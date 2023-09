Bússola Cultural: shows gratuitos e Museu Afro são destaques da semana

Virada Sustentável - Museu Afro Brasil Emanoel Araujo

Na semana em que acontece a Virada Sustentável em São Paulo, o MAB Emanoel Araujo recebe o Instituto Perifa Sustentável para a oficina: “Mobilidade Social e Racismo Ambiental: Como utilizar o design para co-criar caminhos em sua comunidade” e para a palestra: “Racismo Ambiental e Mobilidade Social, com a ativista e diretora do instituto, Mahryan Sampaio. As inscrições são feitas on-line.

Oficina “Mobilidade Social e Racismo Ambiental” em 23/9, às 14h; palestra “Racismo Ambiental e Mobilidade Social”, 23/9, às 16h, Portão 10, Av. Pedro Álvares Cabral, s/n - Vila Mariana, grátis às quartas, mais informações MAB Emanoel Araujo

Aula expositiva: palhaçaria e números clássicos

A Biblioteca Parque Villa-Lobos está organizando o encontro on-line: “Aula expositiva: palhaçaria e números clássicos” apresenta referências históricas e bibliográficas para o estímulo à experimentação de números e cenas clássicas de palhaçaria. Também faz um paralelo com o dia a dia, já que a máscara do palhaço é considerada a menor do mundo, escondendo apenas o nariz, mas mostrando por completo o ser humano por trás dela. Será com o palhaço, ator, escritor e psicólogo Kayê Conforto, criador da Trupe Conforto & Cia.

27/9, das 16h às 17h30, atividade on-line e gratuita, inscrições pelo link

Exibição “Ventos do Peabiru”

Como parte da programação da 17º Primavera dos Museus, promovida pelo IBRAM (Instituto Brasileiro de Museus), que neste ano traz o tema "Memórias e democracia: pessoas LGBT+, indígenas e quilombolas" o Museu da Imigração exibirá os dois primeiros episódios da série "Ventos do Peabiru", realizada pela Vericéia Filmes.

Ao assistir “Ventos do Peabiru”, os espectadores serão convidados a vivenciar um verdadeiro mergulho nas manifestações culturais que permeiam a cidade de São Paulo, partindo de um sobrevoo dos territórios ancestrais do Kollasuyu, no Altiplano centro-andino, e de Pindorama, até o planalto paulista, vamos escutando as vozes divinas da dualidade andina que nos encaminham até aos territórios andino-paulistanos, da Kantuta ao Cemitério da Vila Formosa.

23/09 às 15h, auditório do Museu da Imigração, livre, sem necessidade de inscrição, vagas limitadas por ordem de chegada, grátis aos sábados, mais informações

Espetáculo Preta de Neve

Na Fábrica de Cultura Capão Redondo terá o espetáculo Preta de Neve, em 23/9, às 15h. A história se passa em um reino encantado onde vivia uma Rainha, que estava grávida de uma linda menina. Um dia, olhando a noite escura e estrelada, fez um pedido. Desejou que sua filha nascesse com a pele linda como a noite e brilhante como as estrelas. E como todo pedido de rainha é uma ordem, seu desejo foi realizado. Preta de Neve vive grandes aventuras em um Reino Encantado, conhece o príncipe, enfrenta perigos para ajudar um caçador não tão valente assim, faz amizade com os sete anões que cantam samba e dançam funk, além de ser a mais bela, a mais glamourosa e a mais bem vestida de todo Reino Encantado, tendo que fugir da madrasta.

Gratuito, 23/9, 15h, atividade livre, Fábricas de Cultura

Ailton Krenak e Tulipa Ruiz no Festival literário em São Sebastião

O FLI - Festival Literário, que desde 2013 acontece na região do Vale do Ribeira, expande seus horizontes e agora, em parceria com a Prefeitura Municipal de São Sebastião, realiza edição especial na cidade mais antiga do litoral norte. A edição especial do FLI & São Sebastião Literária acontece no dia 7 de outubro, das 13h às 23h, no Complexo Turístico da Rua da Praia. O FLI é uma ação realizada pelo Programa Oficinas Culturais, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. Presenças como Ailton Krenak, show de Tulipa Ruiz, Assucena, etc.

A programação completa GRATUITA do FLI & São Sebastião Literária - Edição Especial está no site do programa Oficinas Culturais

1º Concurso de Conjunto Popular

O Conservatório de Tatuí apresenta a 1ª edição do Concurso de Conjunto Popular, uma homenagem ao ilustre "Maestro Antônio Carlos Neves Campos". O concurso traz oportunidades para talentosos grupos vocais e instrumentais demonstrarem sua habilidade musical e criatividade, além de promover a cultura popular brasileira e sul-americana. As inscrições vão até o dia 09 de novembro e podem ser feitas pelo link. O concurso acontece até 17 de dezembro de 2023 e está aberto para grupos vocais e/ou instrumentais que se encaixem na categoria de Conjuntos Populares. Isso inclui duos, trios, quartetos, quintetos, sextetos, septetos, octetos e nonetos, abrangendo uma variedade de estilos musicais, desde regionais de choro até grupos vocais a capela, e muito mais.

