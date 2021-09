Bússola Cultural: Semana tem Agenda Tarsila, brasilidades e leilão do amor

Agenda Tarsila

De olho no centenário da Semana de Arte Moderna, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do governo de São Paulo em parceria com a Organização Social Amigos da Arte acaba de lançar o portal Agenda Tarsila. O site, de conteúdos inéditos, reúne informações, entrevistas, vídeos, fotos e muito material para contar a história e falar sobre o legado do modernismo, além de trazer a agenda de programação dos equipamentos culturais para celebrar a data, considerada um dos marcos mais importantes da cultura brasileira. O espaço servirá ainda como fonte de notícias para diversos públicos, entre eles, artistas, estudantes, imprensa e interessados em geral.

Sérgio Dias se apresenta na #ViradaSP Online deste sábado

Como um mutante

Sérgio Dias, um dos fundadores e integrantes de todas as formações dos Mutantes, estará no palco do Teatro Sérgio Cardoso neste final de semana na #ViradaSP Online. No setlist, clássicos como Ando Meio Desligado, Panis et Circenses e Minha Menina. O músico estará acompanhado dos atuais integrantes da banda: Esmeria Bulgari (vocal) e Camilo Macedo (vocais e violão). A maratona de 12 horas ininterruptas do evento inclui ainda o show Um Legado, de Renato Teixeira, que se apresenta ao lado do cantor e compositor Yassir Chediak, num espetáculo que oferece ao público uma viagem emocionante pela música brasileira.

sábado, 4, a partir de 12h, pela plataforma e aplicativo #CulturaEmCasa

Museu da Casa Brasileira

Brasilidades

Para aproveitar o feriado da Independência, o Museu da Casa Brasileira (MCB) apresenta uma programação recheada de “brasilidades”. No interior deste espaço cultural, é possível conferir mostras que buscam discutir a diversidade brasileira por meio de utensílios dos povos originários, objetos produzidos com madeiras nativas, séries de utilitários industrializados, ocas indígenas e arquitetura contemporânea. No primeiro andar, o MCB conta a história original da casa brasileira que acolhe o Museu, construída em 1945. No jardim externo, é possível apreciar diversas espécies arbóreas originárias, além de aproveitar o melhor da gastronomia brasileira no restaurante Capim Santo.

terça-feira, 7, das 10h às 18h; exposições em cartaz: A Casa e a Cidade – Coleção Crespi Prado; Remanescentes da Mata Atlântica & Acervo MCB; Vitrine – Utensílios da Cozinha Brasileira; Jean Gillon: artista-designer; Bernardo Figueiredo: designer e arquiteto brasileiro

"Mestiçagem", 2021, Arquivo do artista

Restos, no Afro

O Museu Afro Brasil realiza a exposição “Embyra”, ou “restos” na língua Tupi, mostra inédita do artista Andrey Guaianá Zignnatto. A mostra apresenta um conjunto de sete obras, entre escultura, instalação, vídeo arte e objetos, criados a partir das memórias afetivas e ancestrais da família indígena Tupinaky’ia e Guarani. Na visão do artista, este é um esforço para equalizar os elementos de dois polos distintos: o urbano e o dos povos originários, de forma a reconstruir seu universo ancestral indígena.

de 4 de setembro a 5 de dezembro; aberto de terça a domingo, das 10h às 17h; Museu Afro Brasil; Parque Ibirapuera, Portão 10; acesso ao estacionamento pelo Portão 3 ; R$ 15 (meia-entrada R$ 7,50); entrada gratuita às quartas-feiras

Ensaio São Paulo Companhia de Dança e Orthesp

Infinitos Traçados

A São Paulo Companhia de Dança estreia Infinitos Traçados, que celebra as múltiplas possibilidades do diálogo entre a música e a dança no palco do Theatro São Pedro. Um dos elementos norteadores da obra é a ideia de conexão entre as mais diversas linguagens de expressão, algo presente desde a criação, realizada entre artistas separados por distâncias continentais. Enquanto direção, músicos e bailarinos estavam no Brasil, Monica, Jonathan e Esdras se valeram da tecnologia para criar suas coreografias de forma remota, respectivamente, do Canadá, da Alemanha e do Chile, onde vivem. O resultado capta o espírito de união vivido durante o processo e a vibração dos compositores latino-americanos escolhidos para embalar Infinitos Traçados.

dias 2 a 5 de setembro (quinta à sábado, às 20h; domingo, às 17h), Theatro São Pedro; rua Barra Funda, 161 - Barra Funda (SP); acessibilidade: sim; preços: de R$ 15 (meia) a R$ 30 (inteira), vendas exclusivamente no site

