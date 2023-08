Bússola Cultural: semana destaca hip-hop e circo

Cursos gratuitos - São Paulo Escola de Dança

A São Paulo Escola de Dança, Centro de Formação em Artes Coreográficas, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, abre processo seletivo para oito novas turmas dos Cursos de Extensão Cultural, com aulas práticas e teóricas sobre o universo da dança, que acontecem no segundo semestre. As inscrições vão até o dia 21/8 e são gratuitas pelo site, podem participar adolescentes a partir de 16 anos. O início das aulas está previsto para a primeira semana de setembro em formatos on-line e presencial e acontecerão aos sábados e domingos, das 9h às 18h30.

Gratuito, Dança contemporânea: pluralidade na dança; Teatro musical: repertório e criação; Danças Negras: Memória e Contemporaneidade”; Danças e Cozinha Brasileira: Ritmos e Sabores -; Escrever e Criticar Dança: Diversidade Do Olhar; Vem Coreografar com Artistas!”; Pedagogia de Dança: Possibilidades Atuais; Introdução a história e historiografias da Dança.

50 anos do movimento hip-hop

O Museu da Língua Portuguesa, na Luz, celebra os 50 anos do movimento hip-hop com sarau, performance e exposições, ao longo do mês de agosto. A exposição principal e a atual mostra temporária do Museu, a Essa nossa canção, também destacam o rap e o grafite, dois elementos fundamentais dessa cultura.

A primeira atração da programação especial do Museu no mês dos 50 anos do hip-hop é o show Sant’Ana apresenta Trap de Favela, no dia 12/8, no Saguão Central da Estação da Luz, das 12h às 13h. Nesta performance, o músico e cantor Sant’Ana MC. No dia 26/8, o rapper e MC Xis comanda o Sarau Hip-Hop no Museu, encontro mensal no Saguão Central da Estação da Luz para quem gosta de rap, break (estilo de dança) e a arte do grafite. Em sua quinta edição, ele vai receber a DJ Cinara e o dançarino Danilo Kapela. Além disso, grafites de Fabino Minu estarão expostos. O evento é gratuito e vai acontecer das 12h às 14h.

Sant’Ana apresenta Trap de Favela – Plataforma Conexões , 12 de agosto, das 12h às 13h , No Saguão Central da Estação da Luz , Grátis //// 5º Sarau Hip-Hop no Museu, 26 de agosto, das 12h às 14h , no Saguão Central da Estação da Luz , Grátis //// Exposição principal + mostra temporária Essa nossa canção: De terça a domingo, das 9h às 16h30 (com permanência até as 18h), R$ 20 (inteira); R$ 10 (meia) ; Grátis para crianças até 7 anos e nos dias 17, 18 e 20 de agosto; Grátis aos sábados, Acesso pelo Portão A, Venda de ingressos na bilheteria e pela internet, Museu da Língua Portuguesa , Praça da Língua, s/n - Luz - São Paulo .

2 º Concurso Estudantil de Dramaturgia

O Conservatório de Tatuí está com inscrições abertas para o 2º Concurso Estudantil de Dramaturgia. Os estudantes interessados têm até 15/9 para se inscreverem, exclusivamente, pelo formulário disponibilizado no site do Conservatório de Tatuí, juntamente com o edital. Em uma iniciativa da Área de Artes Cênicas, na segunda edição do concurso serão contemplados cinco projetos, reservando no mínimo três premiações para estudantes residentes em cidades do interior e litoral do Estado de São Paulo, no intuito de fomentar e viabilizar a produção dramatúrgica dessas localidades. De acordo com o edital, para participar do concurso, é necessário ser estudante vinculado ao ensino fundamental, médio, técnico, graduação ou escolas e cursos livres do estado de São Paulo. O edital contempla a inscrição de textos, desde formas tradicionais até propostas inovadoras, incluindo rascunhos, híbridos, reescrituras, textos performativos e experimentações que dialoguem com outras linguagens artísticas.

Gratuito, mais informações no site.

Palhaços Periféricos

No mês de agosto a Oficina Cultural Oswald de Andrade apresenta o espetáculo Palhaços Periféricos, idealizado para celebrar os 15 anos de trajetória da Companhia Catraca do Riso. A história narra a vida de Bento, um jovem que sonha em se tornar um palhaço, mas precisa, primeiro, lidar com as adversidades da vida. A peça teatral fica em cartaz durante os dias 10 a 19 de agosto, quintas e sextas-feiras às 19h30, e sábados às 18h. A distribuição de ingressos será feita com 1h de antecedência.

Oficina Cultural Oswald de Andrade, Companhia Catraca do Riso, 10 a 19/08 – quintas e sextas-feiras às 19h30, e sábados às 18h, 60 minutos, Sala 11, ingressos distribuídos com 1h de antecedência, Rua Três Rios, 363 - Bom Retiro, mais informações no site.

Entrelaçados

Na Oficina Cultural Oswald de Andrade, localizada no Bom Retiro, região central de São Paulo, o espetáculo Entrelaçados será apresentado nos dias 3 de agosto a 2 de setembro, às quartas e sextas-feiras às 19h30, e sábados em dois horários, 15h e 18h. No dia 12 de agosto a sessão das 15h terá tradução em Libras. A peça é uma obra multimídia da Companhia Nova de Teatro e baseada em relatos pessoais de diversas etnias que residem na capital paulista e com diversos conhecimentos, valores, desejos e vivências que se misturam no dia a dia. Distribuição de ingressos com uma hora de antecedência.

