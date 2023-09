Bússola Cultural: semana destaca cosplay e Pink Floyd

Meia-entrada aos domingos no Museu da Língua Portuguesa

O Museu da Língua Portuguesa passa a oferecer meia-entrada para todas as pessoas aos domingos, a partir de 3 de setembro. Quem visitar a instituição neste dia da semana pagará somente R$ 10. A promoção será válida até o fim de 2023.

Ao longo dos próximos quatro meses, o público tem acesso à exposição temporária “Essa nossa Canção”. A mostra aborda o elo profundo entre a língua portuguesa e a canção popular brasileira. Neste projeto, o visitante é surpreendido logo no elevador, onde é possível ouvir vocalizes de famosas músicas brasileiras, como “Ilariê” e “aê-aê-aê”.

No espaço expositivo, há experiências imersivas e sonoras que enaltecem letras de canções como O vento (Dorival Caymmi), Garota de Ipanema (Vinicius de Moraes/Tom Jobim) e Sinal fechado (Paulinho da Viola) ou que revelam como pessoas comuns conseguem se apropriar de suas músicas favoritas – isto em um filme produzido pelos cineastas Quito Ribeiro e Sérgio Mekler.

Exposição temporária Essa nossa canção + exposição principal do Museu até março de 2023, de terça a domingo, das 9h às 16h30 (com permanência até as 18h), R$ 20 (inteira); R$ 10 (meia); Grátis para crianças até 7 anos, grátis aos sábados, meia-entrada (R$ 10) para todos os públicos aos domingos (promoção válida de 3 de setembro até o fim de 2023), acesso pelo Portão A, venda de ingressos na bilheteria e pela internet, Praça da Luz, s/n – Luz – São Paulo

Exposição Tudo Que Vem do Nada

Em setembro, as Fábricas de Cultura promovem festivais e encontros de poesia nas zonas Norte e Sul da cidade de São Paulo, Diadema, Osasco e Iguape. A programação é 100% gratuita. A partir do dia 6, quarta-feira, será possível visitar na Fábrica de Cultura Osasco a exposição fotográfica Tudo Que Vem do Nada, do artista Mendesculpa. As imagens expostas buscam mostrar um pouco da essência da quebrada ao mostrar a diversidade do cotidiano periférico. Às 15h, o artista estará na unidade para um bate-papo sobre a exposição que ficará em cartaz até o dia 30 de setembro.Gratuito, para conhecer a programação completa das Fábricas de Cultura, acesse o site do programa

Feira de Profissões

Em 9/9, acontece o Festival 100% Favela 2023, organizado pelo Instituto Periferia Ativa com o apoio das Fábricas de Cultura Capão Redondo e Jardim São Luís. O evento anual ocorre há 23 anos na comunidade Favela Godoy, localizada na região, e terá diversas atrações ligadas ao movimento hip-hop. O festival vai das 12h às 23h, no sábado, e continua no domingo, dia 10, das 01h às 12h.No sábado, 16, a partir das 9h, acontece uma Feira de Profissões na Fábrica de Cultura Brasilândia. O evento é direcionado para jovens e adolescentes vestibulandos interessados em conhecer o mercado de trabalho por meio de palestras, rodas de conversa, dinâmicas e apresentações.

Em 13/9, às 10h30, a Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha promove a atividade A Casa do Gelatina: Festival de Comédia StandUp que reunirá os humoristas Bob Rodrigues e Celso Junior, juntamente, com o Palhaço Gelatina em uma apresentação que celebra a diversidade do humor.

Gratuito, para conhecer a programação completa das Fábricas de Cultura, acesse o site do programa

Marcenaria para mulheres

O público feminino interessado em aprender técnicas de marcenaria, visando a autonomia por meio da criação de peças únicas e funcionais, poderá participar da Marcenaria para mulheres realizada pelo Núcleo de Capacitação Artística para Mulheres, sob a coordenação de Luís Guimarães, professor de elaboração de projetos e produção de móveis e objetos lúdicos, na Oficina Cultural Maestro Juan Serrano. A atividade será de 14 a 21 de setembro, quintas-feiras, das 14h às 16h. As participantes terão a oportunidade de criar luminárias a partir de madeiras de reaproveitamento e com ferramentas disponibilizadas pela unidade localizada em Taipas, periferia da zona noroeste de São Paulo.

Coordenação, Luis Guimarães, 14/09 a 21/09, quintas-feiras, das 14h às 16h, 18 anos, inscrições até 11/09 Neste link, 8 vagas, R. Joaquim Pimentel, 200 - Brasilândia

Encontro com estudantes e professores Mundo, Língua, Palavra e Acessibilidade

Em 9/9, no Museu da Língua Portuguesa, na Luz, realizará um encontro com estudantes e professores Mundo, Língua, Palavra e Acessibilidade que tem como objetivos: aproximar os estudantes universitários e profissionais de educação formal da metodologia de trabalho do educativo do MLP, estabelecendo conexões entre espaços e as experiências com acessibilidade; discutir novas estratégias e práticas educacionais acessíveis; compartilhar a prática docente numa perspectiva acessível e identificar potencialidades de espaços educativos não formais na discussão sobre acessibilidade.

Presencial, 9/9, das 9h às 13h, inscrição em educativo@museulp.org.br, número de vagas limitado, Praça da Luz, s/nº - Centro Histórico de São Paulo, mais informações Museu da Língua Portuguesa

Conservatório de Tatuí traz show de Tom Zé

O Conservatório de Tatuí anuncia programação diversificada para o mês de setembro. As atrações variam entre música, teatro, master classes, oficinas, além de sessões gratuitas de cinema nacional e internacional. Entre os destaques, o show do cantor Tom Zé, as apresentações do Coro, da Orquestra Sinfônica, Camerata de Violões e da Jazz Combo do Conservatório de Tatuí, com os convidados Mara Campos, Ricardo Herz e Fábio Lima, e a estreia da peça ‘A Roda’, apresentada pela Companhia de Teatro da instituição. Para apresentações realizadas no Teatro Procópio Ferreira, os ingressos podem ser adquiridos pela internet na plataforma INTI ou na bilheteria do teatro, de terça a sexta-feira, das 13h às 16h e das 17h às 20h.

No dia 15/9, às 20h, sob a coordenação e regência de Marcos Baldini, o Coro do Conservatório de Tatuí convida Mara Campos para uma apresentação no Teatro Procópio Ferreira. No dia 22 de setembro, os amantes da música terão a chance de apreciar um show inesquecível com o renomado cantor e compositor Tom Zé. O baiano, com mais de 50 anos de carreira, é considerado uma das figuras mais originais da música popular brasileira, tendo participado ativamente do movimento musical conhecido como Tropicália nos anos 1960. Autor de obras como ‘Tô’, ‘A Felicidade’, ‘Gene’, ‘Vai’ e ‘Augusta, Angélica e Consolação’, Tom Zé levou o primeiro lugar no 4º Festival de Música Brasileira, com a canção ‘São Paulo, meu amor’ e teve seu álbum, ‘Com Defeito de Fabricação’, eleito um dos dez melhores álbuns do ano pelo The New York Times. O Teatro Procópio Ferreira mais uma vez será o palco para essa apresentação, marcada para às 20h.Confira a programação completa pelo site da instituição, *está sujeita a alterações, Rua São Bento, 415 - Centro, Tatuí

Pink Floyd Symphonic Celebration

O Teatro Estadual de Araras receberá em setembro eventos artísticos de diversas linguagens, com destaque para o espetáculo Pink Floyd Symphonic Celebration, com sucessos da banda revisitados pela Orquestra Sinfônica de Limeira. No dia 2 de setembro, Gio Lisboa sobe ao palco com o espetáculo "Fora da Casinha". Acompanhado de um DJ, o humorista conta histórias engraçadas do seu cotidiano enquanto interage com a plateia.

Em única apresentação, no dia 7, a peça "Jasmim e a Última Flor", com a atriz Lily Curcio, conta a história de uma flor e uma palhaça vivendo entre a ignorância do fatal futuro e a ousadia de continuar resistindo. "Pink Floyd Symphonic Celebration" celebra a banda inglesa demonstrando também a diversidade e versatilidade de um corpo sinfônico. O show acontece no sábado (9) com a participação da Orquestra Sinfônica de Limeira (OSLI), que revisita grandes sucessos do grupo.Fora da Casinha, com Gio Lisboa, 2/9, sábado, 21h, Ingresso Inteira: R$ 80,00, meia-entrada R$ 40,00, Solidário: R$60 (1kg de alimento), 90 minutos, 16 anos /// Jasmim e a Última Flor, 7/9, quinta-feira, 19h, entrada gratuita, 50 minutos, livre /// Pink Floyd Symphonic Celebration, 9/9, sábado, 20h30, ingressos Inteira R$ 20,00, meia-entrada: R$ 10,00, duração 130 minutos, livre, programação completa

Frida Kahlo - Viva la Vida

O Teatro Sérgio Cardoso, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas de São Paulo, na Bela Vista, recebe sessão única e gratuita do solo Frida Kahlo - Viva la Vida, com interpretação de Christiane Tricerri e direção de Humberto Vieira, dia 14 de setembro, quinta-feira, às 19h. O texto traz um novo olhar sobre a vida de Frida Kahlo. A dramaturgia é assinada por Humberto Robles, considerado o maior dramaturgo mexicano vivo e mais montado no mundo, que entrevistou vários amigos de Frida Kahlo para a construção do texto.

O solo traz uma Frida Kahlo lúcida, solar e cáustica, que celebra o triunfo, paradoxalmente, no Dia dos Mortos. Enquanto prepara um jantar para seus convidados, vivos ou mortos, passeia por sua vida relembrando e trazendo os personagens que passaram por sua história, como Diego Rivera, Trotsky, Rockfeller e André Breton.

Teatro Sérgio Cardoso - Sala Paschoal Carlos Magno, Rui Barbosa, 153 - Bela Vista

14 de setembro, quinta-feira, às 19 horas, entrada gratuita, distribuição de ingressos na bilheteria a partir de 1 hora antes da sessão, 55 minutos, 14 anos, 143 lugares + 6 espaços de cadeirantes, mais informações

Aguçando as Memórias

O Museu Índia Vanuíre, em Tupã, promove o Aguçando as Memórias, projeto que tem como público-alvo os idosos, o objetivo é a valorização e a inserção destes na sociedade, reconhecendo-os como cidadãos ativos e produtores de cultura. No primeiro encontro, o grupo irá fazer um passeio de trenzinho do município pelos pontos turísticos da cidade e ir até o Museu dos Tropeiros e Museu Ferroviário, finalizando na praça da bandeira com um delicioso piquenique ao ar livre. No segundo encontro, a atividade desenvolvida será uma visita na Terra Indígena Araribá em parceria com a UNESP/UNATI.

Gratuito, 12 e 26/9/23, terça, das 15h às 16h, o ponto de encontro é no Museu Índia Vanuíre na R. Coroados, 521 - Centro, Tupã, mais informações

Oficina Cosplay: braceletes de super-heróis

A Biblioteca de São Paulo, em Santana, fará a oficina Incluindo com Libras, a qual apresentará a Língua Brasileira de Sinais por meio de jogos e brincadeiras. Para crianças surdas e ouvintes de 7 a 12 anos, em 12/9, das 14h às 16h. E na Biblioteca Parque Villa-Lobos, em Alto de Pinheiros, terá a oficina Cosplay: braceletes de super-heróis que estimulará a criatividade ao produzir peças, como braceletes, coroas ou espadas, com o uso de materiais simples. A partir de 10 anos, em 9/9, das 13h30 às 15h30, com Jeffrey Haiduk.

Gratuito, não precisa de inscrição, mais informações BVL - Biblioteca de São Paulo, Av. Queiroz Filho, 1205, Alto de Pinheiros, São Paulo e BSP - Biblioteca Parque Villa-Lobos na Av. Cruzeiro do Sul, 2.630, Santana

