Bússola Cultural: semana destaca programas para a sexta-feira 13

Casa Mário de Andrade homenageia vida e obra do escritor

O Museu Casa Mário de Andrade inaugura uma semana de atividades em celebração ao aniversário do poeta e patrono do museu que, em 2023, completa 130 anos. A Semana Mário em Foco está programada para os dias 17, 18, 19 e 21 de outubro. Para participar das atividades é necessário se inscrever gratuitamente nos links disponíveis no final do texto.

Inscrição para as atividades on-line (300 vagas) até 18/10 neste link e para o Encontro Peripatético (40 vagas) até 20/10 neste link. Programação completa no site do Museu Casa Mário de Andrade. Programação gratuita. O telefone para contato é do Anexo da Casa Guilherme de Almeida: (11) 3803-8525.

15ª Edição do programa Viagem Literária

Com início no dia 3 e indo até o dia 27 de outubro, o módulo Oficinas e Encontros com Escritores realiza a 15ª edição do programa Viagem Literária. A programação chega com muita inspiração, agitando 72 bibliotecas em 71 cidades espalhadas por todo o Estado de São Paulo. Serão 144 ações, envolvendo oficinas e encontros com 18 escritoras e escritores renomados, direcionados para públicos de todas as idades.

Programação gratuita. Confira todas as ações aqui.

Trilhas memoráveis na Osesp

Nos dias 12, 13 e 14 de outubro, a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo encanta o público com novas apresentações, sob a regência do maestro húngaro Gergely Madaras e com o pianista suíço Louis Schwizgebel como solista. O programa reúne obras de diferentes tempos: Sonho de Leonora, da britânica Elena Langer, em sua estreia latino-americana; o Concerto nº 1 para Piano, de Beethoven; e as duas suítes do balé Daphnis et Chloé, de Maurice Ravel.

12 e 13 de outubro às 20h30 e 14 de outubro às 16h30. Ingressos entre R$ 39,60 a R$ 258,00. Bilheteria (INTI): neste link. Endereço: Sala São Paulo, na Praça Júlio Prestes, 16. Taxa de ocupação limite: 1.484 lugares. Recomendação etária: 7 anos. Para saber mais, acesse o link.

Ciclo de Cultura Tradicional celebra o modo de viver caiçara em Itanhaém

O evento itinerante dedicado à valorização e reflexão das tradições caipiras, indígenas, afro-brasileiras, caiçaras e migrantes que resistem no estado paulista, segue por mais três cidades na edição de 2023. No dia 14 de outubro, Itanhaém celebra a cultura caiçara na Praça Narciso de Andrade a partir das 18h e com acessibilidade em Libras. O público poderá aproveitar as manifestações musicais como a do Fandango e cortejo da Cia. Burucutu, tudo gratuito.

Programação gratuita. Para acessar a programação completa, inclusive dos próximos encontros, acesse. Para entrar em contato com a equipe do Programa, escreva para ciclosefestivais@oficinasculturais.org.br.

“Sexta-feira 13” na Fábrica de Cultura de Osasco

Como parte da programação da Semana da Criança, a Fábrica de Cultura 4.0 Osasco apresenta na sexta-feira (13) às 10h o Cine Terrorzinho, uma maratona de filmes de terror cuidadosamente selecionados para os pequenos amantes da adrenalina. Já às 19h, o Cine Terror traz uma maratona de filmes, projetada para quem curte uma experiência assustadoramente divertida e cheia de adrenalina. A atividade é gratuita e acontece no auditório da Fábrica de Cultura Osasco, com lotação máxima de 80 pessoas. Não precisa retirar senha, é por ordem de chegada.

Sessão de filmes na Fábrica de Cultura de Osasco, na Rua Santa Rita - Rochdale, Osasco; às 10h e 19h. Gratuito. Mais informações no link.

Orquestra Jovem apresenta homenagem ao Dia dos Professores

Na sequência da temporada 2023, a Orquestra Jovem do Estado apresenta, no próximo domingo (15), um concerto em homenagem ao Dia das Professoras e Professores. Para a oportunidade, os docentes da rede pública de ensino foram contemplados com uma cota de ingressos gratuitos.