Entrelaçados, Companhia Nova de Teatro, 2/08 a 2/09 – quarta a sexta, às 19h30, e sábados às 15h e às 18h, 12/08 - sábado às 15h - Tradução em Libras, 60 minutos

Sala 7, ingressos distribuídos com 1h de antecedência, Rua Três Rios, 363 - Bom Retiro, mais informações no site.

Visita Histórica pelo Palácio das Indústrias

O Palácio das Indústrias, prédio que abriga o Museu Catavento, é conhecido por ser uma peça fundamental para a história econômica e política da cidade de São Paulo. Para falar das curiosidades e da importância desse prédio para a cidade, o museu apresentará na Jornada do Patrimônio um roteiro guiado, no qual os visitantes poderão conhecer as histórias por trás da arquitetura imponente e os diversos usos do Palácio das Indústrias através das décadas. O passeio será realizado nos dias 19 e 20 de agosto, às 10h30 e às 14h30.

Gratuito, visita Histórica pelo Palácio das Indústrias, Guiados por um de nossos monitores, os visitantes poderão conhecer as histórias por trás da arquitetura imponente e os diversos usos do Palácio das Indústrias através das décadas; presencial, 19/08 e 20/08, 10h30 e 14h30, Avenida Mercúrio, Parque Dom Pedro II, s/n, São Paulo - SP, mais informações aqui.

Sarau: a periferia também é indígena

Na programação do “agosto indígena”, o Museu das Culturas Indígenas promove o “Sarau: a periferia também é indígena”. Terá rap, poesia, música, dança, grafitagem e manifestações artísticas com participação de indígenas da periferia paulistana, em 20/8/, das 15h às 18h.

Programação detalhada: 15h - térreo: Discotecagem e Artesanato; 15h - prédio: Visita às exposições; 16h - térreo: artesanato; Microfone aberto com apoio de DJ e MC, além de Live paint, presencial, 20/08, das 15h às 18h, grátis às quintas, R. Dona Germaine Burchard, 451 - Água Branca.

Bate-papo sobre o calendário Guarani

No Museu das Culturas Indígenas, em 19/8, na Água Branca, terá uma roda de conversa sobre “Ara pyau e o calendário guarani”. O tempo, para os Guarani Mbya, está relacionado à passagem cíclica da natureza, e ao mesmo tempo com a caminhada realizada pelos povos guarani, suas mudanças físicas e espirituais. Esse período do ano é de renovação, marcado pela passagem do tempo velho (Ara Ymã) para o tempo novo (Ara Pyau).

Como parte da programação do “Agosto Indígena”, nessa roda de conversa, o xamõi Natalício Karai e Mestres de Saberes compartilham com o público conhecimentos sobre o Calendário Guarani.

Presencial, 19/08/2023, das 11h às 13h, Inscrição, grátis às quintas, R. Dona Germaine Burchard, 451 - Água Branca.

Pod*articular: alegrias e os desafios da paternidade

Em comemoração ao Dia dos Pais, a Fábrica de Cultura Diadema, em 13/8, fará um bate-papo sobre os desafios da paternidade e o prazer sublime que se pode ter por tal responsabilidade, as mudanças as quais geram na vida de um homem e a importância de ser assertivo, positivo e presente. Com a participação de: Edvaldo Correa, pai de 2 filhas, formado em publicidade com MBA em Gestão estratégica de negócios, Ed, como é conhecido no mercado publicitário, nestes 13 anos de atuação já participou de vários projetos dos clientes Grupo Pão de Açúcar, Porta dos Fundos, Nickelodeon, Comedy Central, MTV, Netflix, Pluto TV, etc. João Ferreira, escritor e poeta desde que se entende por gente, tem se apresentado em teatros, centros culturais, escolas, clubes, praças públicas e bares, tendo vários poemas musicados. Tem os livros lançados: Meu Risco e Poesia (1986), Curtas Cutucadas (2018). Rodrigo Aquino, esposo da Janaina, pai do Pedro e da Julia, professor de capoeira, educador social, formado em educação física e pós-graduado em Psicopedagogia. Com a mediação de Juliano Soares - Articulação e Difusão Fábrica de Cultura Diadema.

13/8, domingo, das 16h às 17h, Livre, On-line pelo Youtube, mais informações no site.

O Mundo do Circo SP

No O Mundo do Circo SP, localizado no no Parque estadual da Juventude, nos dois últimos finais de semana - dias 13, 19, 20 e 26 de agosto , a Famiglia Milane e o Gran Circo Guaraná com Rolha estarão com o Circo Nosotros para apresentações especiais e clássicas com palhaços, malabaristas, equilibristas, números aéreos e acrobacias.

O Mundo do Circo SP promove também intervenções artísticas com convidados especiais, sempre ligados ao universo circense. As apresentações acontecem todos os finais de semana do mês, entre 12h e 17h, no espaço Picadeiro a Céu Aberto.

Gratuito, Programação completa, Av. Cruzeiro do Sul, 2630 - Carandiru.

