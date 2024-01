Bússola Cultural: semana destaca atividades no Museu do Futebol e oficina musical para bebês

Diversão em família

Está procurando atividades para fazer com as crianças em janeiro? Para quem ama o esporte mais popular do mundo, o Museu do Futebol, é um ótimo passeio. As atividades oferecidas na Praça Charles Miller integram a programação Férias no Museu e incluem campeonato de embaixadinha, oficinas, jogos e muitas brincadeiras relacionadas ao futebol. O ex-jogador do Palmeiras, Wendel, e Letícia Silva, a fera da altinha, confirmaram presença na programação. A exposição temporária Futebol de Brinquedo continua em cartaz com entrada gratuita.

A programação Férias no Museu acontece de terça a domingo das 10h às 17h, até 31/01, na Praça Charles Miller, em frente ao Museu do Futebol. Durante todo o período, o público pode utilizar os jogos e equipamentos disponibilizados na área externa do museu, gratuitamente. Todos os dias, haverá também atividades especiais com hora marcada, como futsinuca inflável, oficina de confecção de pipas, desafio de Chute ao Gol, jogo Passa ou Repassa do Futebol, confecção de brinquedos manuais e muito mais. Gratuito todos os dias neste período de férias.Programação e mais detalhes no site Museu do Futebol

Oficina de férias on-line “Mágica Sustentável” com o palhaço Mi

Contação de histórias, Esquenta Carnaval, Sonorização de Filmes e muito mais

As Fábricas de Cultura estão repletas de atividades, sempre gratuitas. A Cia. Conto no Pé da Árvore vai até a Fábrica de Cultura Jaçanã, no dia 13/01, sábado, às 14h, para apresentar a contação de histórias “Tio Barata é um barato”. A apresentação brinca com o ritmo do samba-rock em uma história de humor, dança e brincadeiras. No domingo, 14, das 10h às 17h, a Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha recebe o Esquenta Carnaval dos Blocos Jah É e Urubó é Aki Ó, tradicionais da região norte. Na Fábrica de Cultura Brasilândia a diversão começa com a “Oficina de Férias: Sonorização de Filmes”, onde o público aprenderá a inserir sons em trechos de longas-metragens. A atividade é no dia 16/01, terça-feira, às 14h. Outra opção é a “Oficina de Férias: Imersão na Realidade Virtual”, dia 18/01, quinta-feira, às 14h, na Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha. Neste encontro, os participantes experimentarão a tecnologia e a sensação do metaverso com os Óculos Quest 2.

Já na Fábrica de Cultura Cidade Tiradentes, em 10/01/24, às 15h30, terá a “Oficina de Férias – Drones Tello DJI”. Nesta transmissão ao vivo pelo Instagram, é possível conhecer as diversas possibilidades oferecidas pelo drone, como voos, pilotagem acrobática e suas técnicas bem como conceitos básicos desta pequena aeronave. E ainda, a “Oficina de Férias: Mágica Sustentável”, que será on-line, pelo Instagram, o Palhaço Mi, ensinará truques de mágica com materiais encontrados facilmente na nossa casa, o encontro contará com mistérios e segredos, para participar da oficina, separe itens recicláveis como: garrafa pet, papel, barbante e tesoura sem ponta, em 09/01/24, às 16h.

Mais informações Fábricas de Cultura

Oficina infantil de experiência musical para bebês

Oficina infantil de experiências musicais para bebês

O Museu Casa Mário de Andrade está passando por um restauro, mas a equipe do Núcleo de Ação Educativa continua ativa ocupando o Museu Casa das Rosas, na Avenida Paulista, com atividades diversas. E nas férias não será diferente: no dia 13/01, sábado, das 10h30, acontece a oficina infantil de Experiências Musicais para Bebês. Nesta atividade, crianças de até 3 anos, juntamente com seus responsáveis, irão desfrutar de uma experiência musical guiados por educadores musicistas. As inscrições ficam abertas até 12/01.

Gratuita, serão disponibilizadas 15 vagas para participação presencial, mais informações

Oficina Cultural Alfredo Volpi - Oficina de circo para crianças

Inscrição para oficina de circo para as crianças

Em Itaquera, a Oficina Cultural Alfredo Volpi convida o público a aproveitar o período de férias para aprender novas linguagens artísticas. A partir do dia 20, sábado, ocorre a Oficina de Circo para Crianças (7 a 12 anos) que mostrará os princípios básicos da acrobacia, tais como: figuras, pirâmides, portagem e duo acrobático, utilizando a metodologia do circo social como ferramenta de descoberta coletiva. A Oficina será realizada todos os sábados até 24/02, das 10h às 13h. As inscrições devem ser feitas entre 2 e 18/01 (aqui) e os participantes serão selecionados pela ordem de inscrição.

