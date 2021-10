Bússola Cultural: Semana tem orgulho no museu e Itamar Vieira Júnior

Orgulho e Resistência

O Museu da Diversidade Sexual estreia nesta sexta-feira, 29, às 14h, a exposição presencial dedicada à preservação de referências das memórias da resistência e da repressão política do Regime Militar, Orgulho e Resistências: LGBT na Ditadura. A mostra, realizada sob a curadoria de Renan Quinalha, faz um recorte sobre as relações entre autoritarismo e diversidade sexual e de gênero. A exposição se volta à série de ações de resistência que surgiram, no período, em defesa da diversidade. O público terá acesso a obras literárias, cartazes de peças de teatro, músicas, filmes, fotografias e materiais que confrontavam a censura na época, além de documentos oficiais da ditadura. Dentre os destaques, está um desenho inédito da cartunista Laerte Coutinho, que representa a pluralidade de gêneros.

de terça a domingo das 10h às 18h; gratuito; Museu da Diversidade Sexual

Tiera Fletcher, engenheira americana, uma das designers e analistas estruturais da equipe do Sistema de Lançamento Espacial para a NASA, que deve enviar pessoas a Marte Tiera Fletcher, engenheira americana, uma das designers e analistas estruturais da equipe do Sistema de Lançamento Espacial para a NASA, que deve enviar pessoas a Marte

Mulheres na Ciência

O Museu Catavento inaugurou uma nova exposição nesta semana com objetivo de dar visibilidade às mulheres que se dedicaram e se dedicam às ciências. A mostra Mulheres na Ciência apresenta 12 mulheres, de diferentes épocas, nacionalidades e campos do conhecimento, que exerceram de maneira significativa seu trabalho em prol da ciência. Ao difundir esses trabalhos, a exposição visa também demonstrar que é possível vencer barreiras e servir de inspiração para meninas e jovens abraçarem a carreira da pesquisa científica.

até 11 de fevereiro de 2022; terça a domingo, das 9h às 17h; Museu Catavento; mais informações acesse o site do museu

As irmãs Maria e Elizangela brincam na frente da casa em que vivem com os pais e irmãos em Riacho das Almas. Pernambuco, Brasil — Habitat para a Humanidade Brasil/2021 As irmãs Maria e Elizangela brincam na frente da casa em que vivem com os pais e irmãos em Riacho das Almas. Pernambuco, Brasil — Habitat para a Humanidade Brasil/2021

A casa da esperança

Uma das novas atrações da Casa das Rosas será a exposição fotográfica Onde mora a esperança, instalada no jardim do museu. Tendo como tema “Lares ao redor do mundo”, a exposição traz cerca de 80 fotos do acervo da instituição Habitat para a Humanidade Internacional e fotografias que o projeto fez em comunidades da área rural de Pernambuco e da cidade de São Paulo. O objetivo é mostrar a diversidade cultural, as tradições de várias etnias, os diversos tipos de habitações e os diferentes significados simbólicos da palavra “casa”. Lares de países como Honduras, Zâmbia e Índia também integram a mostra fotográfica.

Casa das Rosas; até 28 de novembro; gratuito

Itamar Vieira Júnior participa de conversa em encontro na Biblioteca Parque Villa-Lobos Itamar Vieira Júnior participa de conversa em encontro na Biblioteca Parque Villa-Lobos

Papo com Itamar Vieira Júnior, de Torto Arado

A Biblioteca Parque Villa-Lobos promove uma roda de conversa com o escritor de Torto Arado, Itamar Vieira Júnior. O bate-papo será mediado por Pedro Marques, poeta, compositor, crítico e professor de Literatura Brasileira da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). Torto Arado foi vencedor dos prêmios Leya, Jabuti e Oceanos e se tornou um best-seller brasileiro. A história de duas irmãs, Belonísia e Bibiana, que sofrem um acidente na infância e têm a vida marcada pelo trabalho em uma fazenda no sertão da Bahia, faz um recorte do Brasil e revela as injustiças sociais e os resquícios da abolição da escravatura. O encontro trará reflexões relevantes para diversas áreas da formação escolar, além de abordar o direito à terra, as relações trabalhistas, o acesso à educação, a ancestralidade afro-brasileira e a narrativa oral e literária, temas amplamente abordados no livro. O público poderá enviar perguntas.

quinta-feira, 28, das 19h às 21h; mais informações pelo site da Biblioteca Parque Villa-Lobos

Trecho da Peça “Pagu, anjo incorruptível” no Festival #CulturaEmCasa Trecho da Peça “Pagu, anjo incorruptível” no Festival #CulturaEmCasa

“Pagu, Anjo Incorruptível”

O Festival #CulturaEmCasa apresenta o espetáculo de teatro musical ‘Pagu, Anjo Incorruptível’. Com texto, atuação e direção de Lilian de Lima e direção musical de Paulinho Brandão, a trama parte de fragmentos da vida e da obra da escritora e ativista Patrícia Galvão (Pagu), uma das figuras mais importantes do modernismo paulista. A obra é permeada pela história ficcional, mas tão real e possível, de outra Patrícia: uma moradora da periferia de São Paulo, nos dias de hoje. Duas mulheres, duas Patrícias separadas pelo vão de um século, pelo vão de uma pergunta: em cem anos, o que de fato mudou?

