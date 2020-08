Bússola LIVE debate o futuro do entretenimento no pós-pandemia

Poucas indústrias se transformaram tão rapidamente quanto o entretenimento nessa pandemia global. Shows e eventos presenciais foram cancelados. Mas as lives se transformaram na nossa rotina: para trabalho, aprendizado ou apenas lazer. As produções de cinema e televisão foram paralisadas, mas nunca consumimos tanto conteúdo em streaming (e reprises). Os podcasts, gravados remotamente, estão ganhando cada vez mais ouvintes, assim como os áudiolivros e os livros digitais. Nosso comportamento na alimentação também mudou: muitos passaram a cozinhar em casa, outros mais aumentaram as entregas em domicílio, e a maioria escolheu seus momentos de indulgência, com uma bebida ou alimento especial.

O mundo ficou diferente, e muitas empresas e marcas cresceram, se adaptaram e estão acompanhando as tendências para uma nova realidade que possivelmente será híbrida, com experiências presenciais e outras virtuais e digitais.

A Bússola debaterá em live na próxima terça, às 12h, o futuro do entretenimento. Participarão do evento Luis Bianchi, diretor de marketing América Latina da Roku, principal plataforma de streaming para TV dos Estados Unidos e que já está no Brasil; Eduardo Albano, co-fundador da Ubook, maior plataforma de audiolivros, séries e documentários originais por streaming da América Latina; Tatiana Gracia, diretora de Excelência de Marketing da Mondelez Brasil , líder em snacks com marcas como Lacta, Oreo, Trident, Halls e muitas outras; e Luis Justo, CEO do Rock in Rio, um dos maiores festivais de música do mundo, que começou no Rio em 1985.

Para assistir e mandar suas perguntas, inscreva-se aqui.