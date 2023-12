Bússola Cultural: semana destaca show de química para jovens e cursos de férias gratuitos

Espetáculo Química em Show

No Museu Catavento, no Parque Dom Pedro II, de 09 de janeiro a 31 de janeiro de 2024, terá o espetáculo Química em Show, às 11h, 14h e 16h, onde jovens cientistas educadores mostrarão o que é a química no dia-a-dia com demonstrações dos diversos experimentos com fenômenos interessantes e atrativos, que vão desde misturar líquidos até segurar fogo com as próprias mãos sem se queimar. Os líquidos mudam de cor, os sólidos passam por variações e os gases são liberados. Além disso, será possível presenciar diferentes tipos de energia como a luz, o som e o calor e experiências como Luminol, Bomba de Hidrogênio com oxigênio, entre outros.

Presencial, de 09/01 a 31/01, às 11h, 14h e 16h, Museu Catavento

Em janeiro, abrirão as inscrições para cursos gratuitos das Fábricas de Cultura

Inscreva-se nos cursos gratuitos das Fábricas de Cultura

Deseja aprender algum curso novo e gratuito? Caso sim, as Fábricas de Cultura são alternativas para quem deseja aprender alguma dessas atividades: circo, dança, música, teatro, artes visuais, literatura e escrita criativa,maker, robótica, drones e games, entre outros. No início de janeiro, estarão abertas as inscrições, há Fábricas de Cultura nas zonas Norte (Brasilândia, Jaçanã e Vila Nova Cachoeirinha) e Sul (Jardim São Luís e Capão Redondo), Diadema, Osasco e Iguape (estas são gerenciadas pela Poiesis). E Fábricas de Cultura na Zona Leste (Vila Curuçá, Sapopemba, Itaim Paulista, Parque Belém e Cidade Tiradentes), São Bernardo do Campo e Santos (gerenciadas pela Catavento).

Para ser ter uma ideia do que terá, no ateliê de violão, jovens de 15 a 21 anos aprenderão a tocar instrumentos de corda, como guitarra, baixo, percussão, violão, viola caipira, cavaquinho e piano, tendo como repertório as músicas populares, na Fábrica de Cultura Brasilândia. Outra opção na unidade é a trilha de grafite, focada no aprimoramento das técnicas à mão livre desta arte. Já os interessados em explorar a própria criatividade não podem deixar de se inscrever no ateliê de desenho, pintura e mangá. Para quem gosta de trabalhar com arte e tecnologia, a trilha de videogame fliperama ensinará a construir este tipo de jogo, na Fábrica de Cultura Capão Redondo.

Gratuito, para saber mais informações de período de inscrição e idades, acessem os sites Fábricas de Cultura e Fábrica de Cultura

Estação Férias - Brincadeiras Musicais ocorre de 9 a 26 de janeiro no Museu da Língua Portuguesa

Estação Férias - Brincadeiras Musicais

A Estação Férias - Brincadeiras Musicais, no Museu da Língua Portuguesa, na Luz, ocupará o Saguão B e o Pátio B entre 9 e 26 de janeiro, sempre de terça a sábado, das 10h às 17h. Ao longo deste período, atividades e oficinas relacionadas à mostra temporária “Essa Nossa Canção” serão oferecidas a crianças de todas as idades e seus familiares. Haverá microfone para todo o mundo soltar a voz, palavras espalhadas para que novas canções sejam compostas e brinquedos populares disponíveis por todo o espaço. Nos dias 13, 20 e 25 de janeiro, o projeto também acontecerá na calçada do Pátio B com apresentações artísticas especiais. A ação será realizada pelo coletivo Aqui que a gente brinca!, formado por artistas-educadores. O melhor é que não precisa pagar nada e nem mesmo fazer inscrição: basta chegar e brincar.

Gratuito, Museu da Língua Portuguesa

"Férias no Museu" ocupa umas das salas do Museu da Imigração

Férias no Museu 2024 - Programação Especial

Durante todo o mês de janeiro, o programa "Férias no Museu" ocupa umas das salas do Museu da Imigração com brincadeiras, oficinas, atividades recreativas e educativas que convidam as crianças e famílias para uma viagem pelo brincar de diferentes culturas e países e pelo próprio museu.

A garotada terá a oportunidade de aproveitar a amarelinha, piscina de bolinhas, cama elástica, túneis de bambolê, espaço para pintar, recortar e colar, se divertir com as massinhas de modelar, tintas, pincéis e muito mais. Os pequenos poderão usufruir do espaço "Mundo de Brincar" de 03 a 28 de janeiro, de quarta a domingo, das 11h às 17h.

Como parte integrante do "Férias no Museu" acontece também uma série de oficinas e atividades destinada às crianças, além de sorteios de livros.

De 3 de janeiro de 2024 até 28 de janeiro de 2024, das 11h às 17h, R$16 (inteira) ou R$8 (meia), sábados gratuitos, sem inscrição, mais informações Museu da Imigração

Todas as atividades das Fábricas de Cultura são gratuitas

Roda de Conversa: Viajando no Mundo dos Quadrinhos

Em 07/01, é celebrado o Dia do Leitor e no dia 30/1 é o Dia Nacional das Histórias em Quadrinhos. Para homenagear este gênero literário, responsável por apresentar e incentivar as crianças ao mundo da leitura, a equipe da Bibliotech da Fábrica de Cultura Vila Curuçá fará um bate-papo com o público sobre o tema, em 13/01, apresentando curiosidades e dicas de leitura de diversos HQs presentes no nosso acervo físico e digital, tais como por exemplo: A HQ Surfista Prateado - Parábola de Stan Lee e Moebius; a Graphic Novel Nova York – A Vida na Grande Cidade de Will Eisner e o Mangá (Quadrinho japonês) Naruto de Masashi Kishimotoj.

Gratuito, 13/01/24, livre, mais informações Fábrica de Cultura Vila Curuçá

No dia do Leitor, a BSP recebe a contadora Heidi Monezzi na sessão da Hora do Conto

Brincando e aprendendo na Biblioteca de São Paulo

Em janeiro, na Biblioteca de São Paulo, terá a atividade “Brincando e aprendendo”, com intervenções, brincadeiras, jogos e gincanas. A partir de 6 anos. Terá: Vôlei; (04/01); Queimada (11/01), “Nada além de 1 minuto”, ação com várias gincanas de duração de 1 minuto para ser concluída, por exemplo, montagem de quebra-cabeça (em 18/01). Não é necessário inscrição. Vagas limitadas, preenchidas por ordem de chegada.

E na BSP, terá, também, o “Lê no Ninho”, em 7/01, das 11h às 11h45. É uma experiência de interação com a leitura para bebês e crianças de 6 meses a 4 anos. Com Equipe BSP. Não é necessário inscrição. E, ainda, acontecerá a Hora do Conto das 16h às 16h45, com Heidi Monezzi apresentando “Circo Mirandus”, de Cassie Beasley.

Brincando e aprendendo, gratuita, quintas-feiras, 4, 11 e 18 de janeiro, das 15h às 16h, presencial, mais informações BSP; “Lê no Ninho”, em 7/01, das 11h às 11h45; Hora do Conto das 16h às 16h45, em 7/01;

Oficina de Smartphone +60 está com pré-inscrições abertas para as turmas de 2024

Tecnologia dia a dia - Oficina de Smartphone +60

Você tem um smartphone, mas vive com medo de mexer nele? Tem WhatsApp, porém, ainda se sente inseguro em usá-lo? Participe desta oficina que acontecerá na Biblioteca de São Paulo e na Biblioteca Parque Villa-Lobos e saiba usar o aparelho de forma mais eficiente e segura. Você irá aprender a editar as configurações básicas do seu celular e também a enviar áudios, arquivos e realizar vídeo chamadas, tudo explicado passo a passo. Com Equipe BVL.

Pré-inscrições abertas para as turmas de 2024. Inscreva-se na BSP pelo site, no balcão de atendimento da biblioteca ou pelo telefone (11) 2089-0800. Inscreva-se na BVL pelo site, no balcão de atendimento da biblioteca ou pelo telefone (11) 3024-2500.

Gratuito, BSP e BVL

“Férias na Tava” oferece uma série de brincadeiras tradicionais

Férias na TAVA

No Museu das Culturas Indígenas, na Água Branca, terá “Férias na TAVA”. Ao longo do mês de janeiro de 2024, serão promovidas uma série de atividades gratuitas, com jogos educativos, brincadeiras indígenas e oficinas, voltadas ao compartilhamento de experiências em famílias plurais. Públicos de todas as idades estão convidados a participar.

Presencial, em 06/01, 07/01, 13/01, 14/01, 20/01, 21/01, 25/01, 26/01, 27/01 e 28/01

das 9h às 18h, Museu das Culturas Indígenas, grátis às quintas

A cantora Teresa Cristina aparece na exposição temporária Essa nossa canção, do Museu da Língua Portuguesa

Exposição temporária Essa nossa canção

A exposição Essa nossa canção, no Museu da Língua Portuguesa, é repleta de experiências imersivas e audiovisuais, por meio das quais o visitante pode perceber a relação de nossa língua com a canção popular brasileira. Um dos destaques é a sala Recados da Língua onde artistas como Gilberto Gil, Felipe Araújo, Teresa Cristina e Juçara Marçal aparecem em vídeos cantando Asa Branca, Tristeza do Jeca, Pelo telefone e Sinal fechado, respectivamente.

De terça a domingo, das 9h às 16h30 (com permanência até as 18h) ; R$ 20 (inteira); R$ 10 (meia); Meia-entrada (R$ 10) para todos os públicos aos domingos; Grátis para crianças até 7 anos; Grátis aos sábados ; Acesso pelo Portão A; Venda de ingressos na bilheteria e pela internet

Crianças participam de atividade no Museu Casa de Portinari

Férias no Museu Brincandinho

No interior paulista, o Museu Casa de Portinari, em Brodowski, promove o “Férias no Museu Brincandinho”, com diversas atividades durante o período de férias da criançada. Além de oficinas, são propostas brincadeiras como pula corda, bola de meia, pião, bugalha, diabolô, bilboquê, bola de gude, quebra-cabeças, amarelinha, peteca, jogo da memória, brinquedos pedagógicos, dança das cadeiras e muito mais! A diversão começa no dia 2 de janeiro, de terça a domingo, das 10h às 16h.

Presencial, de 02/01 a 31/01, das 10h às 16h, Museu Casa de Portinari

