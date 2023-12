Bússola Cultural: semana destaca eventos gratuitos para cinéfilos 

Eventos gratuitos para os cinéfilos

A programação de dezembro no Museu da Imagem e do Som - MIS, no Jardim Europa, está repleta de eventos gratuitos voltados para os cinéfilos. Além da pré-estreia de dois curtas-metragens, o museu ainda oferece uma masterclass sobre digitalização de longas, um bate-papo com o cineasta Leandro D’Errico e uma sessão especial do filme “Durval Discos”, de Anna Muylaert, remasterizado em 4K em comemoração ao seu aniversário de vinte anos. Por exemplo, em 16/12, tem o lançamento do curta-metragem “Trupe fantasma”, (Dir. Rica Mantoanelli, 30 min, livre), uma realização do Estúdio B por meio do curso "Luz, Câmera, Ação". Produzido pelos alunos do curso, o filme tem quatro versões diferentes, e em cada uma delas o elenco é modificado. O MIS recebe a primeira exibição das produções e conta com a presença das equipes realizadoras. Para ver outras programações acesse o site.

Lançamento do curta-metragem “Trupe fantasma”, auditório MIS - Museu da Imagem e do Som (MIS), Avenida Europa, 158, Jardim Europa, São Paulo , 16/12, às 18h30 e às 20h30, gratuito (retirada uma hora antes de cada sessão na bilheteria do MIS), livre

Museu do Futebol - Praça Charles Miller, s/n - Pacaembu, São Paulo

Museu do Futebol - Homenagem ao Rei Pelé

O Museu do Futebol, no Pacaembu, realizará no sábado 16/12, no Auditório Armando Nogueira, o evento: “Pelé: um ano de eternidade”. Será um debate sobre o Rei Pelé e sua importância, seguido do lançamento do livro Entende? - 10 crônicas sobre Pelé, escrito pelo jornalista Franklin Valverde.

O bate-papo será feito por Marcos Teixeira, jornalista esportivo, colunista do Ludopédio e setorista do futebol português na Web Rádio Gol de Placa e Franklin Valverde, jornalista, poeta e professor universitário. Nesse debate será abordado a falta que Pelé faz e sua importância para as novas gerações.

Após o debate, a partir das 16 horas, acontecerá uma tarde de autógrafos de Entende? - 10 crônicas sobre Pelé, de Franklin Valverde. O livro reúne dez crônicas que narram momentos em que a figura de Pelé esteve presente em sua vida. São histórias que refletem sentimentos, emoções, alegrias e também tristezas.

Gratuito, Pelé: um ano de eternidade, 16/12, a partir das 15h, auditório Armando Nogueira, mais informações no Museu do Futebol

As Fábricas oferecem uma programação cultural diversificada

Apresentações natalinas gratuitas e espetáculo “Contos brasileiros”

Na Fábrica de Cultura Itaim Paulista, em 16/12, a partir das 13h, terá apresentação de dança dos grupos Império Dança & Arte e Petit Ballet Império com um recital natalino. Neste recital, pretende-se celebrar o espírito natalino com uma mensagem de paz, amor e esperança através da dança que, combinada com a magia do ballet clássico, busca encantar e emocionar o público com beleza, graça e alegria por meio da demonstração das habilidades técnicas e expressivas dos bailarinos, que treinam durante todo o ano para aperfeiçoar sua arte.

E na Fábrica de Cultura Santos, terá o espetáculo de teatro “Frozen - Um Natal Congelante”. Anna e Elsa, finalmente, estão ajeitando os preparativos para celebrar, quando o boneco de neve, Olaf, começa a questionar sobre as festividades. Juntos, eles começam a entender as tradições e o significado da verdadeira magia do Natal, em 16/12/, a partir das 9h.

Na Fábrica de Cultura Osasco, em 19/12, das 14h às 15h e na Fábrica de Cultura Iguape, em 20/12/23, das 14h às 15h, terá o espetáculo “Contos brasileiros - com Adriana Napoli”. Fazem parte desta apresentação, contos compilados por Câmara Cascudo e Sílvio Romero, importantes folcloristas brasileiros e, também, contos indígenas.

