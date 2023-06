Bússola Cultural: semana destaca festivais, literatura e hip-hop

Festival VIVA! Japão

O Museu da Imigração promoverá, nos dias 17 e 18/6, o VIVA! Japão, festival que, desde 2017, homenageia um país a cada edição. Dessa vez, celebrando os 115 anos da imigração japonesa, a cultura nipônica estará em evidência. No jardim, um palco será montado para receber diversas apresentações de dança e música, com destaque para dois dos maiores nomes da canção japonesa no Brasil: Joe Hirata e Karen Ito. Durante o fim de semana, o público também terá a oportunidade de participar de oficinas gratuitas de arte, caligrafia, culinária e jardinagem, apresentações musicais, cinema, cosplay, dança, experiência de realidade virtual que ocorrerão de hora em hora, com distribuição de senhas 30 minutos antes de cada atividade.

Grátis aos sábados, mais informações Museu da Imigração

FLI - Festival Literário do Vale do Ribeira

A 11ª edição do FLI - Festival Literário do Vale do Ribeira acontece entre os dias 20 e 23/6 em Iguape e em 24/6 em Registro. O FLI é uma realização das Oficinas Culturais, programa da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo e gerenciado pela Organização Social Poiesis. O público encontrará atividades gratuitas com o objetivo de promover reflexões, debates e diálogos sobre a cultura e a literatura do agora.

Tendo como subtexto as noções de território e identidade, o Festival terá rodas de conversa, apresentações artísticas, manifestações tradicionais, lançamento de livros, atividades de formação para mais de 4 mil crianças e 300 professores de escolas públicas da região, troca de livros, conversas com escritores e escritoras, sessões de autógrafos e muito mais. As ações são gratuitas e acontecem na Fábrica de Cultura 4.0 de Iguape, que será palco da abertura do evento, e na Praça Beira Rio na cidade de Registro.

Entre as atrações, Chico César, Ryane Leão, Kiusam de Oliveira, Oz Guarani e muito mais.

Gratuito, a programação completa da 11ª edição do FLI está no site de Oficinas Culturais, com detalhes dos (as) convidados (as), informações sobre a retirada de ingressos e links para as inscrições clique aqui.

Sessões de filmes seguidas por bate-papo

Em junho, o MIS, instituição da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, apresenta diversas opções de cinema gratuito em sua programação. Algumas exibições de filmes serão seguidas por bate-papo com os diretores das produções, como o Tudo o que cresce e voa (dir. Maria Fanchin, Brasil, 2023, 16 min, 12 anos). O filme apresenta Sônia, que, às vésperas de completar 50 anos, testemunha a cidade sendo tomada pela vida selvagem - enquanto descobre, assombrada, que está desaparecendo. O curta foi realizado pela Teatro Líquido e pela Motim Filmes, e teve apoio do ProAC-SP. Após a sessão, acontece um bate-papo com a diretora do filme, Maria Fanchin, e com a atriz, roteirista e produtora Vanise Carneiro.

Tudo o que cresce e voa, auditório MIS, 16.06, às 19h, ingresso gratuito (retirada com uma hora de antecedência na bilheteria), classificação indicativa 12 anos, mais informações MIS

14º Seminário Internacional Biblioteca Viva

A Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, o Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de São Paulo (SisEB) e a SP Leituras - Associação Paulista de Bibliotecas e Leitura promovem, de 26 a 30 de junho, o 14º Seminário Internacional Biblioteca Viva. O Seminário é um dos mais importantes eventos da área em toda a América Latina e uma das principais iniciativas do Governo do Estado de São Paulo para inspirar, fortalecer e transformar as mais de 500 bibliotecas públicas existentes no território paulista em centros de referência cultural abertos a toda comunidade.

O evento acontece de forma on-line, a participação é gratuita e todas as atividades terão tradução simultânea em português e Libras, Link para inscrição e Link para programação completa

Fábrica de Cultura Parque Belém

A comunidade da Fábrica de Cultura Parque Belém fará uma ação em conjunto nomeada de Alô Alô Ritas entre os ateliês de percussão, sopros metais, teclado, violão, balé e teatro, mesclando um pot-pourri de algumas músicas com performances corporais, em 21 de junho, às 15h, presencial, e depois, será publicado o vídeo no YouTube, TV Fábricas de Cultura. E, ainda, terá o jogo Rita Lee e esse tal de Roque Enrow, 30 de junho, às 15h, presencial. Será promovida uma sessão de karaokê temática sobre a vida e obra da cantora e compositora brasileira Rita Lee inspirada pelo livro: “Rita Lee: uma autobiografia”. A equipe de Bibliotech estará presente para mediar a atividade, fornecendo informações sobre a história por trás das canções.

