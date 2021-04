Bússola estreia coluna sobre comunicação interna nas organizações

A Bússola In, nova coluna sobre comunicação interna da Bússola, chega para debater cases, tendências e desafios que organizações estão vivenciando durante o período de pandemia de covid-19 e seus reflexos no dia a dia profissional.

Sempre às quintas-feiras, quinzenalmente, Rachel Mello, diretora de Planejamento, e Bia Magalhães, coordenadora de Comunicação Interna da FSB Comunicação, compartilham experiências, reflexões e análises sobre o mercado de comunicação e boas práticas voltadas para os públicos internos.

Rachel Mello é jornalista com mestrado em Comunicação Social e 25 anos de atuação com clientes do setor público e privado. Bia Magalhães tem formação em Comunicação Organizacional e dez anos de experiência com recursos digitais e comunicação corporativa.

Na coluna de estreia, eles falam da contradição que existe no fato de as organizações tratarem a comunicação interna como um “patinho feio”.

“ Se queremos cuidar das organizações, nossas pedras fundamentais, temos que pensar na carne, no elemento humano, sua imaginação, suas dores, sua atenção. Difícil imaginar que algo seja mais importante que as pessoas que nos cercam.”

Assine os Boletins da Bússola

Siga Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Mais da Bússola: