Bússola Cultural: semana tem oficina de quadrinhos com ganhador do Prêmio Jabuti

Oficina de Roteiro para Histórias em Quadrinhos, com Rafael Calça

Quando? 30 e 31 de janeiro, das 14h às 17h.

Onde? Biblioteca Parque Villa-Lobos, Av. Queiroz Filho, 1205 - Alto de Pinheiros.

Saiba mais: Venha aprender nesta atividade as ferramentas básicas para começar o próprio roteiro.

Rafael Calça é escritor, roteirista de histórias em quadrinhos e animação, além de ilustrador editorial e storyboarder de publicidade.

Seus trabalhos de maior destaque são “Jeremias – Pele”, em que recriou o personagem de Maurício de Sousa em uma HQ sobre racismo na infância, tendo recebido o reconhecimento de público e crítica, além do prestigioso Prêmio Jabuti.

Gratuito, a partir de 16 anos. Mais informações: BVL.

Atividades gratuitas no Mundo do Circo

Quando? 28 de janeiro, domingo, às 17h.

Onde? Mundo do Circo, Av. Cruzeiro do Sul, 2630 - Carandiru, São Paulo.

Saiba mais: O Circo Moscou possui matriz na Rússia, sendo uma grande companhia circense na Europa. Artistas nacionais e internacionais, malabaristas, trapezistas, acrobatas, bailarinas, palhaços e o incrível globo da morte proporcionam um espetáculo de tirar o fôlego.

Entrada gratuita.

Os ingressos serão distribuídos 1 hora, antes de cada espetáculo.

Cada pessoa poderá retirar no máximo 5 ingressos por espetáculo.

Classificação livre.

Mais informações no site.

Cordão do Bule apresenta samba-enredo do Carnaval 2024, no Museu da Língua Portuguesa

Quando? 27 de janeiro, a partir das 15h.

Onde? Museu da Língua Portuguesa, na Praça da Luz, s/nº - Centro Histórico de São Paulo - Saguão B do Museu da Língua Portuguesa.

Saiba mais: A programação do Carnaval no Museu da Língua Portuguesa começa no dia 27/1, com o lançamento do samba-enredo do Cordão do Bule.

A partir das 15h, o grupo vai apresentar o samba "O mais importante é a nossa história e a mente é a expressão da liberdade e músicas" de Carnavais anteriores, com a presença da bateria Batucada Ebulição.

Haverá ainda a nomeação da Rainha do Cordão do Bule e a entrega do estandarte a um dos integrantes da agremiação. Em seguida, acontece um debate sobre a saúde mental na luta antimanicomial por meio da arte.

Exposição “E o palhaço, quem é!?” no Paço das Artes

O Palhaço, 2017

Quando? De 02/02 a 31/03/2024, de terça a sábado, das 11h às 19h; domingos e feriados, das 12h às 18h.

Onde? Paço das Artes – R. Albuquerque Lins, 1345 – Higienópolis.

Saiba mais: A exposição “E o palhaço, quem é!?” tem curadoria de Renato De Cara e reúne obras de mais de trinta artistas.

São imagens icônicas de palhaços reproduzidas em fotografias históricas e anônimas, em pinturas de jovens irreverentes e contemporâneos, retrabalhadas como objeto de arte por grandes nomes do campo, questionando valores e empatia.

Gratuito.

Classificação indicativa: 14 anos.

Mais informações aqui.

BibliON - Clube de leitura online

Como aprendi a pensar

Quando? 31 de janeiro, das 19h às 20h30 e 1° de fevereiro, das 19h30 às 20h30.

Onde? On-line, na BibliON.

Saiba mais:

“Como aprendi a pensar”: um dos pensadores pop mais respeitados pelo público e pela crítica, Luiz Felipe Pondé apresenta neste livro uma história da filosofia diferente – a história dele com a filosofia.

Ele cita romancistas como Nelson Rodrigues, cientistas como Charles Darwin, economistas como Karl Marx e os psicanalistas Sigmund Freud e Carl Jung.

