Bússola Cultural: semana destaca Dia das Crianças e exposição no Museu Catavento

Museu Catavento inaugura exposição Santos Dumont

Em 29/09, o Museu Catavento, inaugura a exposição Santos Dumont: Entre Máquinas e Sonhos, em comemoração ao aniversário dos 150 anos de nascimento de Santos Dumont. Santos Dumont: entre máquinas e sonhos irá explorar a vida e as conquistas do inventor brasileiro Santos Dumont e sua relação significativa com as ciências, principalmente com a engenharia, aeronáutica e a física. Entre os pontos de destaque estão réplicas em tamanho real dos aviões Demoiselle e 14-bis, o primeiro do mundo a voar, e um caça F5 da Aeronáutica. Os dois aviões criados por Santos Dumont foram construídos pelo Museu Aeroespacial e permanecerão no Catavento, integrando seu acervo.

29/9, 9h30, Museu Catavento (Claustro e Tenda), Avenida Mercúrio, s/n, Pq Dom Pedro II. Centro, a exposição ficará até abril de 2024, De terça-feira a domingo, das 9h às 17h (bilheteria fecha às 16h); entrada: R$ 15 (inteira), grátis às terças, mais informações Museu Catavento

Xepa: Favela, Comida e Sustentabilidade, no Museu das Favelas

Em 01/10, no Museu das Favelas, terá a atividade “Xepa: Favela, Comida e Sustentabilidade”. No encontro 01, será “Comida de vó e receitas de família”, das 11h às 13h. No mês da gastronomia social, o primeiro encontro propõe uma troca sobre memórias afetivas e o cuidado na relação com a alimentação e o cozinhar, destacando a importância das receitas de família feitas pelas matriarcas e a sabedoria ancestral dos quintais. A comida de vó representa uma ferramenta de educação alimentar, segurança e soberania alimentar. Sabe aquela comida que te faz viajar para o passado, mergulhar em um mar de sentimentos e emoções? Quais receitas representam a sua história?

Participarão: Vó Tutu (Instituto Ações Sociais Vó Tutu), moradora da Brasilândia que conseguiu alimentar centenas de pessoas de sua comunidade na pandemia, através da receita de seus pães. Urideia Andrade (Gastromotiva) – nordestina arretada e apaixonada pela Gastronomia Brasileira. É uma das co-fundadoras da Gastromotiva. Parceira de longa data da instituição, a moradora da comunidade do Jaguaré fez parte da primeira formação oferecida pela organização e esteve junto com David Hertz, quando a Gastromotiva era um bufê social. Hoje, Urideia é empreendedora social, líder comunitária, uma das idealizadoras do movimento Mobiliza Jaguaré.

Gratuito, Av. Rio Branco, 1269 - Campos Elíseos, mais informações Museu das Favelas

Big Bang Festival

O Conservatório de Tatuí apresenta, nos dias 14 e 15 de outubro, o Big Bang Festival, uma ode festiva à aventura musical e à arte sonora voltada para o público infantil, e está prestes a transformar a cidade de Tatuí (SP) em um cenário vibrante de música e criatividade. O evento reunirá 16 atrações internacionais e nacionais, em um verdadeiro labirinto sonoro, com diversas atividades interativas. Entre os destaques da programação, haverá três espetáculos belgas: “Thelonious” retrata o lendário músico de jazz Thelonious Monk, considerado gênio da música moderna, autor de músicas com harmonias surpreendentes e ritmos emocionantes; “Farfelu” traz uma interação espirituosa entre o multi-instrumentista Rémi Decker e filmes de animação projetados – um cine-concerto de alto nível; em “SP!N”, Junior Akwety e Jochem Baelus fazem o mundo girar, com objetos balançando mecanicamente e molas de tensão que criam vibrações e sons até que nada nem ninguém consiga ficar parado.

Gratuito, programação completa em no site Conservatório de Tatuí

Ópera Cinderela no Theatro São Pedro

Em 5/10, terá a estreia da ópera Cinderela, de Pauline Viardot, no Theatro São Pedro. Uma das histórias mais clássicas dos Contos de Fadas e uma das narrativas mais conhecidas através do tempo ganha uma nova versão brasileira no palco deste teatro que é uma instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, com direção musical de Priscila Bomfim e direção cênica de Julianna Santos.

A montagem é dedicada especialmente ao público infanto-juvenil (voltada para crianças a partir de 8 anos) e promete encantar espectadores de todas as idades. A ópera em três atos, com libreto da própria compositora, será apresentada em português, com versão de André Dos Santos e orquestração de Juliana Ripke.

Giorgia Massetani assina o cenário, Fábio Retti a iluminação, Fábio Namatame o figurino e Tiça Camargo o visagismo. O elenco traz a soprano Marly Montoni no papel de Cinderela, o tenor Mar Oliveria como o Príncipe e grande elenco.

A estreia acontece em 05/10 e as demais récitas nos dias 06, 08, 11, 12, 13, 14 e 15 de outubro, de quarta a sábado, às 20h, domingos e feriados, às 17h. Os ingressos estão disponíveis na bilheteria digital

MIS - programação infantil do Festival de Finos Filmes

No dia 30/9, o MIS recebe a sessão infantil “Fininhos”, parte da programação oficial do Festival de Finos Filmes. O evento gratuito tem início às 10h30 e os ingressos podem ser retirados a partir das 10h na bilheteria do Museu ou antecipadamente através do formulário disponível em finosfilmes.com.br. Em sua décima edição, o Festival de Finos Filmes apresenta uma seleção repleta de títulos premiados nacional e internacionalmente, seguidos de debates com figuras de referência nas áreas temáticas dos filmes. A programação especial infantil que acontece no MIS traz uma seleção de curtas-metragens holandeses para o público infanto-juvenil e suas famílias, seguida de oficina pedagógica e lúdica, realizada em parceria com a ONG CoCriança.

30/9, às 10h30, Auditório MIS; Foyer auditório MIS, Avenida Europa, 158, Jardim Europa, São Paulo, gratuito, retirada de ingressos a partir das 10h na Bilheteria do MIS, livre (recomendado para crianças a partir de 4 anos)

OSESP - Obra de Henri Dutilleux dedicada a Anne Frank

Dando continuidade à Temporada 2023 – Sem Fronteiras, a Osesp - Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo se apresenta entre 28 e 30/set sob a regência de seu Diretor Musical e Regente Titular, Thierry Fischer, e recebendo pela última semana o Artista em Residência deste ano, o pianista britânico Sir Stephen Hough. O repertório inclui as peças Les Offrandes Oubliées - Meditações Sinfônicas, de Olivier Messiaen, As Sombras do Tempo - Cinco Episódios para Orquestra, de Henri Dutilleux, e o Concerto nº 3 para Piano, de Sergei Rachmaninov - com Hough. A obra de Dutilleux, cujo episódio central é dedicado a Anne Frank (1929-1945), será apresentada com três vozes do Coro Infantil da Osesp: Stephanie Airi, Bárbara Boanerges e Anna Beatriz Smith. Vale lembrar que a apresentação de sexta (29/set), às 20h30, terá transmissão digital no canal da Osesp no YouTube.

28 de setembro, às 20h30;29 de setembro,às 20h30 – Concerto Digital; 30 de setembro,, às 16h30; Sala São Paulo, na Praça Júlio Prestes, 16; Recomendação etária 7 anos; Ingressos entre R$ 39,60 e R$ 258,00 (valores inteiros), mais informações OSESP

Dia das Crianças com Brincadeiras Indígenas da Aldeia Itapu Mirim

Em 12/10, a criançada poderá se divertir com brincadeiras indígenas da Aldeia Itapu, às 10h e às 14h. O grupo de Registro (SP) realizará atividades lúdicas e brincadeiras para o desenvolvimento da coordenação motora das crianças que vivem nas comunidades. Peteca, corrida de maracá, arco e flecha, uruxy (mão de galinha) e mandió (jogo da mandioca) serão ensinados e praticados pelas crianças com orientação dos moradores da aldeia. Na sequência, a apresentação do coral e dança dos Xondaros e Xondarias, manifestação com significados ritualísticos e de fortalecimento da comunidade Guarani, será realizada no Museu das Culturas Indígenas, na Água Branca.

Grátis às quintas-feiras, R. Dona Germaine Burchard, 451 - Água Branca São Paulo/SP, mais informações Museu das Culturas Indígenas

Concerto gratuito do Guri, em Santos

A Camerata de Violões do Guri de Santos apresenta novo repertório na temporada 2023 dos 29 Grupos Musicais. Todas as atividades do Guri são gratuitas. O conjunto toca no dia 06 de outubro, às 20h, no Auditório SESC Santos/SP. Sob a regência de Deblas Alves, o grupo apresentará as obras: O Abre Alas , de Chiquinha Gonzaga; Essa ciranda quem me deu foi Lia, de Teca Calazans; Mamulengo, de Lea Freire; Sketches Hachés, de Élodie Bouny; Butterfly, de Badi Assad; Eu não!, de Angela Ro Ro; e Arcos da Lapa, de Clarisse Assad.

06/10, às 20h, Auditório SESC Santos, Rua Cons. Ribas 136 - Santos/SP, todos os concertos são gratuitos, programação completa no site Guri Santa Marcelina

Curso gratuito “Do circo a capoeira, um fazer brasileiro”

Estão abertas até 5/10, as inscrições para o curso presencial e gratuito “Do circo à capoeira, um fazer brasileiro”, da SP Escola de Teatro. O curso é uma iniciativa da Extensão Cultural da Escola. As aulas acontecerão entre outubro e novembro, na unidade Brás da Escola. Ele será ministrado por Rafael Oliveira, diretor e bailarino do Núcleo Iêê.

O objetivo do projeto é conectar os conhecimentos circenses a manifestação capoeira e trabalhando corpo, ritmo e história, conhecer mais profundamente um Brasil que muitas vezes é escondido e apagado pela história. O resultado dos aprovados será divulgado em 9 de outubro. As matrículas serão feitas em 10 e 11 de outubro.

Gratuito, SP Escola de Teatro Unidade Brás, Avenida Rangel Pestana, 2401 - Brás, São Paulo, mais detalhes do curso e inscrições aqui.

Apresentação Projeto Espetáculo - Entre Nós

Em 03/10, às 15h e às 19h, na Fábrica de Cultura Sapopemba, terá a apresentação do Projeto Espetáculo - Entre Nós que falará sobre Samaúma, a árvore do equilíbrio entre o “Mundo do Concreto” e o “Mundo das Raízes” que está em apuros. Cabe somente a Nós o poder de se reconectar com suas próprias histórias para auxiliar as Originárias das Raízes na missão de impedir o avanço do ganancioso Homem de Terno e Gravata com sua “Máquina do fim dos mundos”. É possível reconquistar a esperança com um novo tipo de equilíbrio.

Gratuito, mais informações Fábrica de Cultura