Serão apresentadas obras como o Prelúdio Sinfônico de Giacomo Puccini, o Concerto para Violoncelo e orquestra em Si de Antonín Dvorák e a Suíte Romeu e Julieta do compositor Serguei Prokofiev. A regente será Valentina Peleggi, formada em regência pelo Conservatório Santa Cecília, em Roma. Além disso, haverá o acompanhamento da violoncelista sul-coreana Hayoung Choi, desde o fim de setembro em turnê pelo Brasil com concertos ao lado de orquestras e recitais solo. A apresentação será também transmitida ao vivo gratuitamente pelo canal de YouTube da EMESP Tom Jobim.

15 de outubro, domingo, às 16h. Local: Sala São Paulo (Praça Júlio Prestes, 16 – São Paulo/SP). Ingressos: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia), disponíveis no link.

Nova exposição do Memorial da Resistência evidencia luta das mulheres

O Memorial da Resistência de São Paulo abriu a exposição temporária Mulheres em Luta! Arquivos de Memória Política, com curadoria de Ana Pato. Tendo o acervo de história oral do museu como fio condutor, a mostra apresenta um olhar a partir da perspectiva de gênero para a Ditadura Civil-Militar (1964-1985) e como as marcas profundas deste período se entrelaçam com o presente. A exposição ressalta as lutas coletivas de mulheres, a partir de dois eixos: a Luta por Memória, Verdade e Justiça e a Luta por Direitos.

Endereço: Largo General Osório, 66 - Santa Ifigênia, São Paulo, SP. Telefone: 55 11 3335-5910. Entrada Gratuita. Aberto de quarta a segunda (fechado às terças), das 10h às 18h. Mais informações no site.

MIS promove maratona de filmes de terror na sexta-feira 13

Antes da abertura da mostra “Terror no cinema”, que estreia no dia 31, Museu da Imagem e do Som traz uma programação voltada para os fãs do gênero. Além disso, o Museu oferece uma cortesia para os espectadores da maratona: quem se arriscar nessa madrugada de horror e pânico, ganhará automaticamente um ingresso para visitar a exposição, com validade para os dias 03, 04 e 05 de novembro. Para esta próxima edição, os filmes foram selecionados pela mesma curadoria da exposição e dão três spoilers do que os visitantes encontrarão nas galerias do MIS a partir de 31 de outubro. Os títulos, no entanto, serão mantidos em segredo até o momento da primeira sessão.

Data: 13 de outubro, a partir de 22h. Local: Auditório MIS (172 lugares) na Avenida Europa, 158, Jardim Europa, São Paulo. Ingresso: R$ 50,00 (promoção meia-entrada para todos). Classificação: 18 anos. Ingressos no link.

Secretária da Cultura conversa com trio de crianças do canal Vida de 3

No BibliONCast, o bate-papo foi com Marília Marton, a Secretária da Cultura, Indústria e Economia Criativas do Estado de São Paulo e o trio de crianças do canal Vida de 3 (Cammi, Leocarl e Fepmel). Com mediação da jornalista Luciana Barreto (@lubarretooficial), Marília conta um pouco sobre sua família, infância e sua carreira. O bate-papo está disponível nas principais plataformas de áudio.

Família no Museu – Toda Criança é um Artista

O Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro seguem com uma programação lúdica e cheia de ensinamentos para celebrar o Dia das Crianças (12/10). No domingo (15), o Núcleo Educativo vai propor uma atividade artística aos visitantes. Com tinta guache e telas à disposição, os participantes serão convidados a soltar a imaginação e produzir pinturas que remetem à infância.

Domingo, 15 de outubro às 15h. Museu Felícia Leirner e do Auditório Claudio Santoro estão na Avenida Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 – Alto Boa Vista. Política de gratuidade e meia entrada: www.museufelicialeirner.org.br.

