Bússola Cultural: semana destaca tributo a Rita Lee durante aniversário de São Paulo

Homenagem ao aniversário de São Paulo e à Rita Lee

Em uma homenagem à rainha do rock brasileiro, a Oficina Cultural Maestro Juan Serrano apresenta um “Tributo à Rita Lee”. Coordenado pela cantora Eve da Mata, o evento traz um repertório abrangente, contemplando diversas canções da renomada artista. Falecida em 2023 aos 75 anos, esta celebração musical pela trajetória da compositora ocorre no aniversário de São Paulo (25/01), das 13h30 às 14h30. Já a “Oswald dança Rita Lee”, na Oficina Cultural Oswald de Andrade, no Bom Retiro, terá uma performance de dança feita em comemoração ao aniversário da capital paulista e, ao mesmo tempo, inspirada nas músicas da grande artista paulistana Rita Lee, remixadas ao vivo pela bailarina e DJ Daniela Moraes. A atividade, das 13h às 14h, em 25/1, explora a fusão entre movimento, música e arquitetura.

Na Oficina Cultural Maestro Juan Serrano, localizada no bairro Taipas, região noroeste terá a atividade “Carimbando São Paulo - estamparia manual em E.V.A”, na qual os participantes poderão realizar, manualmente, a impressão em tecido, utilizando símbolos que retratam a diversidade de São Paulo. Coordenado pela artesã e artista têxtil Mayara Sabino, o encontro tem como propósito estimular a criatividade e o interesse na produção artística, empregando técnicas e materiais de fácil acesso. Será em 25/01, em dois horários, das 12h às 13h e das 13h10 às 14h10, com a participação por ordem de chegada.

Todas as atividades são gratuitas; Carimbando São Paulo - Estamparia manual em E.V.A, turma a: 12h às 13h, turma b: 13h10 às 14h10, 7 anos, 12 vagas por turma, inscrições por ordem de chegada; Tributo à Rita Lee, das 13h30 às 14h30h, livre, sem a necessidade de inscrição; Oswald Dança RIta Lee (performance site-specific especial para o aniversário de SP), das 13h às 14h, livre, a atividade será realizada na fachada da Oficina. Não é necessária a retirada de ingressos; mais informações Juan Serrano e Oswald de Andrade

Oficina de Light Painting

Férias no Museu Catavento e oficina de Light Painting

Durante o mês de janeiro, o Museu Catavento, no Parque Dom Pedro, oferece uma programação especial de férias com diversão e informação. Dentre as atividades, estão: Espetáculos de Mágicas, até 28 de janeiro (aos finais de semana e feriados), várias sessões ao longo do dia; Oficina Arqueólogo do Presente, até 21 de janeiro, várias sessões ao longo do dia; SESC Verão - Ciclismo, até 26 de janeiro (terça a sexta-feira), das 10h às 16h; Oficina Mini Terrário, até 31 de janeiro, várias sessões ao longo do dia; Química em Show, até 31 de janeiro (de terça a sexta), várias sessões ao longo do dia; Oficina de Paleontologia, de 23 a 31 de janeiro, várias sessões ao longo do dia; SESC Verão - Skate, de 30 de janeiro a 09 de fevereiro, das 10h às 16h. As senhas para as atividades serão disponibilizadas no dia da visita, no site.

Além disso, terá a oficina especial Light Painting, em comemoração ao aniversário de São Paulo. Os participantes conhecerão mais sobre essa técnica de fotografia que consiste em utilizar uma fonte de luz para desenhar uma cena, durante exposição prolongada. O resultado final é uma imagem única e surpreendente, EM 25/1, nos horários: 10h, 11h, 12h, 14h, 15h e 16h.

Grátis às terças-feiras, para saber mais detalhes, acesse o site

Caravana de jogos do mundo, celebrando o aniversário de São Paulo

Viajar pelos jogos do mundo

Na rua em frente à Fábrica de Cultura Capão Redondo, haverá a celebração lúdica: caravana de jogos do mundo em comemoração ao aniversário de São Paulo, em 20/1, às 14h. A Caravana Lúdica apresenta ao público jogos de diferentes épocas e partes do mundo feitos em madeira reciclável, tecido, tinta e pirógrafo, em busca da difusão do conhecimento e da vivência desse patrimônio da humanidade em espaços de acesso público. Crianças, adultos e idosos podem se divertir com jogos africanos, europeus, asiáticos e ameríndios que colaboram para o desenvolvimento cognitivo e social humano, criando um espaço para a troca de experiências entre diferentes gerações e grupos sociais.

Gratuito, não precisa de inscrição, mais informações Fábricas de Cultura

Xilogravura Macunaíma

Xilogravura Macunaíma

O Museu Casa Mário de Andrade está organizando a oficina “Xilogravura Macunaíma: entalhando as aventuras de um herói sem caráter”, no dia 20/01, sábado, das 14h às 15h30. A abordagem será a arte tradicional da xilogravura para retratar as aventuras de Macunaíma, ensinando os participantes a entalhar e imprimir suas interpretações do personagem de Mário de Andrade. Os interessados devem se inscrever até o dia 19/01. O museu está fechado, a ação será na Casa das Rosas, na Avenida Paulista.

Gratuito.

Criança fazendo massinha de modelar com tinta azul durante atividade Férias, no Museu do Museu Índia Vanuíre

Vanuíre estão repletas de atividades culturais

No Museu Índia Vanuíre, em Tupã/SP, tem “Férias no Museu”, até 26/1, das 9h às 11h. É uma atividade que promove o acesso à arte e à cultura de forma lúdica e interativa, tornando a experiência de visitar o museu mais atraente e agradável, especialmente, para as crianças, com ações variadas, como: oficina de massinha caseira, balangandã, criação e pintura de máscaras africanas, entre outras. Basta chegar e participar, não precisa de inscrição.

