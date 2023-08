Bússola Cultural: semana destaca festival de música e oficina de quadrinhos

Semana do dia 18 ao dia 25 de agosto

MIA - Festival de Música Instrumental

A cidade de Araçatuba será palco do 9º MIA - Festival de Música Instrumental, de 24 a 27 de agosto. Transitando entre shows de diferentes estilos musicais, como jazz, erudito, popular, eletrônico, experimental e improvisação livre, o evento também se destaca por meio de workshops, como uma experiência em percussão para pessoas que nunca ou pouco tiveram contato com esses instrumentos. Ao longo dos quatro dias, o público poderá assistir as performances de renomados músicos como Hermeto Pascoal, Badi Assad, Cumbia Calavera, Funmilayo Afrobeat Orquestra, Afinidades Trio, entre outros. O MIA é realizado pelas Oficinas Culturais, programa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo e que é gerenciado pela Poiesis.

Gratuito, confira a agenda completa do Expresso MIA no site do programa Oficinas Culturais

Carminho & Silva estrelam Encontros Históricos na Sala São Paulo

Em 2023, a Sala São Paulo tem em seu icônico palco mais uma temporada do projeto Encontros Históricos. A nova temporada teve início em abril deste ano, depois de três edições promovendo concertos com grandes nomes da música popular – sempre acompanhados da Brasil Jazz Sinfônica. E neste sábado (26/ago), às 22h, é a vez de receber a cantora e compositora portuguesa Carminho ao lado do cantor, compositor e instrumentista brasileiro Silva. Para aqueles que não puderem estar conosco presencialmente, uma boa notícia: todos os Encontros Históricos deste ano podem ser assistidos ao vivo, em excelente qualidade de som e imagem, no canal de YouTube da Sala São Paulo.

A série, que prossegue até dezembro, tem mais quatro encontros programados para este semestre: Chico César & Mariana Aydar (com participação do acordeonista Mestrinho), no dia 09/set; Gaby Amarantos & Xênia França (14/out); Tulipa Ruiz & Liniker (04/nov); e, fechando o ano com chave de ouro, Simone & Zé Ibarra (09/dez).

26 de agosto, sábado, às 22h – Concerto Digital, Sala São Paulo | Praça Júlio Prestes, 16, recomendação etária: 07 anos; Ingressos: de R$ 39,60 a R$ 220,00 (valores inteiros*); Bilheteria (INTI): Neste link; (11) 3777-9721, de segunda a sexta, das 12h às 18h.

Programa Performa Paço

No sábado, 26/8, o Paço das Artes realiza mais uma edição do Performa Paço, projeto criado em 2011 dedicado a performances artísticas de diversas naturezas. Durante todo o dia, quatro artistas ocuparão os espaços da instituição com apresentações que visam aproximar o público da produção contemporânea no campo da performance: Luanna Jimenes, Thatiana Cardoso, Lidia Lisbôa e Sérgio Adriano H. Também no sábado, a partir das 14h30, o Paço das Artes promove o lançamento do catálogo da 27ª Temporada de Projetos, que segue em cartaz na instituição até 1º de outubro (com entrada gratuita, o público poderá conferir cinco projetos individuais e um trabalho coletivo de curadoria). A Temporada de Projetos é uma iniciativa de mais de duas décadas, reconhecida por abrir espaço no circuito cultural para jovens artistas brasileiros.

Performa paço em 26 de agosto, sábado, partir das 14h30, rua Albuquerque Lins, 1345 - higienópolis, entrada gratuita; Temporada de Projetos 2023, visitação: 1º de julho a 1º de outubro de 2023, de terça a sábado das 11h às 19h; domingos e feriados das 12h às 18h; Rua Albuquerque Lins, 1345 - Higienópolis, entrada gratuita, mais informações no site

Estéticas das Periferias

O museu Casa das Rosas abre espaço para mais uma edição do “Estéticas das Periferias”. O evento, idealizado pela organização da sociedade civil Ação Educativa, chega a 13ª edição com o tema “Os 50 anos do nascimento do Hip-Hop e os 40 anos da chegada do Hip-Hop no Brasil”. Nos dias 23, 24 e 25 de agosto, das 19h às 21h, haverá o curso Curadoria de Eventos Culturais, ministrado por Nabor Júnior, jornalista, editor e fotógrafo. A atividade propõe ser uma porta de entrada para quem desejar exercer a profissão de curador e será dividida em três etapas: História, Teoria e Crítica da Curadoria Contemporânea; Projetos Curatoriais e Curadoria Educativa e Acessível. Para se inscrever clique aqui.

A programação completa, totalmente gratuita, está disponível no site do museu Casa das Rosas (clique aqui).

Museu de Arte Sacra de São Paulo

O Museu de Arte Sacra de São Paulo convida os visitantes a caminharem pelo bairro da Luz, identificando o patrimônio cultural reconhecido nesse trajeto e conhecendo os espaços que fizeram parte do desenvolvimento dessa região, na atividade “Luz em Pauta - Patrimônio Cultural e Memória”. Quais são as memórias que esse patrimônio suscita? Existem histórias que foram apagadas e podem ser recuperadas? Por meio de uma reflexão coletiva, todos esses pontos serão discutidos a fim de serem estabelecidas conexões com os habitantes da cidade.

