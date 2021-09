Bússola Cultural: Semana tem protagonismo feminino no futebol, música e HQ

Mulheres no futebol

O Museu do Futebol apresenta na próxima terça-feira, 21, a segunda mesa do webinário Mulheres Varzeanas: O Campo da Quebrada Como Espaço de Acolhimento e Resistência. Sob o tema Perspectivas do futebol feminino na teoria e na prática, o evento contará com a jornalista Lu Castro, coautora do livro Futebol Feminista — Ensaios; a pesquisadora de futebol feminino Aira Bonfim; e de Nayara Perone, diretora e jogadora do JogaMiga, que reúne mulheres para jogar futebol em São Paulo. A mediação fica por conta da educadora Sidineia Chagas, que coordena o Perifeminas e Perifemanos.

terça-feira, 21, Museu do Futebol; transmissão gratuita pelo canal do Youtube do Museu do Futebol; não é necessário fazer inscrição

Mulheres compositoras

Sob regência de Tiago Pinheiro, o grupo artístico da EMESP Tom Jobim apresenta o programa Mater Musica, que passeia por obras do repertório erudito e popular em busca das ancestralidades do feminino nas canções. Fazem parte do repertório obras de compositoras como Chiquinha Gonzaga, Hildegard Von Bingen, Fanny Mendelssohn, Lili Boulanger e Joyce Moreno. O concerto reúne composições de diferentes períodos desde o século 11 até o século 21.

17 e 18 de setembro, às 20h, no Theatro São Pedro; os ingressos custam R$ 30 e R$ 15 (meia)

Mulheres nos quadrinhos

Estão abertas as inscrições para a oficina A Construção da Personagem Feminina nas HQs, com Aline Zouvi. Em formato presencial, serão três encontros, com carga horária total de seis horas. Na oficina, os participantes terão uma breve introdução teórica à forma como a personagem feminina tem sido mostrada nos quadrinhos ocidentais e as mudanças manifestadas nessa representação. A dinâmica do curso compreende exercícios, exposição de conteúdo e discussão sobre os exercícios propostos, além de um momento para conversar sobre os temas abordados. Aline trabalha com quadrinhos, ilustrações e cartuns e atualmente faz sua primeira graphic novel.

de 21 a 23 de setembro, das 14h às 16h, na Biblioteca de São Paulo; indicado para maiores de 16 anos; vagas limitadas; mais informações e inscrições aqui

-

Primavera dos Museus

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo participa da 15ª edição da Primavera dos Museus, evento realizado anualmente pelo Ibram (Instituto Brasileiro de Museus), que visa promover instituições culturais do país em setembro. Sob o tema “Museus: perdas e recomeços”, a programação da SEC deste ano gira em torno de filmes, vídeos e exposições presenciais, além de ações virtuais e uma extensa programação que aborda os efeitos da pandemia de covid-19 no país.

acesse toda a programação pelo site da Secretaria

-

Zeca na Virada

A #ViradaSP Online, maratona de música, artes cênicas e cultura urbana, deste sábado, terá shows especiais de Zeca Baleiro e de Lia Sophia. Outro destaque é o quadro especial Rolando Prosa, capitaneado por Rolando Boldrin. Já consagrada no calendário cultural, a #ViradaSP Online é transmitida, gratuitamente, durante 12 horas seguidas, tanto pela plataforma #CulturaEmCasa como pelo seu aplicativo, disponível nas lojas Apple Store e Google Play para Iphone e Android. Os shows de Zeca Baleiro e Lia Sophia foram gravados no Teatro Sérgio Cardoso especialmente para o evento. Tudo comandado pelos apresentadores Ellen Oléria e Luiz Ramalho.

sábado, 18, a partir do meio-dia, acesse #CulturaEmCasa

-

Hora do café

O Museu do Café, inaugurado em 1998, que abrigou a Bolsa Oficial do Café desde 1922, acaba de passar por ampla reforma em suas fachadas. A instituição apresenta uma série de exposições, tradição, história e, claro, muito café e delícias com nosso “ouro verde”, e que já foi o principal produto de exportação brasileira. O museu fica em Santos, no centro histórico da cidade. O ingresso custa R$ 10. Aos sábados, a entrada é gratuita.