Gratuito, mais informações Índia Vanuíre

Aproveite as férias com várias atividades nas Fábricas de Cultura

O quanto você conhece a cidade de São Paulo?

Na Fábrica de Cultura Itaim Paulista, terá “Roda de Conversa + Atividade de Jogo: 470 Anos de São Paulo”. Nessa atividade em comemoração ao aniversário da cidade de São Paulo, a equipe da Bibliotech oferece ao público uma roda de conversa a respeito da história da cidade de São Paulo e em seguida os participantes vivenciarão uma atividade de jogo, em formato de quiz, presencial, em 25/01/24, às 15h.

Gratuito, mais informações Fábrica de Cultura

Teatro O cafezal, o Menino e o Céu Azul

O Cafezal, o Menino e o Céu Azul

No Museu Casa de Portinari, em Brodowski/SP, terá o teatro "O cafezal, o Menino e o Céu Azul”, em 14/01/2024. A apresentação teatral conta de forma afetuosa e lírica, histórias vividas por Candido Portinari em sua infância. Uma imersão às artes cênicas e plásticas, que reflete sobre as questões humanas. E ainda, terá: Oficina de Slime, em 13/1, das 9h às 11h30 e das 13h30 às 16h; Oficina de Desenho, em 17/1, às 10h e às 15h; Pintura Facial, em 20/1, das 9h às 11h30 e das 13h30 às 16h; Oficina Meu Doguinho Caramelo, em 27/1, às 10h e às 15h, entre outras.

Todas as atividades são gratuitas, O cafezal, o Menino e o Céu Azul, local: Esplanada do Museu Casa de Portinari (Praça Candido Portinari, nº 298 - Centro - Brodowski/SP), domingo, às 15h30, mais informações Museu Casa de Portinari

Exposição principal do Museu da Língua Portuguesa

Museu da Língua Portuguesa no Aniversário de São Paulo

O Museu da Língua Portuguesa, na Luz, funcionará normalmente no aniversário da cidade de São Paulo, 25/1 sendo uma ótima opção de passeio para quem estiver de folga pela cidade ou planejar visitá-la. Neste dia, especificamente, a entrada será gratuita para todos os públicos que pretendem conhecer o museu e participar das duas visitas mediadas oferecidas pelo Núcleo Educativo – uma intitulada “Quem civiliza quem?” (às 10h e às 13h) e a outra chamada “Presenças Negras na Construção da Cidade de São Paulo” (às 11h e às 15h).

Grátis, Visitas mediadas Quem civiliza quem? e Presenças Negras na Construção da Cidade de São Paulo, 25/1, mais informações Museu da Língua Portuguesa

Férias na TAVA acontece nos fins de semana de janeiro com atividades para toda a família

“Brincadeira da onça” e topônimos de origens indígenas presentes na cidade

Quem visitar o Museu das Culturas Indígenas, na Água Branca, aos sábados e domingos, 13, 14, 20, 21, 25, 26, 27 e 28 de janeiro, das 09h às 18h, poderá conhecer e brincar de Ninmangwá Djagwareté (em português, “brincadeira da onça”), um tabuleiro com 15 peças que representam cachorros e uma onça. A onça pintada, peça central do tabuleiro, é um símbolo de resistência para os povos indígenas originários da Abya Yala (América), considerada uma “irmã” que luta ao lado e ensina o caminho de sobrevivência.

Na cultura Guarani, a relação com a natureza e as histórias dos povos originários são incorporadas na brincadeira, que contribui para a desenvoltura e agilidade ao tomar decisões, aumento da disciplina e da tomada de decisões, desenvolve criatividade e favorece a capacidade de resolução de problemas.

Ninmangwá Djagwareté - Brincadeira da onça em 13, 14, 20, 21, 25, 26, 27 e 28/01/2024, das 09h às 18h; Entrada: inteira R$15,00 - meia R$7,50. Ingressos disponíveis na bilheteria física ou no site; Aniversário de São Paulo - Topônimos de origens indígenas presentes na cidade, 25/01/2024, das 10h às 12h, entrada gratuita com retirada de ingresso no site

Oficina brinquedos

Mangá na Biblioteca de São Paulo

A BSP - Biblioteca de São Paulo, no Parque da Juventude, recebe o escritor e desenhista Raoni Marqs para a oficina presencial: "Mangá: personagens e universos". A atividade é gratuita, em 20 e 21/01, das 10h às 13h, e dá direito a certificado de participação para os presentes. Nesta atividade, é possível criar o próprio personagem de anime e imaginar um cenário perfeito para ele. Em todo mangá, existem muitos elementos importantes, mas o personagem principal e o universo em que ele vive são essenciais para o sucesso da história. É a partir desses dois elementos que os leitores vão se identificar e imaginar o que eles fariam naquelas situações. Por isso, será ensinado qual a função de cada um e como criar protagonistas e universos que sirvam à ideia que a pessoa tem para o mangá. A partir de 12 anos.

E na BVL - Biblioteca Parque Villa-Lobos, em 14/1, terá a oficina de “Brinquedo da Natureza”, com a Cia. Bambuzal de Histórias. Este ciclo de atividades tem por objetivo sensibilizar crianças e responsáveis para uma relação mais viva e consciente entre natureza, as culturas do brincar e dos fazeres manuais, a partir da produção de brinquedos. Atividade indicada para crianças a partir dos 3 anos, menores de 12 anos devem ser acompanhados de um responsável.

Gratuitos, Manga na BSP, Inscrições, mais informações no site; Brinquedo da Natureza mais detalhes em BVL

