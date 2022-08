Bússola Cultural: Semana tem Virada, Flávio de Carvalho e robôs

A maratona cultural Virada SP, com gestão da Amigos da Arte, chega a 16ª edição no estado de São Paulo em clima de festa e desembarca em Campinas nos dias 20 e 21 de agosto. O evento gratuito e aberto ao público com 24 horas de duração terá shows de artistas como Almir Sater, Melim, Marília Correa, Bala Desejo, Juliana Cup, além de apresentações do Teatro Oficina, a contação de história de Ulisses Júnior, entre outros.

Serão 60 apresentações distribuídas por 18 pontos da cidade, públicos e privados, como a Estação Cultura, o Teatro Castro Mendes, a Praça Correa Lemos, a Praça Bento Quirino, a Biblioteca Zink, Sesc e o Museu da Imagem e do Som (MIS).

A Virada SP, que não acontecia na cidade desde 2015, promove ainda uma feira de artesanato, aula de coral, roda de capoeira, o evento Virada nas Estrelas (observação de astros pelo telescópio), homenagens aos músicos Raul Seixas, Moraes Moreira e muito mais.

para mais informações, acesse o site da Virada SP

Ubarana na Virada

Para quem mora nas redondezas de Ubarana, região de São José do Rio Preto, a Virada SP também estará na cidade nos dias 20 e 21 de agosto. Entre as atrações musicais confirmadas estão Art Popular, O Teatro Mágico, Ellen Oléria, Odair José e Paulo Miklos dos Titãs, além do Bailado do Deus Morto (Teatro Oficina), sarau de poesias, espetáculo infantil e muitas outras atrações, todas gratuitas.

mais informações, acesse o site da Virada SP

Eu sou você

O Teatro Sérgio Cardoso exibe o curta-metragem Eu Sou Você, gravado em realidade virtual. O filme é uma ficção ambientada em um happy hour de final de ano de uma empresa. Nesse evento, situações de assédio sexual se desenrolam e o público assume o corpo de várias personagens, experenciando as sutilezas e as violências dessa prática. A

proposta do diretor Tadeu Jungle, que também assina o roteiro do curta em colaboração com Fernanda Leite, é convidar o espectador a visualizar mais de perto as sensações e comportamentos que podem ser gerados em meio a uma situação de assédio sexual.

segunda-feira, 29 de agosto, sessões às 17h, 18h, 19h, 20h, 21h e 22h, para mais informações, acesse o site do Teatro Sérgio Cardoso

Ensinando Robôs

O Museu Catavento e a IBM apresentam a exposição “Ensinando Robôs”, um projeto em conjunto para democratizar o conhecimento sobre inteligência artificial (IA). A mostra de longa duração tem o propósito de introduzir conceitos de IA para os visitantes do museu – famílias e estudantes de 9 a 14 anos – de forma interativa e lúdica, mostrando na prática como funciona o aprendizado das máquinas e a importância do ser humano no processo.

A ideia central da exposição é fazer com que crianças e adultos compreendam que os sistemas de IA, que hoje já fazem parte do dia a dia da sociedade, são construídos por pessoas e baseados no conhecimento humano. Além da exposição, a IBM e o Catavento criaram o kit educativo IA EDU, disponível de forma virtual e gratuita pelo programa IBM SkillsBuild, para facilitar o ensino desses e outros conceitos básicos de IA em escolas.

para mais informações, acesse o site do Museu Catavento, aqui

Viva o Nordeste

Neste episódio de Pérolas Escondidas da plataforma #CulturaEmCasa, Nina e Diego viajam pelas belezas e maravilhas dos muitos nordestes existentes na história, nas lembranças e na memória de cada estado. Uma fonte de cultura e arte para comemorar a Semana da Cultura Nordestina. Para celebrar o nordeste, a plataforma preparou outros conteúdos, como o especial da cantora Juliana Linhares e Almério, a música nordestina em duas gerações com o cantor Ayrton Montarroyos e muito mais.

acesse o conteúdo já disponível na plataforma aqui

Marrom, o Musical

Em mais uma superprodução, o Teatro Sérgio Cardoso apresenta “Marrom, o Musical”. Com texto e direção de Miguel Falabela, o espetáculo conta a história de vida e obra de Alcione, um dos maiores nomes da MPB. O espetáculo terá como base dramatúrgica, a estrutura do boi maranhense, que resgata uma história típica das relações sociais e econômicas da região durante o período colonial, mesclando as culturas europeia, africana e indígena.

para mais informações, acesse o site do Teatro, para aquisição de ingresso, acesse aqui

Paraíso Invisível

O Panorama #CulturaEmCasa apresenta a peça “Paraíso Invísivel”, parte do especial que comemora o mês dos pais da plataforma #CulturaEmCasa. Entre memórias de uma vida, dissimulações, registros verídicos, sonhos e frustrações, a peça conta a história de um médico bem-sucedido que se depara com o pai em sua mesa de cirurgia. Neste momento, sente-se incapaz de continuar a ser o que havia sido até então, tomando um caminho diferente e transformando-se em algo muito maior: o Paraíso.

texto de José Trassi e Denis Antunes. Já disponível, acesse aqui

Gato com Fome

Um dos maiores influenciadores da cultura popular brasileira, Rolando Boldrin divide o palco com o Trio Gato com Fome (foto) no encerramento do festival Revelando SP 2022. Para quem perdeu, a #CulturaEmCasa apresenta o espetáculo com um repertório recheado de gêneros, como o samba, a gafieira, o samba-de-breque. O Revelando SP 2 reuniu este ano mais de 100 municípios paulistas com apresentações musicais, artesanato e culinária típica das cidades.

disponível aqui

Podcast da independência

O projeto Querino mostra como a História explica o Brasil de hoje. Lançado em 6 de agosto de 2022, o projeto consiste inicialmente em um podcast narrativo de 8 episódios produzido pela Rádio Novelo e em uma série de publicações na revista Piauí. Inspirado no 1619 project (lançado em 2019 pelo NY Times) e conduzido por uma equipe majoritariamente negra, o projeto Querino revê a história brasileira sob a perspectiva dos africanos e seus descendentes. Os episódios têm duração de 50 a 59 minutos e cada um vai se debruçar sobre um assunto específico: independência, produção de riqueza, a música, a educação, o trabalho, a religiosidade, a saúde e a política.

acesse todos os episódios pela Agenda Bonifácio, plataforma gerida pela Amigos da Arte, que reúne programação, história e curiosidades sobre o bicentenário

Papai pop

No especial para o mês dos pais, a plataforma #CulturaEmCasa convida para um bate-papo inédito o palestrante Marcos Piangers, influencer de paternidade e autor do best-seller adaptado para o cinema, “O Papai é Pop”. Apelidado de pai mais famoso do YouTube, já vendeu mais de meio milhão de cópias do exemplar e seus vídeos alcançaram mais de meio bilhão de visualizações na internet. Marcos dialoga sobre paternidade, cultura e como isso influencia na relação com os filhos.

domingo, 21 de agosto, às 20h, acesse aqui

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Gerdau leva bandas das cidades onde produz aço para tocar no Rio de Janeiro

Play: O futebol sagrado de toda quarta não é mais o mesmo, e você perde

Navegar voando: wi-fi para celular vira rotina em aviões