Apresentações natalinas, gratuito, mais Fábrica de Cultura; Espetáculo “Contos brasileiros - com Adriana Napoli”, Gratuito, mais informações Fábricas de Cultura

Atividades circenses gratuitas no O Mundo do Circo SP, na Av. Cruzeiro do Sul, 2630

Natal Mágico no O Mundo do Circo SP

No O Mundo do Circo SP, que fica no Parque Estadual da Juventude, zona norte da capital, terá o “Natal Mágico”, com a galera do circo Spacial. O espetáculo será realizado nos dias 16 e 17/12, às 17h, e contará com números de palhaços, bailarinas, equilibristas, malabaristas e contorcionistas, abordando as virtudes do ser humano. A entrada é gratuita.

Além deste espetáculo, durante o final de semana rolam intervenções circenses ao longo do dia, com palhaços, malabaristas e pernaltas. E você também pode conferir a “Exposição Mundo do Circo”.

Gratuito, mais informações no O Mundo do Circo SP

Aulas da turma do CLIPE de anos anteriores

Curso Livre de Preparação de Escritores - edição 2024

O Museu Casa das Rosas abre inscrição para a 12ª edição do CLIPE - Curso de Livre de Preparação de Escritores, na categoria adulto, entre os dias 2 de janeiro e 2 de fevereiro de 2024. O curso é gratuito e tem o objetivo de contribuir para a criação literária em todas as suas etapas e nos gêneros prosa e poesia. A formação também proporciona capacitação técnica e profissionalização para autores iniciantes que buscam publicar as próprias obras literárias.

Na edição de 2024, a Casa das Rosas retoma o curso de modo presencial para as turmas que vivem na capital e região metropolitana de São Paulo, após o período de pandemia somado ao restauro do museu. Já o formato on-line será voltado aos participantes que residem em outras regiões do Brasil. O CLIPE terá três turmas: duas presenciais, com 25 participantes cada e divididas entre os gêneros poesia e prosa; e uma terceira turma no formato online, com o limite de 50 participantes que trabalharão os dois gêneros literários. As inscrições serão abertas para as pessoas maiores de 18 anos.

Para participar do processo seletivo do CLIPE 2024, os interessados deverão preencher um dos três formulários disponíveis no site do museu, de acordo com a turma de interesse: presencial - prosa; presencial - poesia; ou para a turma online. Além do formulário, o candidato deverá encaminhar uma amostra do próprio trabalho, em prosa e/ou poesia, dependendo da categoria escolhida. As informações sobre o formato da amostra estarão disponíveis no mesmo espaço da inscrição - clique aqui.

Oficina Cultural Oswald de Andrade - Rua Três Rios, 363

Peça Coreográfica - Transposiciones | Transposições

Na Oficina Cultural Oswald de Andrade, no Bom Retiro, em 20/12, das 14h30 às 16h30, terá peça coreográfica Transposiciones | Transposições, projeto artístico que busca relacionar as práticas das artistas do Uruguai e do Brasil, Vera Garat (UY), Tamara Gomez (UY), Carolina Minozzi (BR) e Patrícia Árabe (BR). A pele e o corpo desnudo, o corpo do espaço e a transformação das normativas que operam em nossos corpos, foram assuntos de pesquisas que existiram em territórios artísticos de seus últimos trabalhos.

O atual projeto Transposiciones | Transposições 2023 é a etapa presencial do trabalho iniciado anteriormente e parte da noção do encontro como deslocamento de si. Tamara Gomez e Vera Garat são parceiras artísticas há muitos anos, assim como Patrícia Árabe e Carolina Minozzi. Neste projeto, essas duas duplas dão continuidade ao trabalho de seguir aproximando suas práticas e pesquisas artísticas, através de residências no Uruguai e no Brasil.

Dica do Barista

Dica de Barista

O Dica do Barista é um projeto em que os baristas do Centro de Preparação de Café (CPC), do Museu do Café, em Santos, ensinam aos amantes da bebida como se fazer um bom café em casa. Na ocasião, os profissionais abordam curiosidades, dão dicas, apresentam diferentes métodos de extração da bebida, indo muito além do simples café coado, e, no final, oferecem degustações de café gourmet.

20/12, às 14h, inscrições gratuitas (vagas limitadas) em cpc@museudocafe.org.br, para pessoas a partir dos 16 anos

Projeto Pinafamília

Atividades para a família

A Pinacoteca de São Paulo apresenta a 3ª edição do projeto Pinafamília, organizado pelo Núcleo de Ação Educativa do museu. O projeto reúne uma série de atividades para grupos de famílias de todas as configurações, a partir do contato com as obras de arte. A programação acontece todos os segundos domingos de cada mês, de março a dezembro.

