Bússola LIVE – A educação corporativa no processo de lifelong learning

Você já ouviu falar em lifelong learning? O conceito que se refere ao processo de educação continuada, prática extremamente necessária num mercado de trabalho dinâmico e competitivo, ganhou ainda mais importância com a pandemia. Adaptação tem sido a palavra de ordem há quase dois anos, desde a chegada da Covid-19. E, para adaptar-se, é preciso estar sempre disposto a aprender algo novo e entender que o ensino é uma jornada sem fim.

Com os complexos desafios impostos pelo coronavírus, que transformaram as relações de trabalho e colocaram em risco a sobrevivência de empresas e empregos, indivíduos e organizações têm procurado alternativas para permanecerem ativos e relevantes no mercado. E um caminho é, sem dúvida, a busca por mais qualificação.

Seja por iniciativa própria, com os profissionais investindo em cursos para explorar novas habilidades, ou como parte da estratégia das companhias, que apostam na educação corporativa para desenvolver seus times, a capacitação permanente é a melhor vacina para manter negócios e pessoas resilientes a crises.

Na cartilha da aprendizagem em tempos de Covid-19, a tecnologia virou uma grande aliada, encurtando distâncias, conectando pessoas e, principalmente, não deixando o processo de formação e atualização parar.

Webinar promovido pela Bússola, na próxima quarta-feira, 17 de novembro, às 12h, vai debater importância da educação corporativa para preparar profissionais e empresas para os novos desafios do mercado. Participarão do evento: Paula Simões, vice-presidente da Fundação Dom Cabral; Rosangela Lyf, gerente de Recursos Humanos do Assaí Atacadista; e João Aguiar, diretor de Engenharia de Sistemas da Poly para América Latina. A moderação será feita por Rafael Lisbôa, diretor da Bússola.

Para assistir à live e enviar suas perguntas, inscreva-se aqui!

Assine os Boletins da Bússola

Siga Bússola nas redes: Instagram | LinkedIn | Twitter | Facebook | Youtube

Últimas lives: