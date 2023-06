Bússola Cultural: semana tem programação especial para o inverno

Festas juninas

Em junho, as Fábricas de Cultura das zonas norte e sul de São Paulo e Osasco mergulham na cultura popular para celebrar o São João e exaltar a produção artística de seus aprendizes. Ao longo do mês, além das tradicionais festas juninas, as unidades realizam a Mostra de Processos, ação artístico-pedagógica que reúne os projetos desenvolvidos dentro dos Ateliês de Criação e Trilhas de Produção a cada semestre.

Por exemplo, na Fábrica de Cultura Osasco, das 13h às 19h, acontecerá a Mostra Junina, unindo o encerramento do semestre com a boa diversão do São João. O público também aproveitará uma praça de alimentação, uma feirinha com comes e bebes juninos tradicionais; jogos e brincadeiras lúdicas; e o show Jamille Queiroz canta O Nordeste com um repertório diverso que exalta a cultura nordestina e o empoderamento feminino. Também, estarão no palco Ju flor na sanfona e Cacá Molgora no zabumba.

E quem estiver pela zona Sul poderá aproveitar o Dia de São João (24/6) na Fábrica de Cultura São Luís, das 14h às 21h. A festa contará com a participação da Associação Cantinho Sertanejo, que há 20 anos atua na região e trará a Domingueira Sertaneja com comidas típicas, brincadeiras e música caipira. O público poderá aproveitar a apresentação do Trio Raça do Pajeú e o show Pra Fazer Forró de Alex Corrente, com músicas autorais e releituras de grandes nomes da música popular nordestina.

E na quarta, 28, a Fábrica de Cultura Jaçanã recebe a contação de histórias teatral de A Cabaça e o Canto Ancestral, apresentada por Will Oliveira a partir das 15h. O boneco Porongo conduz a história mostrando elementos ancestrais africanos de forma lúdica através da música e da palavra.

Gratuito, mais informações Fábricas de Cultura

Ópera gratuita baseada em texto de Machado de Assis

O Theatro São Pedro, instituição da Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, na Barra Funda, apresenta no mês de junho a estreia mundial da ópera O Machete, do compositor brasileiro André Mehmari (1977-).Inspirada em um conto homônimo de Machado de Assis (1839- 1908), publicado originalmente em 1878, a história retrata Inácio Ramos, um tocador amador de violoncelo, que só compõe e toca em momentos específicos de sua vida, como morte de sua mãe e ocasiões especiais com sua esposa e filho. Até que, em certo momento, ele conhece Barbosa, um estudante de direito que toca o machete (instrumento de origem portuguesa maior que o cavaquinho e menor que a viola).

Gratuito, 22, 23, 24 e 25 de junho, quinta a sábado às 20h, domingo às 17h, R. Barra Funda, 171 - Barra Funda, mais informações Theatro São Pedro

Exposição com obras de alunos autistas

O Museu de Arte Sacra de São Paulo em parceria com o Metrô Companhia do Metropolitano de São Paulo e Associação dos Amigos da Criança Autista (AUMA), abre a mostra SAGRADA INCLUSÃO composta de obras de arte criadas a partir de visitas prévias de grupos de crianças às exposições em cartaz no MAS SP. A abertura acontece no dia 01/7, às 11h., na Sala MAS com acesso pelo Metrô, Estação Tiradentes.

A exposição Sagrada Inclusão é uma exposição com preparo em duas etapas prévias: até o dia 15 de junho, dois grupos de alunos da AUMA visitam o museu para conhecer o espaço e as obras exibidas na mostra de longa duração e nas salas de exposições temporárias, além de participarem de oficinas de pintura. A partir desse momento, serão estimulados a criar suas próprias dia 1º de julho.

Exposição “Sagrada Inclusão”, de 01 de julho a 03 de agosto de 2023, Sala MAS/Metrô – Estação Tiradentes, Av. Tiradentes – Luz , São Paulo (grátis para usuários do Metrô), 30 obras em desenhos e pinturas. / Museu de Arte Sacra de São Paulo || MAS/SP, Avenida Tiradentes, 676 - Luz, São Paulo (ao lado da estação Tiradentes do Metrô), de terça-feira a domingo, das 9 às 17h, Ingressos R$ 6,00 (Inteira) | R$ 3,00 (meia entrada nacional para estudantes, professores da rede privada e I.D. Jovem - mediante comprovação), grátis aos sábados

Cineclube com sessões gratuitas de filmes

A produção cinematográfica latino-americana será destaque em nova ação do Memorial da América Latina. A partir do dia 21/6, o auditório da Biblioteca Latino-Americana vai sediar o Cineclube Memorial À La Carte, com exibição gratuita de filmes realizados no Brasil e em outros países da América Latina.

As exibições estão marcadas para acontecerem quinzenalmente, sempre às quartas-feiras, a partir das 19h, e serão acompanhadas de debates com duração de até 15 minutos sobre as obras em questão. A mediação dos encontros ficará a cargo de funcionários do Memorial e convidados para a sessão.

A programação já conta com cinco filmes confirmados: o brasileiro Besame Mucho (1987) em 21/06, o argentino Tangos, exílios de Gardel (1985) em 12/07, o cubano Eu sou Cuba (1964) em 26/07, o brasileiro A Culpa (1971) em 9/08 e o argentino De Amor e de Sombras (1994) em 23/08.

Quinzenal, às 19h, Auditório da Biblioteca Latino-Americana. Rua Tagipurus, nº 500. Próximo à estação Barra Funda de metrô (linha vermelha), CPTM e rodoviária, entrada Gratuita, mais informações Memorial

Festival de Inverno de Campos do Jordão

O Festival de Inverno de Campos do Jordão, reconhecido como o maior e mais tradicional evento de música clássica da América Latina, chega à 53ª edição em 2023. A programação artística acontece de 1 a 30 de julho e estará distribuída entre as cidades de Campos do Jordão – com três palcos – e a Sala São Paulo. O Festival é realizado pela Fundação Osesp e pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura e Economia Criativa.

Serão mais de 60 concertos, todos eles com entrada gratuita pela 1a vez na história,, divididos entre três locais da cidade da Serra da Mantiqueira: o adorado Auditório Claudio Santoro (apresentações de sexta a domingo); o popular Parque Capivari (sábados e domingos); e a bela Capela São Pedro, localizada no Palácio Boa Vista (sábados e domingos). A Sala São Paulo também terá uma agenda de apresentações, distribuídas entre a Sala do Coro (de terça a quinta, com ênfase em performances de Artistas do Festival) e a Sala de Concertos (sábados e domingos).

Destacam-se, na programação artística em Campos do Jordão, concertos da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo – Osesp na abertura (com seu Diretor Musical Thierry Fischer e o pianista britânico Stephen Hough, dia 1º/jul).

A programação completa desta edição do Festival pode ser acessada em seu site oficial.

Programação gratuita, mais informações Site oficial do Festival

Prorrogação da exposição Michelangelo

O MIS Experience, na Água Branca, atende mais uma vez o pedido do público e prorroga a temporada da megaexposição Michelangelo: O Mestre da Capela Sistina. Agora, os visitantes podem aproveitar as férias de julho para conferir a mostra imersiva, que segue aberta até o dia 30/07.

A reprodução gigante do teto da Capela Sistina, com estrutura criada exclusivamente para a exposição, é o maior destaque da visita e proporciona ao público uma experiência inédita de imersão, possível a partir de recursos de alta tecnologia de animação e sonorização. Com mil metros quadrados divididos em 14 salas expositivas, a mostra também traz espaços dedicados à arquitetura, história e curiosidades da Capela Sistina.

Até 30/07, MIS Experience, rua Cenno Sbrighi, 250 - Água Branca, quartas a sextas: R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia); sábados, domingos e feriados: R$ 50,00 (inteira) e R$ 25,00 (meia). Crianças até 7 anos têm entrada gratuita, Terças, quartas, quintas, sextas, domingos e feriados: 10h às 18h; sábados: 10h às 19h, Gratuito às terças, mais informações MIS Experience

Infâncias, migração e refúgio

O Museu da Imigração celebrará, em 25 de junho, 30 anos de existência, promovendo o diálogo entre passado e presente a partir de diversas camadas da temática dos deslocamentos humanos. Em comemoração, os visitantes poderão participar de diferentes atividades no decorrer do mês.

No dia 24/6, às 11h, terá a apresentação cultural de Prudence Kalambay, da República Democrática do Congo. E, no mesmo dia, o MI terá o lançamento do livro Crianças em Deslocamentos: infâncias, migração e refúgio e a entrega do Selo Empresa Amiga do Migrante, que, promovido pela ONG Visão Mundial, pretende estimular a inserção de migrantes e pessoas em situação de refúgio no mercado de trabalho.

Lançamento do livro Crianças em Deslocamentos: infâncias, migração e refúgio, 24/6, às 10h, entrada gratuita, Rua Visconde de Parnaíba, 1.316 – Mooca, de terça a sábado, das 9h às 18h, e domingo, das 10h às 18h (fechamento da bilheteria às 17h), R$ 10 e meia-entrada para estudantes e pessoas acima de 60 anos, Grátis aos sábados e, todos os dias, para as crianças até 7 anos | Haverá gratuidade também em 25/6, para saber da programação completa acesse Museu da Imigração

Programação de aniversário da Fábrica de Cultura Iguape

A Fábrica de Cultura Iguape completará um ano em julho e para comemorar, no dia 1º de julho, o público iguapense poderá aproveitar uma programação especial. A festa começa às 13h com o DJ Atsu Sagrado, que levará uma experiência do Sound System para a unidade, passando pelos ritmos Ska, Rocksteady, Early Reggae, Rub-a-Dub e Dancehall. Logo depois, às 13h30, sobe ao palco o Coral Mbyá Guarani Mhamandu Ouá, formado por indígenas da aldeia Itapuã de Iguape, uma das sete aldeias que compõem a Terra Indígena Ka’aguy Hovy, cuja extensão abrange 1,9 mil hectares no Vale do Ribeira e abriga cerca de 300 integrantes do povo Guarani Mbya.

A diversão continua com o Grupo de Maracatu Mar de Kaiala, que celebra há 15 anos as tradições dos fandangos e das puxadas de rede, misturando o Maracatu com traços da cultura caiçara. A apresentação começará às 14h. Depois de muita música é a vez do teatro animar o público com o espetáculo História Fantástica de uma Menina Excêntrica, Wandinha, da Cia. Passarinho Contou. A peça, programada para às 15h, tem um mistério prá lá de divertido.

Gratuito, confira a programação completa no Fábricas de Cultura

5 lugares TOP para curtir o friozinho em São Paulo

Uma opção é o Museu do Café, em Santos, além de mergulhar na história do café, esse lugar é referência na preservação da cultura cafeeira no Brasil. E ainda rola de se aquecer na cafeteria. Há ainda, o Teatro Sérgio Cardoso, na Bela Vista em São Paulo, com o espetáculo ‘’Labirintos em Movimento’’ da São Paulo Companhia de Dança. A SPCD inclui pela primeira vez na temporada ‘Giselle – Ato II’, de Lars Van Cauwenbergh, inspirada livremente no original de 1841 de Jules Perrot e Jean Coralli. Na Biblioteca de São Paulo tem contação de histórias, jogos e brincadeiras para a criançada, oficinas e cursos para os jovens, e muitos eventos para os adultos. A BSP tem programação para a família toda. Também é possível apreciar um concerto na Sala São Paulo, em Campos Elíseos. Só visitar o prédio histórico, já é uma experiência cultural incrível. A Sala São Paulo é a casa da renomada Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo e uma das melhores casas de concertos do mundo. E para quem desejar ficar em casa, pode se aconchegar no sofá e curtir a programação da plataforma #CulturaEmCasa!. Tem centenas de conteúdos inéditos, desde artistas independentes até os mais famosos. Tem música, gastronomia, teatro, dança, cinema e muito mais. E o melhor de tudo: é tudo grátis!

Mais informações Museu do Café, Teatro Sérgio Cardoso, Biblioteca de São Paulo, Sala São Paulo, Cultura em Casa

Consumo consciente e sustentabilidade serão temas de palestra gratuita no Museu do Café | Foto: Karina Frey

Palestra “consumo consciente e sustentabilidade”

No Museu do Café, em Santos, terá a palestra “Consumo consciente e sustentabilidade” em parceria com a associação brasileira da indústria de café – ABIC, a ação apresentará práticas sustentáveis na compra e no consumo do café. a conversa será ministrada pela Paula Tavares, consultora de sustentabilidade da ABIC, em 24 de junho, às 14h, presencial

Inscrições no e-mail: inscricao@museudocafe.org.br , grátis aos sábados, rua XV de Novembro, 95 - Centro Histórico, Santos - SP, mais informações Museu do Café