Foto da obra do Novo Museu do Ipiranga que será inaugurado em setembro de 2022

Contagem regressiva

Começou a contagem regressiva para a entrega do Novo Museu do Ipiranga, que atualmente está com 70% das obras concluídas. A instituição entra agora na etapa de restauro e recuperação do Jardim Francês. A reabertura acontecerá em setembro de 2022, para a celebração do bicentenário da Independência do Brasil. O projeto prevê a restauração de toda a área construída e botânica do Jardim Francês, além da construção de um restaurante com 270m², espaço para food bikes, modernização da iluminação, requalificação das vias de acesso e o resgate de duas fontes do projeto original, demolidas em 1972. Enquanto a inauguração não chega, é possível acompanhar todo o processo de restauração e ampliação do Edifício Monumento no Observatório da Obra.

Apresentação da News Fest

New Fest Dance

O Auditório Claudio Santoro recebe a 28ª edição do New Fest Dance Campos do Jordão. O festival de dança realizado pelo Instituto Cultural RV tem apresentações de diversas modalidades, como clássico, moderno, jazz, dança folclórica, street dance, dança do ventre, dança inclusiva, dança da terceira idade e dança de salão. Também recebe grupos vindos de São Paulo, Goiânia, Uberaba, Rio de Janeiro, Fortaleza e Santa Catarina, entre outros. O evento é uma oportunidade para que bailarinos, grupos e academias divulguem seus trabalhos e também é uma ocasião de intercâmbio cultural e pedagógico entre alunos e professores.

de 3 a 5 e de 10 a 12 de setembro; ingressos podem ser obtidos por whatsapp (11 96588-6654) ou diretamente na bilheteria nos dias de evento, valores R$ 60, inteira e R$ 30, meia entrada; informações: Instagram e Facebook

Cena do filme "Eva não dorme"

O legado de Evita Perón

O Bate-papo de Cinema Pontos MIS realiza, aos sábados, exibições gratuitas de filmes, seguidas de debates ao vivo. A próxima edição apresenta Eva não dorme, filme estrelado por Gael García Bernal sobre a tentativa de alguns ditadores de apagar do povo a memória de Eva Perón. O filme pode ser acessado gratuitamente por meio deste link (das 11h do dia 2/9 até 4/9) e o bate-papo ao vivo sobre o filme acontece no canal do MIS no YouTube, com a participação do cineasta e pesquisador Bruno Cucio e da diretora e roteirista Giuliana Monteiro na mediação. O público que assistir ao filme receberá, após a sessão, um cupom para acesso por um mês gratuito na plataforma Belas Artes à La Carte.

sábado, 14, 18h, ao vivo, Bate-papo de Cinema Pontos MIS; Eva não dorme (dir. Pablo Aguero, Argentina, 2015, 85 min, 12 anos)

Art of Love no Memorial da América Latina

Leilão do amor

A Praça da Sombra do Memorial da América Latina acaba de inaugurar a mostra Art of Love, em celebração ao amor, por meio de 70 esculturas em formato de coração, com quase dois metros de altura, pintadas por artistas selecionados. Durante todo o período da exposição, as obras estarão aptas a receber lances pela internet e parte do dinheiro arrecadado será doado a entidades filantrópicas. Em cada escultura, haverá placas com QR Code de informações sobre a história inspirada pelo artista, assim como o making off da sua composição.

entre 2 e 30 de setembro serão exibidas pela cidade de São Paulo, em shoppings e vias como as avenidas Paulista, Rebouças, Faria Lima, Oscar Freire e no Parque Ibirapuera

O Quarteto Osesp em recital em outubro de 2020, na Sala São Paulo

Temporada Osesp

A programação do mês de setembro da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp) tem início entre os dias 9 e 11. Regida pelo maestro inglês Neil Thomson, a Osesp convida o violonista Fábio Zanon para interpretar o Concerto para Violão de Francisco Mignone (1897-1986). O programa das três performances traz, ainda, a Abertura Egmont, de Beethoven, e a Segunda Sinfonia de Carl Nielsen. A apresentação do dia 10 será transmitida ao vivo no canal do YouTube da Osesp. Para a programação completa da Osesp acesse o site da Secretaria de Cultura e Economia Criativa .

dias 9 e 10, às 20h; concerto digital: 11 de setembro às 16h30; ingressos: Entre R$ 50 e R$ 100

