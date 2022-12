Bússola Cultural: Semana destaca nesta semana o show Francisco el Hombre

Baianos de Francisco el Hombre

A “Francisco, el Hombre” é fruto de uma conexão Brasil-México e carrega todas as particularidades de cada uma dessas duas culturas. O Teatro Sérgio Cardoso apresenta o show no próximo sábado (17), o show ‘Francisco, el Hombre toca Novos Baianos’, em que a banda faz uma homenagem ao segundo álbum dos Novos Baianos “Acabou Chorare”, além de outros clássicos da banda com interpretações na íntegra com novos arranjos, mesclando o rock psicodélico do grupo baiano com a latinidade do quinteto. “Acabou Chorare” foi eleito em 2007 pela revista Rolling Stone Brasil como o melhor disco da história da música brasileira, também um dos mais influentes para as novas gerações de artistas do país.

Teatro Sérgio Cardoso, quinta-feira (15) às 21h, mais informações, acesse o site do teatro.

Cantata moderninha

Programa virtual para reunir a família inteira na véspera do Natal. A “Cantata de Natal” da Companhia Vocal tem direção de Rafael Villar, e é formada por seis cantores, acompanhados por um trio de baixo, piano e percussão. O grupo apresenta um repertório natalino com arranjos e versões especiais para a noite de Natal. Trata-se de uma versão moderna de uma cantata natalina, com músicas que vão da MPB ao teatro musical, em um especial cujos arranjos vocais são o centro da apresentação. O repertório inclui sucessos como: No Natal Só Quero Você – uma divertida versão, em português, da música da diva Mariah Carey (All I Want for Christmas is You); Jingle Bell Rock – um clássico do cantor Bobby Helms; Natal todo dia – da banda Roupa Nova; Noite Feliz, entre outras canções. Disponível pela plataforma gratuita de streaming e vídeo por demanda #CulturaEmCasa.

Dia 24 de dezembro, às 21h, acesse aqui.

1985

Depois de passar três anos em Nova Iorque, em meio a uma onda de crise de aids na cidade, Adrian resolve retornar a sua cidade natal, no Texas. Filho de pais religiosos e conservadores, o jovem enfrenta dificuldades para conseguir revelar a sua família seu diagnóstico soropositivo. Sobrecarregado, o jovem tenta se reconectar com sua amiga de infância, seu irmão mais novo e seus pais. Esta é a história de “O Ano de 1985” com direção de Yen Tan. A produção de 2018 dos Estados Unidos integra a Mostra Mundo Filmicca, disponível até 31 de dezembro por demanda pela plataforma #CulturaEmCasa, acesse aqui.

O Mundo do Circo

Uma demanda antiga do setor circense acaba de ser atendida. O Mundo do Circo SP é o novo programa da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do governo de São Paulo, que vai sediar espetáculos de companhias tradicionais, mas também de grupos contemporâneos do setor. Para a inauguração, será apresentada uma programação artística e cultural gratuita para a população com shows diversos, como cabarés exclusivos com números circenses, palhaços, globo da morte, trapézio, aparelhos aéreos, e outras modalidades. O espaço será ainda ocupado por oficinas, sempre com foco no universo do circo. Todas as atividades de inauguração neste mês serão gratuitas.

O espaço reabre em janeiro com programação especial de férias para a criançada, voltada para as ações circenses.

Toda a programação do Mundo do Circo SP estará disponível no site.

Índia na Mostra

A terceira Mostra Internacional de Cinema Virtual, com gestão da Amigos da Arte, apresenta o filme indiano “Baahubali: O Início”. A produção, em seu ano de produção, apresentou o maior orçamento da história de um filme de Bollywood e foi apenas superado por sua sequência “Baahubali: A Conclusão”. Na aventura, com direção e roteiro de S.S. Rajamouli, o menino Shivudu escapa da morte após seu pai, o rei Amarendra Baahubali, ser assassinado. Ele cresce como um homem de espírito livre, mas logo seu passado começa a rondá-lo para vingar a morte do pai e instaurar a paz no reinado de Mahishmati. Já disponível pela plataforma #CulturaEmCasa, acesse aqui. “Baahubali: A Conclusão” também faz parte da Mostra. Acesse até 15/12 por aqui.