“Gris, de Cida Pedrosa”: é uma coletânea que reúne 50 poemas de Cida Pedrosa, os quais trazem uma mostra significativa da produção desta autora cuja obra se alimenta da urbe e se confunde com o estar na cidade e vivê-la.

Hip-Hoperifa

Quando? 4/2, sábado, das 13h às 17h.

Onde? Fábrica de Cultura Jardim São Luís, na Rua Antônio Ramos Rosa, 651.

Saiba mais: Hip-Hoperifa é um evento de trocas voltado para dança, com professores renomados da cena e, também, artistas da comunidade. Um evento com aulas gratuitas, batalhas de dança e show cases, cultivando e celebrando a arte.

Workshop “A energia sustentável na robótica”

A energia sustentável na robótica

Quando? 31/1 – quarta-feira, das 14h30 à 16h30.

Onde? Oficina Cultural Maestro Juan Serrano, na Rua Joaquim Pimentel, 200 - Brasilândia - São Paulo/SP.

Saiba mais: Uma introdução à robótica. Tecnologias criativas serão apresentadas como possibilidade de geração de energia elétrica de maneira autônoma no Projeto Tendas de Verão.

Recursos como sensores, componentes eletrônicos, placas de controle e captação serão abordados para melhor entendimento do circuito que alimenta um sistema. Um dos objetivos desta energia limpa é buscar soluções eficientes para contribuir com comunidades que não têm acesso à eletricidade, utilizando a luz solar.

Coordenação: DoRobotKits Tecnologia e Educação.

Livre e Gratuito.

Todo material será disponibilizado gratuitamente durante a atividade.

Mais informações aqui.

Sombras-Luzes: identidade na diáspora japonesa

Sombras-Luzes: identidade na diáspora japonesa no Brasil

Quando? De 23 de janeiro a 5 de maio de 2024.

Onde? Museu da Imigração, na rua Visconde de Parnaíba, 1.316 – Mooca.

Saiba mais: O Museu da Imigração está com a exposição Sombras-Luzes: identidade na diáspora japonesa no Brasil, das artistas Cristina Suzuki e Claudia Kiatake.

A sombra é um elemento importantíssimo para a cultura japonesa, sobretudo no período Edo, em que o Japão fechava seus portos para estrangeiros.

Funcionamento: de terça a sábado, das 9h às 18h, e domingo, das 10h às 18h (fechamento da bilheteria às 17h).

R$ 16,00 e meia-entrada para estudantes e pessoas acima de 60 anos.

Grátis aos sábados e todos os dias para as crianças com até 7 anos.

Mais informações: Museu da Imigração .

Lançamento do livro "Abayomi: a menina de trança"

Abayomi: a menina de trança

Quando? 03 de fevereiro, às 14h.

Onde? Museu das Favelas, na Av. Rio Branco, 1269 - Campos Elíseos.

Saiba mais: O lançamento do livro para crianças e adolescentes, "Abayomi: a menina de trança", será um momento especial com um bate-papo sobre o livro, vivências da escritora e a oportunidade de adquirir cópias autografadas pela autora, Aniete Abreu.

Esta leitura abre portas para a compreensão de questões étnico-raciais, inspirando a luta por respeito, aceitação e igualdade.

Gratuito e livre.

Mais informações em: Museu das Favelas

Espetáculo Saltimbancos

Há vários espetáculos gratuitos nas Fábricas de Cultura

Quando? 27/01/2, às 15h.

Onde? Fábrica de Cultura Itaim Paulista, na R. Estudantes da China, 500 - Itaim Paulista.

Saiba mais: A história de "Os Saltimbancos" conta a jornada de quatro animais - um jumento, um cachorro, uma galinha e uma gata - que, insatisfeitos com o tratamento nas fazendas, decidem fugir e tentar a sorte como músicos na cidade.

No decorrer da narrativa, enfrentam desafios e adversidades, mas encontram apoio mútuo e aprendem a superar suas diferenças em prol de um objetivo comum.

Com música e humor, a história destaca temas como amizade, cooperação e a busca por uma vida melhor, cativando o público, especialmente as crianças.

Gratuito e livre.

Mais informações aqui.