gratuito; clique aqui; acesse a plataforma #CulturaEmCasa para toda programação

Osesp sob comando do violonista Luis Otávio Santos Osesp sob comando do violonista Luis Otávio Santos

O elemento água

Na reta final da Temporada 2021, a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp) se apresenta sob o comando do violinista barroco Luis Otavio Santos, um dos grandes nomes do instrumento no Brasil. O repertório reúne suítes de Händel e Telemann, excertos da peça A Arte da Fuga, de Bach e tem o elemento água como seu fio condutor. “O repertório que a Osesp traz mostra três facetas da presença do elemento água na música barroca. A sutileza dessa presença convida o ouvinte a aceitar e a perceber a onipresença desse elemento, que na filosofia antiga estava associado à emoção, à criatividade e à memória. Com a água, a arte se hidrata e nutre o ser humano com suas criações”, afirma Luis Otavio Santos na nota de programa. “Bach, Händel, Telemann”.

performance de sexta-feira, 29, às 20h, será transmitida ao vivo direto da Sala São Paulo, no YouTube da Osesp; sábado, 30, às 16h30; Sala São Paulo; mais informações acesse o site

Velha Guarda da Vai Vai se apresenta neste final de semana na #ViradaSP Online Velha Guarda da Vai Vai se apresenta neste final de semana na #ViradaSP Online

Tem samba na Virada

A #ViradaSP Online21 reúne neste sábado, a partir do meio-dia, 18 atrações para os públicos adulto e infantil. Diferentes estilos musicais, teatro, dança e performances fazem parte da agenda que tem, entre os destaques, o show da Velha Guarda Musical Vai-Vai, que faz homenagem a Henricão, cidadão itapirense e um dos fundadores da escola de samba. Também fazem parte da programação os shows do instrumentista Menotti Del Picchia, com participação especial de Otto, do rapper, compositor e beatmaker Kamau e da banda precursora do novo samba-rock, Clube do Balanço. Tudo comandado pelos apresentadores Ellen Oléria e Luiz Ramalho, direto do Teatro Sérgio Cardoso. A transmissão de todas as atrações é gratuita, durante 12 horas ininterruptas.

confira a programação completa pela plataforma #CulturaEmCasa

Ipeúna Ipeúna

Eu quero um chef no campo

A edição 2021 do #SP Gastronomia, maior programa de incentivo ao setor gastronômico, apresenta a série especial Chefs no Campo. Renomados profissionais do setor produtivo e gastronômico, como Lucas Corazza, Heloísa Collins, Renato Carioni, Paulo Souza e Deborah Gaiotto, fazem parte da programação apresentada por Mauricio Schuartz. O espectador conhecerá desde a cadeia de produção de alimentos e bebidas até a elaboração de receitas especiais de cada chef. Schuartz visita pequenos produtores rurais, responsáveis por produtos diferenciados e de excelência, que contam sobre as técnicas utilizadas e a estratégia de negócio. Queijo, mel, orgânicos, café, shitake são alguns dos produtos abordados na série.

transmissão às quartas-feiras e domingos; primeiro episódio já disponível pela plataforma e aplicativo #CulturaEmCasa, acesse

Capa do Contos do Balé - Ep #12 Coppélia Capa do Contos do Balé - Ep #12 Coppélia

Coppélia para crianças

A São Paulo Companhia de Dança (SPCD) estreia o 12º episódio do podcast Contos do Balé, ação do selo #SPCDdigital, voltado à difusão da dança no meio virtual. A história já está disponível gratuitamente no canal da SPCD no YouTube e na playlist especial criada no perfil da Companhia no Spotify, além dos principais tocadores de áudio online. Direcionado ao público infantil, o novo episódio apresenta o balé Coppélia, concebido em 1870 por Arthur Saint-Léon (1821-1870). A personagem título é uma boneca tão perfeita que parece viva que desperta o interesse de Franz, um jovem já comprometido com Swanilda. Sentindo-se traída, Swanilda faz de tudo para descobrir quem é a bela observadora que passa as tardes na janela do inventor Dr. Coppelius.

Escultura de Maria Bonomi no Memorial da América Latina Escultura de Maria Bonomi no Memorial da América Latina

Obra homenageia vítimas de covid-19

O Memorial da América Latina recebeu a instalação da obra Réquiem, da artista Maria Bonomi, em homenagem às vítimas do covid-19 nos países latino-americanos. O trabalho, em forma de triângulo, como duas mãos postas em oração, contém 23 mapas vazados dos países: Antilhas Holandesas, Argentina, Aruba, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Equador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Haiti, México, Nicaragua, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana, Suriname, Uruguai e Venezuela. A obra é composta por duas placas com alturas de seis metros e quatro metros por 2,40m de comprimento e abrange uma área de mais de cinco metros. A autoria é do Atelier Maria Bonomi, a arquitetura de Rodrigo Velasco e a realização de Diran Garabed Topalian. Réquiem contou com o apoio do Governo do Estado de São Paulo.

Memorial da América Latina; em frente ao auditório Simón Bolívar