Para a 3ª edição do projeto, com lançamento em 10/12, o Pinafamília propõe atividades que exploram novos elementos visuais, como o corpo, espaço e movimento, a partir de obras do acervo e de exposições temporárias na Pina Luz, assim como nas exposições temporárias do novo edifício, a Pina Contemporânea. As atividades são gratuitas e não há necessidade de inscrição prévia.

Fazem parte do projeto o jogo Pinafamília, distribuído gratuitamente às famílias participantes, atualizado com novas obras e propostas, e o Guia de Visitação, elaborado como uma espécie de caça ao tesouro, para o qual será distribuído um mapa com pontos de parada específicos e QR Codes, que, ao serem escaneados, apresentarão informações e sugestões de atividade para cada ponto de parada, estimulando a circulação entre esses dois prédios do museu. Complementando as atividades estão os impressos investigativos, um material impresso para estimular a visita autônoma das famílias às exposições do acervo do museu, e o Pinapequenos, um espaço lúdico e interativo com jogos, brincadeiras e mobiliários de uso coletivo e livre para bebês de 0 a 4 anos, sob supervisão de seus responsáveis e cuidadores. Por ocasião do lançamento da 3ª edição do projeto, no dia 10/12 será apresentado o espetáculo Musicriando, com Edi Holanda e Robson Matos, na Praça da Pina Contemporânea.

Pina Luz: Distribuição de Jogo + Guia de visitação + Impressos investigativos - Às 10h – na recepção do museu, 1º andar (distribuição gratuita); Atividades criativas para famílias, com educadores: Às 10h45, 13h15 e 14h45 – no lobby, 1º andar; Pina Contemporânea: Atividades criativas para famílias, com educadores - Às 11h30 e 15h00 – no ateliê 2.; Apresentação Musical: Musicriando, com Edi Holanda e Robson Matos - Às 10h30 e 14h00 – na Praça da Pina Contemporânea, mais informações no site

Thierry Fischer

Beethoven-Fest na OSESP

Sob a regência de seu Diretor Musical e Regente Titular, Thierry Fischer, a Osesp - Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, na Sala São Paulo, no Campos Elíseos, recria nesta semana, na Beethoven-Fest, esse marco da história da música: na quinta (14/dez) e na sexta-feira (15/dez), às 20h30, serão ouvidas as duas partes do programa original, uma em cada noite; já no sábado (16/dez), às 17h e às 20h30, duas formações orquestrais distintas vão reconstruir integralmente a lendária performance de 215 anos atrás, considerada por muitos “o maior concerto de todos os tempos”.

Vale lembrar que os ingressos para todos os dias já estão esgotados, mas as duas apresentações de sábado (16), às 17h e às 20h30, serão transmitidas ao vivo pelo canal oficial da Osesp no YouTube

Rodrigo Murer, regente

Big Band do Guri de São Carlos

A última apresentação de 2023 da Big Band do Guri de São Carlos está chegando. O Guri é um programa de educação musical da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo. Todas as atividades do Guri são gratuitas. A Big Band do Guri de São Carlos toca no dia 17/12, às 11h, no Festival Chorando Sem Parar, em São Carlos/SP.

Sob a regência de Rodrigo Murer, o grupo apresentará as obras: O Caderno, de Toquinho; Carinhoso, de Pixinguinha; Pedacinho do Céu e Cavaquinho Seresteiro, de Waldir Azevedo; Xote das Meninas, de Luiz Gonzaga; Eu quero é Sossego, de K- Ximbinho; Doce Lembrança, de Ricardo Brito; Travessia, de Milton Nascimento; Velas Içadas, de Ivan Lins; Soul Bossa Nova, de Quincy Jones; Mas que Nada, de Jorge Ben Jor; e Não deixe o Samba Morrer, de Edson Conceição.

17/12/23, às 11h, no Festival Chorando Sem Parar São Carlos, Rua XV de Novembro S/N, Centro – São Carlos/SP, todos os concertos são gratuitos, mais informações

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Parceria estratégica entre Amazon e Sebrae impulsiona o empreendedorismo digital

Indústria alerta para os efeitos de um possível aumento de imposto sobre alimentos e bebidas

Franchising cresce 11,4% no 3° trimestre de 2023 e setor prevê consolidação em 2024