Gratuito, Fábrica de Cultura

Homenagem à Rita Lee

E para quem gosta de moda e vestuário, na Fábrica de Cultura Jardim São Luís, acontecerá a oficina aberta de criação “A moda de Rita Lee”, no dia 30 de junho, das 18h30 às 21h30, presencial. Os participantes entenderão a moda muito mais que uma roupa, mas sim como um movimento de identidade e expressão. Através de roupas de brechó, será recriado figurinos icônicos da artista.

Para quem quer ouvir histórias, tem o Podcast Podtudo! Podtudo?, com o tema “Primeiro dia do resto da sua vida - Especial Rita Lee, na Fábrica de Cultura Diadema, em 23 de junho, com a equipe da Biblioteca. O episódio revisitará a vida e obra da artista e pode ser ouvido no SoundCloud. A programação completa está neste link Gratuito, mais informações Fábricas de Cultura

Exposição imersiva Oceano Sem Fronteiras

No Museu Catavento, por meio de projeções, o público faz um mergulho no fundo do mar e pode interagir com seres marinhos para entender como é possível proteger o Oceano. A exposição "Oceano Sem Fronteiras", de 16 de junho a 30 de julho, conta com conteúdos diversos, mapas e painéis sobre a economia oceânica, o litoral brasileiro, a relação dos humanos com o mar, e alerta para os problemas que afetam a biodiversidade com consequências para toda a população. A experiência fica na ala 3 do Claustro, próximo ao Borboletário.

Grátis às terças, Museu Catavento

Memorial América Latina

No Memorial da América Latina, localizado na região da Barra Funda, serão dois dias de programação intensa para todos os públicos, incluindo shows, gastronomia, brincadeiras infantis e também o Festival de Sopas do Ceagesp, nos dias 17 e 18 de junho, das 11h às 21h.

Sarau Hip-Hop

O Museu da Língua Portuguesa, realiza a terceira edição do Sarau Hip-Hop em 17/6, a partir das 12h, no Saguão Central da Estação da Luz, com entrada gratuita. Por duas horas, os quatro elementos da cultura hip-hop – MC’s, DJs, breaking (estilo de dança) e grafite – serão apresentados. Quem comanda esta atividade é o MC e rapper Xis, que terá como convidados a DJ Tati Laser e o dançarino de break Marcelinho Back Spin – os dois ensinarão aos presentes alguns truques da discotecagem e também passinhos de dança. Uma das principais representantes femininas atrás das picapes na cena hip-hop, a paulista Tati Laser é uma das convidadas do anfitrião Xis.

E ainda, terá o “baile junino da terceira idade”, no dia 22/6 das 14h às 16h, que faz parte do projeto Falas do Corpo, uma parceria da Articulação Social do Museu com o educador físico Denny Tavares.

Sarau Hip-Hop, 17/6, das 12h às 14h, Baile junino da Terceira Idade, 22/6, das 14h às 16h, de terça a domingo, das 9h às 16h30 (permanência até 18h), R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), grátis para crianças até 7 anos, Praça da Língua s/n - Luz - São Paulo, grátis aos sábados

Orquestra Popular do Guri - ‘Música Universal’

A Orquestra Popular do Guri de Indaiatuba, com o tema ‘Música Universal’, faz sua estreia na temporada 2023 dos 29 Grupos Musicais com dois concertos na cidade. O Guri é um programa de educação musical da Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, gerido pela Santa Marcelina Cultura. Todas as atividades são gratuitas.

Sob a regência de Carol Panesi, o grupo faz os dois concertos na cidade sede de Indaiatuba, nos dias 17 de junho, às 16h; e 18 de junho, às 16h, ambas as apresentações serão realizadas no Polo Indaiatuba, de forma gratuita.

As apresentações integram a Temporada 2023 dos 29 Grupos Musicais do Guri. A programação está disponível no site gurisantamarcelina.org.br e no aplicativo da Santa Marcelina Cultura.

17/6, às 16h, polo Indaiatuba, endereço: Praça Dom Pedro II, s/nº - Indaiatuba/SP; 18/6, às 16h, Polo Indaiatuba, endereço: Praça Dom Pedro II, s/nº - Indaiatuba/SP, todos os concertos são gratuitos, mais informações Guri Santa Marcelina