Museu de Arte Sacra - Luz em Pauta - Patrimônio Cultural e Memória, Presencial, 19/08, 10h e 14h,: Av. Tiradentes, 676 - Luz, São Paulo - SP, Grátis aos sábados, mais informações aqui

O piano e o canto de Noche en Castellano

O piano e o canto do Duo Abumrad-Reis sobem ao palco do Teatro Sérgio Cardoso no espetáculo musical “Noche en Castellano”. A dupla formada pelos músicos Eduardo Janho-Abumrad e João Moreira Reis faz apresentação única e gratuita na sexta-feira (25), às 19h. Os ingressos devem ser retirados na bilheteria do teatro com uma hora de antecedência do início do show. A dupla interpreta canções eruditas intercaladas com boleros e tangos.

Dia 25/8, às 19h, R. Rui Barbosa, 153 - Bela Vista, São Paulo, entrada gratuita (retirada de ingressos na bilheteria, a partir de 1 hora antes do início da apresentação); 80 minutos, classificação etária: Livre; Capacidade: 143 lugares + 6 espaços de cadeirantes, mais informações no site

Produção de quadrinhos independentes

As Fábricas de Cultura farão um “Seminário Cultural com Felipe Folgosi” sobre a “Produção de quadrinhos independentes”. O encontro documenta o passo a passo da produção de uma história em quadrinhos, desde a ideia inicial, passando pelo roteiro, artes e editoração, seguida por uma sessão de perguntas e respostas sobre os bastidores, segredos e anseios de se produzir quadrinhos no Brasil nos dias atuais.

Gratuito, Fábrica de Cultura Cidade Tiradentes, 25/8/23, das 10h00 às 11h00; Fábrica de Cultura Sapopemba- 25/8/23, das 14h00 às 15h00; Fábrica de Cultura Itaim Paulista- 30/8/23, das 10h00 às 11h00; Fábrica de Cultura Curuçá - 30/8/23, das 14h00 às 15h00; Fábrica de Cultura Santos - 22/8/23, das 14h00 às 15h00, mais informações Fábrica de Cultura

Oficina de Cosplay de Personagens de Games

Em 26 de agosto, das 14h às 15h, na Biblioteca de São Paulo terá a “Oficina de Cosplay de Personagens de Games”, com a figurinista, maquiadora e cosplayer Thaís Jussim. O público descobrirá como é possível criar um cosplay de forma econômica, utilizando materiais simples. A ação procura estimular a criatividade e exercitar habilidades em customização e artes. Com a figurinista, maquiadora e cosplayer Thaís Jussim. A partir de 10 anos.

Presencial, ao vivo, 26 de agosto, das 14h às 15h, inscrição

Oficina Criando Narrativas Interativas com Twine

A Biblioteca Parque Villa-Lobos oferecerá a Oficina Criando Narrativas Interativas com Twine, em 23 de agosto, das 14h às 17h. Deseja mudar a história de filmes e livros? Participe da oficina que apresenta os fundamentos do Twine – uma das ferramentas mais usadas na criação de histórias interativas, com Thiago Baptista. A partir de 13 anos.

Lembrando que a Biblioteca de São Paulo e a Biblioteca Parque Villa-Lobos têm espaços com sala de games com variedade de jogos eletrônicos. Funcionam gratuitamente das 9h30 às 18h30. Para utilizar é preciso ser sócio da biblioteca.

On-line, ao vivo, 23 de agosto, das 14h às 17h, inscrição no site

Princesas guerreiras: direcionando um novo olhar ao folclore

Na Fábrica de Cultura Jaçanã terá o “Clube de leitura infantil - Princesas guerreiras: direcionando um novo olhar ao folclore”, em 29/8, das 11h30 às 12h30. Em 22/8, comemora-se o Dia do Folclore, dedicado a celebrar e exaltar as tradições que perduram a cada geração. Nesta atividade, será lido a obra “Princesas Guerreiras”, de Janaina Tokitaka, além de conhecer princesas do folclore oriundas de diversas origens: afro-brasileira, japonesa, e colonial brasileira.

29/8, terça-feira, das 11h30 às 12h30, livre, Rua Raimundo Eduardo da Silva, 138 - conjunto habitacional jova rural - São Paulo, mais informações Fábricas de Cultura

Camerata de Cordas Dedilhadas do Guri de Franca

A Camerata de Cordas Dedilhadas do Guri de Franca apresenta concerto com o tema ‘Choro Sertanejo’ na temporada 2023 dos 29 Grupos Musicais, em 19 de agosto, às 10h30, na Feira do Livro da cidade de Ribeirão Preto. Todas as atividades são gratuitas. O Guri é programa de educação musical da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, gerido pela Santa Marcelina Cultura. Sob a regência de Marcilio Lopes, o grupo apresentará as obras Amapá, de Costa Júnior; Brincando com a Viola, de Bambico; Gavota Choro, de Heitor Villa-Lobos; e as faixas Minhas mãos, meu cavaquinho e Arrasta Pé, de Waldir Azevedo.

19/8, às 10h30, Local: Feira do Livro de Ribeirão Preto Endereço: Esplanada do Theatro Pedro II. R. Álvares Cabral, 370, Praça XV, Ribeirão Preto/SP, Todos os concertos são gratuitos; Temporada 2023 dos Grupos Musicais Programação completa no site: gurisantamarcelina.org.br e no app da Santa Marcelina Cultura: https://apps.apple.com/br/app/santa-marcelina-cultura/id1476743492

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Futebol: como o reconhecimento facial pode auxiliar no combate à violência

PLAY: Arnold Schwarzenegger ensina com 4 acertos e alguns erros

Bússola Cultural: semana destaca arte e cultura indígena