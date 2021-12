Bússola Cultural: Semana tem cinema em casa e narrativas fotográficas

Cinema em casa

As secretarias de Cultura e Economia Criativa e Relações Internacionais estrearam ontem, 1° de dezembro, a segunda Mostra Internacional de Cinema Virtual. Com consultoria de 25 consulados estabelecidos em São Paulo, a mostra exibe 45 filmes, com temas que vão de romance e comédia à ficção científica. Todos os filmes são gratuitos e poderão ser conferidos diariamente às 17h, 19h e 21h. Em cartaz até 31 de dezembro, a iniciativa é uma parceria com consulados, embaixadas e institutos culturais.

acesse a plataforma ou o aplicativo da #CulturaEmCasa, disponíveis nas lojas do Google Play ou Apple Store

Grafite de presente

Grafite de presente

Aprendizes das Fábricas de Cultura de Vila Nova Cachoeirinha e Diadema, instituições da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, irão grafitar o Museu da Casa das Rosas, que atualmente está em restauro. A ideia é que sejam grafitados dois painéis de cinco e seis metros com o olhar das fábricas sobre a Casa das Rosas, no dia 5 de dezembro, aniversário do Museu. Os painéis ficarão em frente aos tapumes que cobrem as obras da Casa das Rosas. Para saber mais clique aqui.

Casa das Rosas, avenida Paulista, 37, Bela Vista; mais informações acesse o site do museu

Senhor Bruschino no Theatro São Pedro Senhor Bruschino no Theatro São Pedro

Rossini no Theatro São Pedro

O Theatro São Pedro encerra a temporada lírica com a estreia em dezembro da ópera “O Senhor Bruschino”, de Gioachino Rossini (1792-1868) e libreto de Giuseppe Maria Foppa (1760-1845). Chamada de farsa lúdica em um ato, a ópera estreou 1813, em Veneza, e foi a última de cinco óperas cômicas que o compositor italiano escreveu para o Teatro de San Moisè. “O Senhor Bruschino” abandonou o disfarce e a argumentação e usou música e técnicas interessantes para descrever a realidade. A abertura causou escândalo na estreia, pois Rossini pede que os segundos violinos batam com o arco nas estantes de partitura. Na Itália, a ópera foi reapresentada apenas uma vez, no século 19.

a récita do dia 9 de dezembro, quinta-feira, será transmitida ao vivo pelo canal do Youtube do Theatro São Pedro; para compra de ingressos, clique aqui

Ilustração do livro “A Guerra dos Mundos” Ilustração do livro “A Guerra dos Mundos”

Ninguém teria acreditado

A Pinacoteca de São Paulo inaugura a exposição “Ninguém teria acreditado: Alvim Corrêa e dez artistas contemporâneos”. A mostra explora temáticas comuns às obras de ficção científica, como invasões alienígenas, ao exibir as ilustrações de Corrêa para o célebre livro “A Guerra dos Mundos”, de Herbert George Wells, que influenciou radicalmente a imaginação em relação à figura do extraterrestre e da guerra entre humanos e alienígenas. A seleção ainda inclui outros dez artistas contemporâneos que evidenciam e ampliam a discussão para aspectos que atravessam a história, como colonialismo, guerra, violência, preconceito, medo e desejo.

do dia 4 a 11 de abril de 2022, de quarta a segunda, das 10h às 18h; ingressos com horário marcado e vendas pelo site da Pinacoteca; aos sábados, a entrada é gratuita, mas deve ser reservada com antecedência pelo site

Kleiton e Kledir estarão na #ViradaSP Online Kleiton e Kledir estarão na #ViradaSP Online

Deu pra ti

Os gaúchos Kleiton e Kledir fazem show especial neste final de semana na #ViradaSP Online, com exibição exclusiva pela plataforma #CulturaEmCasa. A dupla promete uma apresentação mista, com repertório clássico e novidades. A #ViradaSP Online, produzida pela Organização Social Amigos da Arte, oferece 12 horas ininterruptas de programação e conta também com a presença do cancioneiro mais famoso do Brasil, Rolando Boldrin, além de apresentações do premiadíssimo guitarrista Romero Lubambo e da cantora e compositora Vanessa Moreno, considerada uma das grandes revelações da música brasileira da atualidade.

