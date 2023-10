Bússola ESG: 3 perguntas para Maria Carolina Lacombe, da Valor Capital

O que representa para a Valor Capital a certificação pelo Sistema B?

Representa uma nova fase para a companhia. Com a certificação, nós nos comprometemos a sempre melhorar nossas políticas internas e impacto no mercado como investidores de venture capital. Fazer parte da comunidade global das empresas do Sistema B nos permite também ter acesso às melhores práticas existentes no setor.

O que pesou mais para a nota final de 80,9 que a gestora recebeu?

A diligência feita pelo Sistema B perpassou os setores e processos da Valor Capital como um todo, então seria difícil definir um ponto específico. Contudo, acreditamos que a implementação de políticas internas de ESG no processo de investimento representa um grande diferencial nessa nota.

Isso muda algo na estratégia de alocação de capital? Talvez uma nova frente de impacto ainda não contemplada no atual portfólio?

A Valor Capital não é um fundo de impacto. Nós investimos em empresas de tecnologia que possuem as melhores práticas de ESG e geram grande impacto no seu setor. Nossa atividade é procurar bons empreendedores, com modelos de negócios resilientes e transformacionais para que conjuntamente com nosso capital e apoio consigam multiplicar seu impacto na sociedade.

Durante esse processo, buscamos esses empreendedores nos locais mais diversos e fazemos um trabalho no acompanhamento das investidas para implementarem as melhores práticas. Atuamos de forma intensa com parte de nossos investidores, em especial os bancos de desenvolvimento multilaterais como o BID e o Banco Mundial, para implementarmos as melhores práticas de impacto e ESG na companhia e também em nosso portfólio. A grande beleza da certificação do Sistema B é que ela permite que sejamos avaliados em critérios de impacto e ESG levando em consideração a nossa atividade.

