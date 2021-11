Bússola Cultural: Semana tem Alceu na Virada e sete pecados capitais

O gosto e o sumo

Alceu Valença participa da #ViradaSP Online deste final de semana e promete um show de clássicos e também de novas canções de seu repertório em versões de voz e violão. O show traça o que Alceu chama de “roteiro cinematográfico”, que trafega pelo solo fértil de suas criações e se entrelaçam numa viagem conceitual e geográfica pela música e identidade de Alceu. O evento apresenta ainda os músicos Jota.Pê e Erick Escobar, além de atrações do município paulista de São Luiz de Paraitinga, participante desta edição do evento. Como em toda #ViradaSP Online, Rolando Boldrin canta e conta seus versos e causos no quadro “Rolando Prosa”.

sábado, 6, a partir de 12h, pela plataforma #CulturaEmCasa

Trecho do filme ’Quero uma vida com você’, em exibição pela plataforma #CulturaEmCasa Trecho do filme ’Quero uma vida com você’, em exibição pela plataforma #CulturaEmCasa

Mostra chinesa

Para quem não dispensa um bom filme estrangeiro, a plataforma #CulturaEmCasa disponibiliza com exclusividade a sexta Mostra de Cinema Chinês de São Paulo. São dez obras, quase todas inéditas, com curadoria de Wang Yo, pesquisador-assistente do Instituto de Cultura Cinematográfica da China da Academia de Cinema de Pequim. O filme de estreia é Tudo ou Nada, do premiado diretor Zhou Hao, que será exibido pela primeira vez fora da China. A produção foi indicada ao Golden Goblet de Melhor Documentário no Festival Internacional de Cinema de Xangai e ao Melhor Documentário no First International Film Festival. A programação traz também outros trabalhos de diretores consagrados, como o belíssimo drama tibetano O Balão, de Pema Tseden, e Aves Suburbanas, de QIU Sheng, indicado a Melhor Filme de Estreia e Leopardo de Ouro da seção Cineastas do Presente no Festival Internacional de Cinema de Locarno.

acesse a programação completa pela plataforma ou aplicativo #CulturaEmCasa

A acordeonista letã Ksenija Sidorova. A acordeonista letã Ksenija Sidorova.

Piazzolla, um piano e um acordeão

Uma agenda dupla de recitais inicia a programação de novembro da Sala São Paulo, com apresentações do pianista Hercules Gomes, um dos maiores talentos brasileiros do piano na atualidade, seguidas de performances do Quarteto Osesp com a acordeonista letã Ksenija Sidorova. Os concertos fazem parte da Temporada Osesp e do ciclo dedicado ao centenário de Astor Piazzolla. Sozinho ao piano no palco da Sala, Hercules Gomes mostrará um repertório repleto de autores brasileiros. Nomes como Chiquinha Gonzaga, Ernesto Nazareth, Radamés Gnatalli, Laércio de Freitas e Astor Piazzolla. Já o Quarteto Osesp, acompanhado pela acordeonista letã Ksenija Sidorova, interpretará um programa com peças dos autores Zoltán Kodály, Sergey Akhunov, Pietro Roffi e Sergei Voitenko, além do mestre argentino.As duas performances da sexta-feira, 5, serão transmitidas ao vivo direto da Sala São Paulo, no YouTube da Osesp.

quinta-feira, 4, e sexta-feira, 5, às 18h30 e às 20h - Concertos Digitais; sábado, 6, às 15h30 e às 17h; Sala São Paulo; ingressos: R$ 50,00; bilheteria (INTI): clique aqui

Fantoches da apresentação no Museu Felícia Leirner Fantoches da apresentação no Museu Felícia Leirner

Cabelo de rainha

O Museu Felícia Leirner, de Campos do Jordão, celebra o Dia da Consciência Negra com programação especial. No dia 20, a partir das 15h, o espaço programou uma contação de histórias baseada no livro de Bell Hooks, “Meu Crespo é de Rainha”. O público será convidado a participar da leitura. Antes de começar, algumas informações importantes serão apresentadas, como: quem é a autora da história, quem fez os desenhos para o livro e quem traduziu a obra para a nossa língua. Mostrar tudo que compõem o livro (a capa, as cores e as ilustrações), além das bonecas, vão auxiliar na contação. Ao final da atividade, os participantes são convidados a desenhar o que entenderam da narração.