sábado, 4, gratuito; acesse o portal ou aplicativo #CulturaEmCasa

Os guris na série Toque de Casa Os guris na série Toque de Casa

Som na caixa

Música de qualidade, com repertório variado, feita com recursos de casa e ao alcance de todos e todas. Esta é a proposta da série Toque de CASA 2021, que terá 78 performances de alunos e alunas de 13 a 21 anos dos Grupos de Referência do Projeto Guri. As apresentações serão disponibilizadas de forma gratuita nas redes sociais do programa, ao longo do ano. No cardápio, temas de filmes, obras de compositores clássicos e modernos, além de canções populares. E, em breve, com a presença de artistas convidados.

acesse pelo canal do Youtube do Projeto Guri

O fotógrafo Boris Kossoy lança “Viagem pelo fantástico”, no MIS O fotógrafo Boris Kossoy lança “Viagem pelo fantástico”, no MIS

Narrativas fotográficas

O MIS recebe o lançamento do livro “Viagem pelo fantástico”, de Boris Kossoy, considerado um dos títulos pioneiros latino-americanos do que hoje se intitula "fotolivro". Haverá também uma exposição de fotos no foyer do Auditório da instituição. Publicado em 1971, o livro, referência da fotografia brasileira, ganha segunda edição após 50 anos. Boris Kossoy, que hoje tem 80 anos, desenvolveu nesta obra a ideia de narrativas fotográficas, que abordam múltiplos cenários, histórias, sujeitos e sensações. Em meio aos desafios do Brasil no presente, a obra de Boris Kossoy mostra sua atualidade ao revisitar uma época em que a cultura no País passava por intensos questionamentos, tanto no sentido estético quanto político, em similitude aos movimentos artísticos da atualidade.

sábado, 4, das 11h às 16h; gratuito; mais informações acesse aqui

Trecho de Punho Negro, série exibida pela plataforma #CulturaEmCasa Trecho de Punho Negro, série exibida pela plataforma #CulturaEmCasa

Tereza, uma heroína

A plataforma #CulturaEmCasa apresenta a primeira temporada da série Punho Negro, de 2018. A produção desfia a saga de Tereza, a Punho Negro, uma justiceira que passa o dia enfrentando vilões. Ser uma heroína, porém, não elimina as cobranças para cuidar da casa, do marido e dos filhos. Cada episódio tem cerca de 8 minutos e questiona o universo dos super-heróis, majoritariamente masculino e branco. Carol Alves e Heraldo de Deus são parte do elenco e dividem o roteiro com Carolina Silvério, Camila Carvalho, Lorena Sales, Milena Anjos, Guilherme Alves e Murilo Deolino.

acesse pela plataforma ou aplicativo #CulturaEmCasa, disponível pelo Google Play e Apple Store

Trio Café faz repertório de MPB Trio Café faz repertório de MPB

Samba raiz com o Trio Café

O Festival Cultura em Casa apresenta o Trio Café EMESP (Escola de Música do Estado de São Paulo), vinculada à Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Composto por percussão, violão de sete cordas e voz, o Trio Café, antigo “Versão Acústica”, está na estrada desde 2017. Com repertório rico em música popular brasileira e explorando o samba raiz, o Trio Café, representado hoje por Nisá, Guigo e Luan Moritz, apresenta tanto releituras quanto canções autorais.

sexta-feira, 3, às 21h30; acesse pela plataforma ou aplicativo #CulturaEmCasa, aqui

Secretário Sérgio Sá Leitão é um dos homenageados pelo Prêmio Arcanjo de Cultura 2021 Secretário Sérgio Sá Leitão é um dos homenageados pelo Prêmio Arcanjo de Cultura 2021

Foto: Divulgação Um prêmio à cultura Depois de uma edição com transmissão online em 2020, o Prêmio Arcanjo de Cultura volta ao formato presencial nesta quarta-feira, 8, a partir das 19h30, no Theatro Municipal de São Paulo. A premiação deste ano fará uma homenagem ao titular da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, Sérgio Sá Leitão, por meio da categoria Especial, que condecora nomes das artes brasileiras. Nesta terceira edição do prêmio, exposições como da Rita Lee, no MIS, e OSGEMEOS, da Pinacoteca, Terra e Transe, do Museu Afro Brasil, e o Requiém de Maria Bonomi, no Memorial da América Latina, concorrem ao prêmio na categoria Artes Visuais. O evento é fechado para convidados, mas os interessados podem solicitar convite aqui para participar. Transmissão ao vivo pelas redes sociais.

acesse mais informações e a relação de indicados em todas as categorias aqui

