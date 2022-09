Bússola Cultural: semana tem Guiomar Novaes, Pato Fu e 100 anos do rádio

Mulheres Centenárias

O Teatro Sérgio Cardoso presta uma homenagem a mulheres icônicas que emprestaram originalidade e talento à cultura brasileira com o espetáculo Mulheres Centenárias. No palco, artistas de prestígio — como o jovem Ayrton Montarroyos e a diva da Bossa Nova, Claudette Soares — celebram o centenário de sete grandes mulheres e artistas brasileiras: a dama do samba, Dona Ivone Lara; as divas da Era de Ouro do Rádio Dalva de Oliveira, Carmen Costa, Marlene e Elizeth Cardoso; a precursora do canto moderno no samba-canção, Nora Ney; a compositora vanguardista Dora Lopes; além da grande dama do teatro, Bibi Ferreira. A plataforma de streaming e vídeo por demanda #CuturaEmCasa gravou o espetáculo que fica disponível a partir de domingo.

Domingo, dia 25/9, às 18h, acesse aqui.

Tem Pato Fu na Virada

Santo Antônio do Pinhal, cidade do interior de São Paulo, recebe pela primeira vez a Virada SP nos próximos dias 24 e 25 de setembro com a apresentação de shows de Pato Fu, do titã Paulo Miklos, além do som caipira de Renato Teixeira e da dupla sertaneja Allan e Zé Rodrigo. A programação, com gestão da Amigos da Arte, se estende ainda com apresentação de peças de teatro infantis (Pinóquio e Chapeuzinho Vermelho), projeção mapeada e a participação de artistas locais. A programação é para todas as idades.

Mais informações, acesse o site da Virada SP aqui.

Luz e Ferr

O Especial de Aniversário Cultura em Casa 2022 apresenta show de Larissa Luz e Jonathan Ferr. A cantora e atriz Larissa Luz é uma personalidade que inova e uma artista que mergulha de cabeça em sua arte. Nas palavras de Angela Davis, “quando a mulher negra se move, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela”: Larissa é furacão que constrói. Jonathan Ferr, pianista precursor do urban jazz, assina o álbum “Cura” e uma websérie afrofuturista. Jonathan traz afeto, desafiando compreensões sobre a música e sua função. No show de abertura, participação especial de WinniT, artista trans, músico, compositor e vencedor de diversas batalhas de rimas.

Disponível pela plataforma #CulturaEmCasa, aqui.

Jasper e a Gana

Nessa Live Session, uma produção independente, a banda Jasper e a Gana apresenta um show inédito. As composições autorais divagam sobre a afetividade e a espiritualidade que carrega um corpo negro LGBTQIA+ não binário. No repertório, a sonoridade do Indie alternativo e muita originalidade. A identidade fica por conta da conexão com o outro e a descoberta de si, em corpo e espírito. Voz, resistência, atabaques e muito suingue na produção musical de Guilherme Sai.

Disponível pela plataforma de streaming e vídeo por demanda #CulturaEmCasa. Acesse aqui.

Semana Guiomar Novaes

O mais tradicional evento de São João da Boa Vista, que presta homenagem a uma das maiores pianistas brasileiras, Guiomar Novaes, chega a sua 45ª edição e acontece até 25 de setembro. O festival, totalmente gratuito, é uma realização da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, com gestão da Amigos da Arte, em parceria com a prefeitura de São João da Boa Vista. A Semana Guiomar Novaes se divide entre o Theatro Municipal, a Igreja do Perpétuo Socorro, a Cidade das Artes e a Praça Cel. Joaquim José. Exposição, ópera, espetáculo de dança, teatro e apresentação de coral são algumas das atividades artísticas presentes durante esta edição. Todas as atividades são presenciais e gratuitas.

Acesse toda a programação aqui.

