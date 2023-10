Bússola Cultural: semana destaca atividades para celebrar o Dia das Crianças

Cine Kids: Filme Tarsilinha + oficina educativa no MIS

O Cine Kids é um programa que apresenta, a cada mês, uma produção audiovisual infantil relevante para a história do cinema, seja ela uma produção clássica ou contemporânea e, a partir do filme exibido, oferece uma oficina criada pelo Núcleo Educativo do MIS.

Na edição de outubro, será exibido o filme de animação “Tarsilinha”, ganhador do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro de 2023. O filme apresenta um mundo inspirado nas obras da pintora Tarsila do Amaral. Após a sessão, o Núcleo Educativo MIS convida os participantes a conhecer e fazer intervenções com caneta e acetato nos retratos da artista. A oficina tem 20 vagas disponíveis e duração de 30 minutos.

O Cine Kids acontece no dia 08/10 às 14h (filme) e 15h (oficina). Ingressos gratuitos devem ser retirados na bilheteria do MIS, tanto para o filme, com uma hora de antecedência; como para a oficina, com 20 vagas e retirada por ordem de chegada. Classificação livre. Mais informações.

Big Bang Festival no Conservatório de Tatuí

Inédito na América Latina, o Big Bang Festival contará com espetáculos belgas e brasileiros nos dias 14 e 15 de outubro. A programação que promete proporcionar ao público infantojuvenil uma experiência completa de apresentações musicais, instalações sonoras e concertos, em espaços que são transformados em labirintos musicais.

Com uma dinâmica diferente de festivais tradicionais, o Big Bang insere o público no centro da ação e os envolve como participantes ativos. No evento são apresentados músicos de alta qualidade, artistas sonoros, compositores e grupos que respeitam a experiência e a criação da música como uma aventura.

Gratuito, retirada dos ingressos no link ou na bilheteria do Teatro Procópio Ferreira de terça a sexta-feira, das 13h às 16h e das 17h às 20h, a partir de 25 de setembro.

Mês das Crianças na Pinacoteca

A Pinacoteca de São Paulo está com uma programação especial para a criançada durante todo o mês de outubro. Todas as atividades são gratuitas e não precisam de pré inscrição. Na Pina Luz, há uma série de atividades para toda a família com educadores, além do Joga Junto, jogos relacionados a peças do acervo que estimulam um olhar atento, curioso e divertido sobre as obras de arte. Já na Pina Contemporânea, as crianças se divertem com a Atividade Sericleta, uma proposta educativa de experimentação em serigrafia; brincadeiras na praça; e, ainda, experimentações plásticas com diferentes materiais, com livre participação.

Mês das Crianças na Pinacoteca de São Paulo, com atividades gratuitas e sem inscrição. Mais informações no site da Pina.

Viagem Literária na Biblioteca de São Paulo

Em 06 de outubro, o programa Viagem Literária segue rota em diversas bibliotecas do Estado de São Paulo com oficinas e encontros com escritores. A próxima parada é na Biblioteca de São Paulo com o bate-papo com o autor Ilan Brenman. Considerado um dos principais escritores de literatura do Brasil, Ilan Brenman é mestre e doutor em Educação e bacharel em Psicologia. Publicou mais de 70 livros, alguns premiados e traduzidos no exterior. É autor do best-seller internacional Até as princesas soltam pum, e já vendeu mais de três milhões de exemplares na sua carreira literária.

Gratuito, 6 de outubro de 2023 - 10h às 13h30, na Av. Cruzeiro do Sul, 2630 Parque da Juventude - Santana. Atividade presencial. Não é necessário inscrição. Vagas limitadas, preenchidas por ordem de chegada. Indicado para pessoas a partir de 7 anos. Mais informações no link. Contato 11 2089-0800 ou contato@bsp.org.br.