Museu Felícia Leirner, 20 de novembro; às 15h; ação virtual; gratuito; acesse aqui

Ópera no Theatro São Pedro. Ópera no Theatro São Pedro.

Sete pecados capitais

O Theatro São Pedro estreia a ópera Os Sete Pecados Capitais, última colaboração entre o compositor Kurt Weil (1900-1950) e o dramaturgo Bertolt Brecht (1898-1956). Com direção cênica de Alexandre Dal Farra, a montagem narra a história de uma família na Louisiana que decide enviar a filha Anna para as grandes cidades dos Estados Unidos a fim de trabalhar e ganhar dinheiro suficiente para construir uma casa para a família (representada por um quarteto masculino, em que o baixo representa a Mãe). Anna é representada por duas pessoas — Anna 1 (uma cantora) e Anna 2 (atriz ou bailarina). A ópera é composta por um prólogo e um epílogo e sete cenas — cada uma é dedicada a um pecado capital.

para mais informações, acesse o site do Theatro São Pedro

Bailarinos wanted

A São Paulo Companhia de Dança (SPCD) está com inscrições abertas para audição de bailarinos e bailarinas profissionais para integrarem o elenco da companhia. As candidaturas podem ser realizadas até o dia 12 de novembro de 2021 no site da Companhia. Os bailarinos devem ter 18 anos ou mais, além de DRT já emitido. As vagas são para colocação efetiva em contrato de trabalho, de acordo com o regime da CLT, com início em janeiro de 2022. Podem se inscrever profissionais de qualquer estado brasileiro e também estrangeiros, desde que tenham o registro profissional de trabalho emitido no Brasil.

Concerto Polistchuk Concerto Polistchuk

Osesp Itinerante

A Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp) realiza a série Osesp Itinerante, nas cidades de Araraquara, Campinas, Franca, Jundiaí, Piracicaba, Pirassununga, Ribeirão Preto e São José dos Campos. Criada em 2008, a série Osesp Itinerante percorre as mais diversas cidades do interior paulista com uma série de atividades musicais gratuitas para ampliar o acesso às suas apresentações, que acontecem, majoritariamente, na Sala São Paulo. Os oito concertos gratuitos acontecerão em dois blocos de apresentações simultâneas, com duas orquestras em cada cidade. O repertório das apresentações contará com obras de Beethoven (como as Sinfonias nº 2 e nº 4) e Saint-Saëns (como sua Suíte Para Violoncelo e Orquestra).

para o programa completo e mais informações, acesse o site da Osesp; gratis

Trecho da peça “Quando as máquinas param”, no Festival #CulturaEmCasa

Trecho da peça “Quando as máquinas param”, no Festival #CulturaEmCasa Trecho da peça “Quando as máquinas param”, no Festival #CulturaEmCasaTrecho da peça “Quando as máquinas param”, no Festival #CulturaEmCasa

Quando as máquinas param

O Festival Cultura em Casa apresenta o espetáculo “Quando as Máquinas Param”. Pela obra, a plateia acompanha a crise na vida de Zé e Nina, um casal que, depois de uma demissão em massa na fábrica em que Zé trabalhava, tem sua realidade mudada drasticamente. Nem mesmo as costuras de Nina conseguem dar conta das faturas, que não param de chegar. A desesperança de Zé se transforma em um sentimento de humilhação e em uma revolta que afunda os dois na imobilidade, ameaçando o casamento.

assista agora, acesse aqui

Quilombola para crianças

O Museu Índia Vanuíre, de Tupã, convida Jardilene Gualberto, pertencente à Comunidade de Remanescentes Quilombolas Lajeado, do Território de Buta Kalunga, em Dianópolis (TO), para falar sobre racismo com o público infantil. Doutoranda em Educação, Jardilene é escritora de livros para crianças e apresentará um pedacinho do seu trabalho, que discute racismo, preconceito, discriminação e diferenças, baseada em uma linguagem simples e clara, mas com muita profundidade. Seu livro “As Descobertas de Dandara” foi lançado no Salão do Livro em setembro de 2015. “A sociedade que temos hoje não é a sociedade que queremos ter amanhã e isso depende do que ensinamos às nossas crianças”, afirma a escritora. “Por esse motivo escrevi esse livro, para que ele pudesse ser um instrumento que transforma vidas”.

atividade online, 17 de novembro, às 15h; acesse no Instagram; Facebook; Twitter

