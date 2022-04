Bússola LIVE – Eleições 2022: a corrida presidencial a 5 meses do 1º turno

A cinco meses de os brasileiros irem às urnas, como está a corrida presidencial? Segundo a pesquisa BTG/FSB que acaba de ser divulgada, a disputa está cada vez mais polarizada entre Lula e Bolsonaro. O ex-presidente segue na liderança, mas viu sua vantagem sobre o atual presidente diminuir 5 pontos percentuais em um mês.

Na simulação de 1º turno, Lula soma 41% das intenções de voto contra 32% de Bolsonaro. Já a chamada 3ª via encolheu ainda mais: todos os pré-candidatos têm juntos 17% dos votos. No levantamento anterior, há um mês, eles reuniam 24% da preferência do eleitorado.

De olho nas convenções que começam em 20 de julho, é intensa a movimentação de partidos e grupos políticos na negociação de apoios e costura de alianças. Mas o acordo entre as legendas de centro em torno de uma candidatura única tem encontrado obstáculos para avançar.

Ainda que PSDB, União Brasil, MDB e Cidadania tenham reafirmado em reunião recente o prazo de 18 de maio para definição de um nome único na disputa, alguns integrantes do grupo já admitem buscar alternativas à aliança de 3ª via e defendem inclusive diálogo com o presidenciável do PDT, Ciro Gomes.

Seja qual for o elenco que concorrerá em outubro, os analistas apontam que um fator será decisivo na escolha do eleitor: a economia. A pesquisa BTG/FSB revela que dois em cada três eleitores consideram que o Brasil está em crise econômica, com dificuldades para superar o momento. E a percepção da população não é à toa: a prévia da inflação de abril (1,73%) atingiu o maior índice para esse mês em 27 anos. Em 12 meses, o índice ultrapassa 12%. Os maiores vilões são os alimentos e os combustíveis.

Os últimos números das pesquisas eleitorais, a polarização entre Lula e Bolsonaro e o encurtamento da distância entre eles, as negociações para uma candidatura competitiva de 3ª via, e o impacto da economia na corrida presidencial - todos esses temas serão debatidos pelos especialistas em análise política do Grupo FSB em webinar especial promovido pela Bússola, na próxima quarta-feira, 4 de maio, às 12h.

Participarão da live os analistas políticos da FSB Comunicação, Alon Feuerwerker e Marcio de Freitas, e o sócio-diretor do Instituto FSB Pesquisa e da FSB Inteligência, Marcelo Tokarski. A moderação será feita por Rafael Lisbôa, diretor da Bússola.