Futebol de Brinquedo no Museu do Futebol

No dia 12 de outubro, o Museu do Futebol inaugura a exposição Futebol de Brinquedo, um mergulho na memória afetiva dos brinquedos da modalidade esportiva. Haverá espaço lúdico para primeira infância e brinquedos infláveis como o Surf Mecânico, Escalada e Desafio do Chute a Gol. Às 14h, as crianças também poderão acompanhar uma contação de histórias. Por fim, na área externa, estarão um Pregobol gigante e um Pebolim humano disponíveis para o público usar à vontade.

12/10 às 14h exposição Futebol de Brinquedo no Museu do Futebol. Praça Charles Miller, s/n, Estádio Paulo Machado de Carvalho – Pacaembu. Ingressos R$ 20 inteira, R$ 10 meia-entrada e grátis às terças-feiras. Mais informações no site.

Atração Irmãos Becker | Foto: Tati Paixão

Rua de Brincar no Teatro Sérgio Cardoso

Com uma programação totalmente gratuita para toda a família curtir com as crianças, a “Rua de Brincar” acontece no dia 12, a partir das 10h30, em frente ao Teatro Sérgio Cardoso. O trecho da via será fechado especialmente para o evento, e contará com muitas atividades, entre música, circo, teatro, contação de história, recreação e brinquedos.

Rua Rui Barbosa, 153 - Bela Vista, a partir das 10h30. Programação livre e gratuita. Para mais informações acesse o link.

Dia de brincar na Casa de Portinari

Os educadores do Museu Casa de Portinari criaram um circuito de jogos e brincadeiras, além dos brinquedos que já compõem o acervo e remetem à infância de Candido Portinari, como pula corda, bola de meia, pião, bugalha, diabolô, bilboquê, bola de gude, peteca, leitura, desenho livre com lápis de cor e muito mais. Todas as crianças visitantes poderão se divertir nas atividades, que ocorrem entre os dias 10 e 13 de outubro.

Brincadeiras no Museu Casa de Portinari entre os dias 10 a 13/10, das 10h às 16h. Gratuito. Praça Candido Portinari, 298 - Centro, Brodowski - SP. Mais detalhes.

Roteiro infantil em Campos do Jordão

Quem for à Campos do Jordão em família, coloque no roteiro uma visita especial ao Museu Felícia Leirner. Lá, terão telas e tinta guache para os visitantes soltarem a imaginação e pintarem sua própria tela. Além de estimular os sentidos, a atividade desenvolve a coordenação motora, incentiva na percepção das cores e desenvolve a criatividade por meio da expressão artística.

Museu Felícia Leirner na Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 - Alto Boa Vista, Campos do Jordão - SP. Dias 15, 28 e 29/10, em diversos horários. Ingressos R$ 15 por pessoa ou R$ 7,50 na meia entrada. Gratuito aos Domingos. Programação.

Experiência cultural com culturas indígenas

O Museu Índia Vanuíre, localizado em Tupã, traz uma rica experiência cultural e educativa para pessoas de todas as idades, celebrando a diversidade e a importância das culturas dos povos originários no Brasil. A programação especial para o Dia das Crianças inclui Contação de Histórias. A atividade acontece em 10 de outubro, às 9h e às 14h. No mesmo dia, às 14h, mais uma atividade promete encantar o público: o projeto Vem que te Conto um Conto.

Museu Índia Vanuíre na R. Coroados, 521 - Centro, Tupã - SP. 12/10 às 9h e 14h. Gratuito. Informações.

Mês de brincadeiras nas Fábricas de Cultura

Para celebrar o Dia das Crianças, as Fábricas de Cultura de São Paulo prepararam uma programação recheada de atividades divertidas para todas as idades! Pais e filhos poderão comemorar a data com gincanas, oficinas, apresentações musicais, teatro, jogos, brinquedos infláveis gigantes e pintura facial. As atividades acontecem nas Fábricas da Brasilândia, Capão Redondo, Diadema, Jardim São Luís, Vila Nova Cachoeirinha e Osasco.

Todo o mês de outubro. Todas as atividades são gratuitas. Confira a programação completa.