Diva Alaíde

O show Alaíde Costa A Dama da Canção, projeto realizado com o apoio do ProAC Expresso Lei Aldir Blanc, traz uma das vozes mais bonitas e reconhecidas da MPB para o palco do Teatro Sérgio Cardoso, na capital paulista. Aos 86 anos, e prestes a completar 87 anos em dezembro, Alaíde já participou de festivais nacionais e internacionais e recebeu importantes prêmios e homenagens de expoentes da música popular brasileira. Uma das grandes referências musicais do movimento da bossa nova, Alaíde traz neste show presencial uma retrospectiva de sua carreira, com seus principais sucessos.

Teatro Sérgio Cardoso, sábado (24) às 19h e domingo (25) às 20h, para mais informações, acesse o site do teatro.

100 anos de rádio

Em celebração aos 100 anos do Rádio no Brasil, a cantata Liga o Rádio nos convida a um passeio histórico pelos maiores sucessos da música nacional. Partindo dos clássicos dos anos 1930, eternizados por Carmen Miranda, passamos pelas canções icônicas da grande Era de Ouro do Rádio. A próxima parada são as versões nacionais de músicas estrangeiras, interpretadas por Celly Campello, e os sucessos da Jovem Guarda. A jornada chega ao fim no auge dos anos 1970, mas não sem antes relembrarmos o período da Tropicália. Com direção de Rafael Villar e Paula Flaibann, integram o espetáculo os cantores Pedro Navarro, Aninha Villar, Amanda Vicente, Felipe Hideky, Larissa Carneiro e Felipe Domingues.

Domingo, 25/9, às 21h, para mais informações, acesse aqui

A arte da Independência

O Parque da Independência recebeu uma programação de cinco dias de espetáculos musicais em celebração ao bicentenário da Independência. O evento contou com um musical dedicado ao tema dos 200 anos, produzido por Abel Gomes, no dia 7 de setembro e, nos dias seguintes, artistas como Geraldo Azevedo, Melin, Luísa Viscardi, Concerto da Orquestra Jovem do Estado de São Paulo, Silva, Bala Desejo, entre outros, subiram o palco gigante montado no parque.

A programação foi toda gravada pela plataforma de streaming e vídeo por demanda #CulturaEmCasa e está disponível aqui.

A carne mais barata

O espetáculo no Festival Literário de Votuporanga (FLIV) Ao Cais do Valongo – Quanto Vale a Carne Negra? acontece no Porto de Luanda, capital portuguesa de Angola, 1811. A nau Esperança está prestes a zarpar rumo ao Cais do Valongo, Rio de Janeiro. A bordo, sob comando do capitão Félix e demais intermediários como o marinheiro Mestre Domingos e o padre Leão, estão Imaan, Issa, Jahari, Mandara e Zaila, que foram capturados e vendidos para alimentar o trato mercantil de escravos no Brasil oitocentista. Em sua décima primeira edição, o FLIV é um dos maiores eventos multiculturais do país, reunindo diversas atividades ligadas à literatura, às artes e à cultura para a promoção do hábito da leitura.

Já disponível pela #CulturaEmCasa, acesse aqui.

Foto 10

Saudade dos 80, né minha filha?

O Palco Permanente de Taquaritinga (pouco menos de três horas da capital paulista) apresenta no próximo domingo, 25, o espetáculo Gigantes Anos 80. O projeto faz parte da programação do Circuito SP, gerido pela Amigos da Arte, e reúne dois grandes nomes do rock nacional, Maurício Gasperini, ex-vocalista da Banda Rádio Taxi, e Kiko Zambianchi. No repertório, claro, um passeio pelos grandes sucessos dos anos 1980, como Eva, Garota Dourada, Um Amor de Verão, Coisas de Casal, Sanduíche de Coração, Primeiros Erros, e a versão em português de Hey Jude, dos Beatles.

Domingo, 25 de setembro às 19h30, Praça Permanente – Praça Dr. Waldemar d´Ambrósio, s/nro, Taquaritinga, SP

Para mais informações sobre o Circuito SP, acesse o site da Amigos da Arte.