As inscrições são gratuitas e deverão ser realizadas pela internet. A publicação da lista dos grupos selecionados para a fase final será divulgada entre 28 e 29 de novembro de 2023, no site da instituição.

Teatro Sérgio Cardoso

O Teatro Sérgio Cardoso recebe a Banda Estralo, composta por Marcos Lucatelli, Luanda Eliza, Maurício Damasceno, Lilyan Teles e Ricardo Batata, para apresentação do show inédito Brincadeira Estralante, com um repertório novo que traz músicas dos próprios integrantes e, também, de compositores convidados, como Tata Fernandes, Gustavo Kurlat, Jonathan Silva e Eduardo Paiva. O espetáculo acontece dia 11/10 às 15 horas, com entrada gratuita.A apresentação tem direção musical de Marcos Lucatelli e direção cênica de Luanda Eliza. A banda mantém suas características de interação com a plateia, propondo brincadeiras musicais e dançantes, além de trazer no roteiro poesias de Cecília Meireles, Lilyan Teles, Olavo Bilac e Manoel de Barros.

Brincadeira Estralante - Banda Estralo, Teatro Sérgio Cardoso - Sala Nydia LíciaR. Rui Barbosa, 153 - Bela Vista, 11 de outubro, às 15 horas, distribuição de ingressos na bilheteria a partir de 1h antes da sessão, livre, 60 minutos

Concertos gratuitos

A Orquestra de Cordas do Guri de São José do Rio Preto faz mais concertos na temporada 2023 dos 29 Grupos Musicais. Todas as atividades do Guri são gratuitas. A Orquestra toca nos dias 23 de setembro, às 16h, no SESC São José do Rio Preto, em São José do Rio Preto/SP; e 24 de setembro, às 15h, no Teatro Cine Barretos "Osório Falleiros da Rocha”, em Barretos/SP.

Sob a regência de João Fernando Paluan, com presença da solista Helena Picazzio, o grupo apresentará as obras: Pequeno Concerto para Violino e Cordas, de Edino Krieger; Poema Opus 94, nº 1ª, de Marlos Nobre; Bachianas Brasileiras n° 4, de Heitor Villa-Lobos; e Fantasia Sul América, de Claudio Santoro.

23/9, às 16h, SESC São José do Rio Preto, Av. Francisco Chagas Oliveira, 1333 - São José do Rio Preto/SP, 24/9 às 15h, Teatro Cine Barretos "Osório Falleiros da Rocha”, Rua 20, 864 - Barretos/SP, todos os concertos são gratuitos, programação completa no site

Espetáculo A Cabaça e o Canto, com Will Oliveira

Na Fábrica de Cultura Osasco terá o espetáculo “A cabaça e o canto, com Will Oliveira”. Esta história faz parte do mundo dos mitos, lendas e fábulas, os quais surgiram a partir da cabaça e são transmitidas oralmente de geração a geração, há muitos e muitos tempos. Esses contos são fontes inesgotáveis de inspiração e contam modos de vida. Idealizada pelo artista Wil Oliveira, que conduz a história, canta e toca os instrumentos, utilizando uma máscara afro feita com búzios e cabaça chamada “Porongo”.

29/9, sexta-feira, das 10h30 às 11h30, livre, Fábrica de Cultura Osasco | Rua Santa Rita, s/nº, Jardim Rochdale – Osasco, mais informações Fábricas de Cultura

Shows gratuitos

Neste domingo, dia 24 de setembro, das 11h às 19h, o Parque do Carmo recebe o Festival Enel Por Você, que tem como apoio a lei de fomento à cultura PROAC ICMS, programa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. Será um dia voltado para atividades gratuitas para toda a família. O que inclui oficinas, jogos, atendimento ao cliente e atrações artísticas. Para encerrar o evento, o grande destaque é a cantora baiana Daniela Mercury, que sobe ao palco com um repertório contagiante e cheio de sucessos. A programação do Festival Enel Por Você será dividida em áreas temáticas. São voltadas para a sustentabilidade, o meio ambiente, o consumo consciente de energia e o valor à vida. No Espaço Movimento pela Vida, as crianças terão a experiência de virar eletricista por um dia.

Evento gratuito, 24/9, no Parque do Carmo, Rua Osvaldo Pucci, 310, portaria 03, Itaquera, São Paulo - SP, Mais informações