Largo da Batalha

A série documental “Uma Batalha por Dia” mostra o dia a dia de cinco MCs no “corre” das batalhas de rima mais tradicionais da região metropolitana de São Paulo. No último episódio, intitulado “Largo da Batalha”, todos os participantes da série estão presentes na batalha que acontece no Largo da Batata, na região oeste da capital paulista. A série é um original da plataforma de streaming e vídeo por demanda #CulturaEmCasa, com direção de Rubens Crispim Jr.

Assista toda a série, pela plataforma, acesse aqui.

Selvagem

Quais resquícios animalescos habitam o Homem contemporâneo? Foi evolução? Regressão? “Selvagem” nasce dessas questões. Com muito humor e criatividade, o ator-mímico Luis Louis aborda os temas “animal” versus “contemporaneidade” por meio de situações e personagens cujas origens estão no próprio cotidiano. Sem utilizar a voz, Luis enfatiza todo o potencial expressivo do corpo. Sucesso de público em apresentações por todo o país, o espetáculo representou o Brasil no Festival Internacional de Mímica, em Brasília.

Assista por demanda até 23 de janeiro, pela plataforma gratuita #CulturaEmCasa, acesse aqui.

MAR de Música

Pedro Luís é um raro artista, autossuficiente, multifacetado e agregador: canta, compõe, escreve, toca, arranja, produz e dirige. Roqueiro, deu forma ao funk poético do Boato nos anos 1990. Mais tarde, fundou a banda “A Parede”, de “brazilian batucada”, como define, com quem formou também o Monobloco, que arrasta multidões no Carnaval. O repertório deste show reúne suas canções consagradas e canções compostas por outros autores. Projeto de sucesso criado pelo Museu de Arte do Rio, o MAR de Música tem como lema a diversidade musical, levando estilos e gêneros musicais para todos os gostos.

MAR de Música está disponível pela plataforma de streaming e vídeo por demanda #CulturaEmCasa. Gratuito. Acesse aqui.

O homem elefante

O Panorama #CulturaSP apresenta a peça “O Homem Elefante”. Encenada pela primeira vez em 1977, no Teatro Hampstead, em Londres, a obra é baseada em uma história real e conta a relação entre John Meerrick, um homem mantido com atração de um circo de ‘aberrações’, e Frederick Treves, cirurgião do antigo Hospital Real de Londres. Merrick, maltradado pelo sádico Senhor Bytes, é apresentado como “O Homem Elefante” devido a suas deformidades corporais. Encenada por Cibele Forjaz, iluminadora, pesquisadora teatral e encenadora, e por Wagner Antônio, encenador e iluminador, a peça é uma reflexão sobre a dignidade humana.

Disponível pela plataforma #CulturaEmCasa, acesse aqui.

Com a palavra, Zélia Duncan

A Virada SP Online de Itapevi apresenta a série “Entrevistas”. Desta vez, a entrevistada é a cantora e compositora Zélia Duncan. Em conversa após seu show realizado em 2021, Zélia fala sobre o lugar do artista e da criatividade em meio à pandemia de Covid-19 e o cenário político da época. Zélia lembra a importância de ser público, de cuidar da saúde mental, de se imunizar contra a aspereza dos ambientes virtuais e como a cultura e seus produtos artísticos mantiveram e mantêm sãs tantas pessoas em meio a tanto isolamento e incerteza. A série “Entrevistas” é um espaço para artistas brasileiros divulgarem seus trabalhos e estabelecerem contato direto com o público.

Disponível sob demanda pela plataforma #CulturaEmCasa, por aqui.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

VEJA TAMBÉM: