacinar a população do estado em janeiro com doses da chinesa Coronavac, produzida no país pelo Instituto Butantan.

Se a vacinação ainda é uma promessa, a prevenção continua sendo a principal arma para salvar vidas. A pneumologista e pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz, Dra. Margareth Dalcolmo, é a convidada do webinar especial promovido pela Bússola, na próxima quarta-feira, 9 de dezembro, às 12h. Na live, a especialista vai conversar sobre o aumento de casos de Covid-19, alertar para a necessidade de respeito às regras sanitárias, debater os desafios do sistema de saúde e esclarecer dúvidas sobre as vacinas.

Para assistir à live e mandar suas perguntas, inscreva-se aqui.

