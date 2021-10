Bússola LIVE – Brasil Competitivo: caminhos para destravar o país

Promover um ambiente de negócios que seja mais ágil e menos burocrático, capaz de garantir segurança jurídica, estimular a competitividade e atrair investimentos. Foi com esse objetivo que, no fim do primeiro semestre, o Congresso criou a Frente Parlamentar Mista Pelo Brasil Competitivo, formada por mais de 200 parlamentares comprometidos com a busca por soluções para fazer a economia avançar e o país crescer.

Um dos maiores entraves e alvo principal da Frente é o chamado Custo Brasil, que encarece a produção nacional, enfraquece o setor produtivo brasileiro interna e externamente, prejudica os consumidores e afasta os investidores. Estudo do Ministério da Economia e do Movimento Brasil Competitivo revela que, por ano, as empresas brasileiras pagam R$ 1,5 trilhão a mais para realizar seus negócios do que o custo médio registrado nos países que integram a OCDE. A cifra corresponde a 22% do PIB.

Um conjunto de ineficiências estruturantes contribuem para elevar o Custo Brasil: carga tributária excessiva, gargalos de infraestrutura, desafios logísticos, burocracia demais e segurança jurídica de menos. Tudo isso faz com que o Brasil amargue colocações muito ruins nos principais rankings globais de competitividade. Na edição 2021 do Anuário de Competividade Mundial, do International Institute for Management Development (IMD), nós ocupamos o 57º lugar entre 64 países.

Para mudar esse cenário, é preciso mobilização e engajamento de todos. No início de setembro, a Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo, em parceria com representantes do Poder Executivo e de entidades da iniciativa privada e da sociedade civil, lançou a Agenda Legislativa com os projetos prioritários para destravar o país. Entre eles estão a Reforma Tributária, a Reforma Administrativa e marcos regulatórios para o setor de infraestrutura, especialmente nas áreas de transportes e energia.

Webinar promovido pela Bússola, na próxima quarta-feira, 13 de outubro, às 12h, vai debater caminhos que levem a um Brasil mais competitivo e a uma retomada econômica vigorosa e sustentável. Participarão do evento: Alexis Fonteyne, deputado federal (Novo/SP) e presidente da Frente Parlamentar Mista pelo Brasil Competitivo; Carlos Alexandre Da Costa, secretário especial de Produtividade e Competividade do Ministério da Economia; e Rafael Chang, presidente da Toyota do Brasil. A moderação será feita por Rafael Lisbôa, diretor da Bússola.

Para assistir à live e enviar suas perguntas, inscreva-se aqui!

Assine os Boletins da Bússola

Siga Bússola nas redes: Instagram | LinkedIn | Twitter | Facebook | Youtube