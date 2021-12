Bússola Cultural: semana tem exposição na Pinacoteca e orquestra sinfônica

Pinacoteca

A Pinacoteca que já vai dar um presentão para todo mundo no ano que vem com a inauguração da Pina Contemporânea (veja aqui), também abriu uma nova loja de mimos pra lá de especiais. Entre os destaques, estão uma linha exclusiva com a assinatura da artista e ilustradora, Aline Bispo, e uma collab limitada do designer de moda Pedro Andrade. Além, é claro, dos best-sellers da lojinha da Pinacoteca que permanecem à venda, como os catálogos das exposições, as canecas, camisas, material de escritório, pôster, postais e ecobags para todos os gostos e idades.

de segunda a quarta, das 10h às 18h; área externa da Pinacoteca Luz, Praça da Luz, 2, São Paulo, SP; mais informações, acesse o site da Pinacoteca

Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo

Um presente que você dá no Natal, mas a pessoa curte o ano todo. Essa é a proposta das Séries Flexíveis da Temporada 2022 | Vasto Mundo: Clássicos Modernistas na Osesp que já está com assinatura à venda. Nas séries, realizadas na Sala São Paulo, é possível personalizar dentre todos os concertos sinfônicos (orquestra), do Coro, do Quarteto Osesp e Recitais, e criar uma assinatura personalizada a partir de quatro apresentações, com datas e horários a escolher. Os valores são unitários por apresentação, a partir de 50 reais. Por 200 reais já dá para se tornar assinante (ou 100 reais, se a pessoa for estudante). Presentaço.

acesse a página das Séries Flexíveis

Museu da Imigração

Camiseta com arte de Bianca Foratori desenvolvida para o Museu da Imigração Camiseta com arte de Bianca Foratori desenvolvida para o Museu da Imigração

A loja do Museu da Imigração conta com uma coleção exclusiva da artista Bianca Foratori, que, a partir da temática da instituição, desenvolveu belíssimas artes para camisetas e ecobags, que podem ser adquiridas pelos visitantes do complexo da antiga Hospedaria de Imigrantes do Brás. Blocos de anotação, cadernos, canecas, livros e muito mais também são encontrados na lojinha do museu.

de terça a sábado, das 9h às 18h, e aos domingos, das 10h às 18h; o atendimento da bilheteria encerra às 17h; acesse o site do Museu da Imigração para mais informações

Museu do Café

Studio Photo Café no Museu do Café, em Santos Studio Photo Café no Museu do Café, em Santos

Que tal uma viagem pelo tempo de presente de Natal? É o que garante o Museu do Café, uma volta à década de 1920. O "passeio" acontece por meio de um registro fotográfico de época realizado pelo Studio Photo Café. No espaço, os coffee lovers se vestem com roupas e acessórios vintage, que remetem ao período do “ouro verde”. Presente para a avó, para o avô, para a tia, para os pais e para a criançada se divertir muito, claro.

mais informações, acesse o site do Museu do Café

Camisa & café

Camisa & café Camisa & café

Para completar, não deixe de passar na lojinha do Museu do Café que tem camisetas especiais, criadas em parceria com o Juicy Deli! A linha foi lançada em comemoração aos 99 anos do edifício da antiga Bolsa Oficial de Café, celebrado em setembro, e ainda está disponível para compra. É possível escolher entre três estampas e adquirir a sua preferida presencialmente.

Museu do Café, Rua XV de Novembro, 95 — Centro Histórico de Santos; ou pela internet no site do parceiro

Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro

No livro, o carteiro visita personagens dos contos de fadas para entregar as cartas natalinas No livro, o carteiro visita personagens dos contos de fadas para entregar as cartas natalinas

Livros seguem como excelentes opções de presente. O Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro, localizados em Campos do Jordão, dão dicas de leitura e sugerem dos clássicos de Jane Austen a obras como O Natal do Carteiro (foto), de Allan Ahlberg; Gente pequena, grandes sonhos, série para descobrir a vida de personagens famosos; até Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis, considerado um dos 50 livros mais influentes do pensamento evangélico no pós-Segunda Guerra Mundial. Os livros estão à venda na Livraria História Sem Fim, localizada no foyer do Auditório Claudio Santoro. Mais informações, clique aqui. Um passeio pelo museu e pelo auditório também são excelentes dicas de presente.

para mais informações, acesse o site do Museu Felícia Leirner

Museu Casa de Portinari

Escultura Meninos com Pipa está à venda no Museu Casa de Portinari em Brodowski Escultura Meninos com Pipa está à venda no Museu Casa de Portinari em Brodowski

Já pensou em dar uma escultura de presente de Natal? O Museu Casa de Portinari pensou e colocou à venda Meninos com pipa, inspirada na obra de uma das mais celebradas personalidades da arte nacional e o artista plástico brasileiro com maior projeção fora do país, Cândido Portinari. A peça custa 152 reais. Outras peças artesanais também estão disponíveis, assim como livros, canecas, material para escritório e muito mais.

para conferir, clique aqui

#CulturaEmCasa, presente virtual

Trecho do filme Paparuda, da Moldávia, em cartaz pela plataforma #CulturaEmCasa Trecho do filme Paparuda, da Moldávia, em cartaz pela plataforma #CulturaEmCasa

É presente para toda a família que você quer? Então prepare a pipoca e curta gratuitamente os últimos dias da segunda Mostra Internacional de Cinema Virtual exibida pela plataforma #CulturaEmCasa. Um giro por 25 países por meio de 45 filmes entre longas, curtas-metragens, documentários e até uma animação. Fazem parte da programação dos dias 24 e 25 de dezembro os filmes: Valhalla a Lenda de Thor, Fogo no Mar, Kahaani, Il Grande Passo, Espelho Triplo Asiático 2018: Viagem, Paparuda, Bhaag Milkha Bhaag, Drishyam, A Garota Ocidental, Extranjeros, La Salamandra, Mangoré, por amor à arte, Mataindios, O Amante da Rainha, Eu estava em casa, mas..., Cinemability, Irmãs Gêmeas, Des Hommes e Canola.

a mostra fica em cartaz pela plataforma #CulturaEmCasa até 31 de dezembro

Cantata natalina

Ensaio do Especial de Natal #CulturaEmCasa Ensaio do Especial de Natal #CulturaEmCasa

Um pouquinho antes do brinde da meia-noite, emocione-se com O Especial de Natal #CulturaEmCasa, uma apresentação da Cantata com a Companhia Vocal que vai interpretar à capela os clássicos da música natalina.

para a mostra de cinema e a cantata, acesse a plataforma ou o aplicativo #CulturaEmCasa, disponíveis nas lojas do Google Play ou Apple Store