Museu do Café; de terça a sábado, das 9h às 18h, e domingo, das 10h às 18h (fechamento da bilheteria às 17h); mais informações acesse o site

-

Volver a los 17

O Bate-papo de Cinema Pontos MIS apresenta a obra Querida, vou comprar cigarros e já volto, de 2011. Com direção dos argentinos Mariano Cohn e Gastón Duprat, o filme aborda a vida de Ernesto Zambrana (Emilio Disi), um senhor que recebe uma proposta inusitada para viver novamente dez anos de sua vida, em qualquer período que escolhesse, com a mente que possui hoje. Após a exibição do filme, o Pontos MIS promove um debate com a participação da diretora e roteirista Giuliana Monteiro na mediação. O filme pode ser acessado gratuitamente por meio deste link (das 11h do dia 16 até 18, deste mês) e o bate-papo ao vivo sobre o filme acontece no canal do MIS no YouTube.

sábado, 18, bate papo ao vivo no Cinema Pontos MIS

-

Terra em Transe

O Museu Afro Brasil estreia a exposição Terra em Transe, com curadoria de Diógenes Moura. Após a primeira edição em 2018 no Museu de Arte Contemporânea do Ceará, a mostra chega a São Paulo atualizada e ampliada, com a adição de temas como as queimadas no Pantanal e na Amazônia, o incêndio na Cinemateca, o desastre ambiental de Brumadinho e a tragédia social provocada pela pandemia, com obras de Araquém Alcântara, Boris Kossoy, Carla Carniel, Dani Tranchesi, Daniel Kfouri, João Castellano e Michael Dantas. Ao todo, são 60 fotógrafos e cerca de 600 imagens reunidas na exposição, inicialmente programada para 2020, mas que precisou ser adiada devido à pandemia. Terra em Transe discute temas viscerais do Brasil, trazendo à tona retratos das injustiças sociais, raciais e políticas do país.

de 18 de setembro a 5 de dezembro, das 10h às 17h, Museu Afro Brasil; ingressos: R$ 15 (meia-entrada R$ 7,50); entrada gratuita às quartas-feiras

-

Na Sala São Paulo com o maestro Neil Thomson

O britânico Neil Thomson estará à frente da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo em mais quatro apresentações na Sala São Paulo. As três primeiras performances, de quinta a sábado, têm como destaque as Variações Enigma, de Edward Elgar (1857-1934), grande compositor inglês de quem o maestro Thomson é admirador confesso. A apresentação de domingo será gratuita e trará no programa a Abertura de A Consagração da Casa, de Beethoven, e a Abertura da peça A Consagração da Sala, uma encomenda feita pela Osesp ao compositor brasileiro Rodrigo Morte especialmente para estas datas. O concerto de sexta-feira será transmitido ao vivo no YouTube da Osesp.

de 16 a 19 de setembro, quinta e sexta às 20h, sábado às 1h30 e domingo às 11h; Sala São Paulo; taxa de ocupação limite: 638 lugares; recomendação etária: 7 anos; ingressos: entre R$ 50,00 e R$ 100,00 (quinta a sábado); gratuito (domingo) Bilheteria (INTI)

-

Agenda Tarsila

Para os apaixonados e interessados pela Semana de Arte Moderna de 1922, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa, em parceria com a Organização Social Amigos da Arte, lançou no início de setembro a Agenda Tarsila, um site que reúne a programação da pasta e de outras instituições públicas e privadas relacionados ao modernismo. Além de um roteiro completo, o site ainda apresenta entrevistas, vídeos, fotos e bate-papos sobre o principal marco da cultura brasileira.

acesse o site