Gratuito, Oficina Cultural Alfredo Volpi

A verdade está no corpo

Últimos dias da exposição “A verdade está no corpo”

Esta é a última semana de visitação da exposição “A verdade está no corpo”, que traz obras de mais de 40 artistas de diferentes origens, credos, gerações e formações ao Paço das Artes, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo. Com entrada gratuita, a mostra segue em cartaz até o dia 7 de janeiro de 2024.

A exposição, que tem curadoria de Renato De Cara e um recorte que explora o corpo, traz mais de 100 obras emprestadas ao Paço das Artes, oriundas de coleções particulares, galerias e artistas. São apresentadas pinturas, fotografias, videoartes, gravuras, elementos instalativos e alguns trabalhos escultóricos. Os trabalhos expostos traçam um retrato da maneira como cada um vê o outro ou a si mesmo na contemporaneidade, friccionando diálogos.

A curadoria procurou acessar pesquisas múltiplas para repensar gêneros e provocar empatia às diferenças. Fotógrafos de moda, pintores, escultores e artistas de várias gerações apresentam retratos que refletem a procura da diversidade e individualidade de cada um. Em 06 de janeiro de 2024, às 16h, terá uma visita guiada a esta exposição.

Gratuito, Paço das Artes, Rua Albuquerque Lins, 1345 – Consolação, até 07 de janeiro de 2024, 16 anos, mais informações

Oficina de alongamento e respiração aplicada pelo personal Evandro Leite aos visitantes do Museu e Auditório, em Campos do Jordão

Oficina de Alongamento Corporal e Respiração

No Museu Felícia Leirner, em Campos do Jordão, terá a oficina de Alongamento Corporal e Respiração, em 06/01, às 11h. Os visitantes vão aprender técnicas de alongamento corporal e respiração, que podem ser utilizadas no cotidiano. Além disso, terão a oportunidade de contemplar a natureza em uma oficina que abordará o autocuidado, mostrando a importância da respiração e de estar no momento presente.

E ainda, em 06/01, às 14h, terá a oficina de mandala, a professora de yoga e mestre de Reiki, Ana Fátima, ensinará as técnicas da criação de mandalas para transformar e energizar o ambiente

Presencial, inteira R$ 15,00 e meia R$ 7,50, grátis aos domingos, mais informações

Espetáculo Expedição Atlântico

Espetáculo Expedição Atlântico

A BSP, Biblioteca de São Paulo, no Parque da Juventude, em 13 janeiro, às 16h, terá o espetáculo “Expedição Atlântico”, com a Cia. Truks. Na história, dois catadores de lixo muito especiais são capazes de construir, de quase nada, especialmente, sacolas e lonas plásticas, um mundo fantástico, de diversão, bom humor e muitos sonhos. Na medida em que recolhem o lixo da grande cidade, o transformam em verdadeira poesia visual, criando belíssimas imagens, divertidas criaturas e incríveis cenários para onde são capazes de "viajar", e onde viverão as suas pequenas aventuras e brincadeiras. O espetáculo, assim, trata não somente da importante questão do lixo, como também do combate à marginalização do ser humano, de forma leve, por vezes bem-humorada e em outras com muita poesia. É só chegar e entrar, não precisa de inscrição.

Gratuito, 13 de janeiro, das 16h às 17h, mais informações BSP

Participantes produzirão os próprios cartazes de filmes por meio de colagens

Oficina “Cartazes aterrorizantes” e curso “Uma breve história da monstruosidade”

Crianças e famílias têm um encontro marcado com o suspense e a diversão durante as férias de janeiro, no MIS - Museu da Imagem e do Som. A equipe do Educativo do Museu convida para a oficina “Cartazes aterrorizantes”, que acontece durante todas as terças-feiras do mês de janeiro, com entrada gratuita. Os cartazes de cinema cumprem uma função importante na divulgação dos filmes, atuando para chamar a atenção das pessoas e instigando a curiosidade sobre determinado título. Alguns cartazes de filmes de terror são bastante icônicos; por exemplo, os olhos suplicantes no cartaz de A bruxa de Blair, a cena do nado em Tubarão e o palhaço Pennywise aparecendo no cartaz de It permeiam o imaginário do público em todo o mundo.

A partir desses e outros exemplos de produções clássicas do cinema de terror, os participantes criarão seus próprios cartazes por meio de colagens, com materiais fornecidos pela equipe do Educativo MIS.E ainda no MIS, terá o curso presencial “Uma breve história da monstruosidade”. Os monstros sempre povoaram o imaginário de inúmeras sociedades e povos. Mas, de onde eles surgem e por que nos assombram até hoje? Em seis encontros, o curso mergulhará nas narrativas monstruosas mais famosas do mundo, nas formas como foram adaptadas até hoje e nos temas universais que elas contemplam. De Drácula a Monstros S/A, por que amamos essas criaturas tão estranhas? As aulas serão nos dias 29 e 31 de janeiro, 02, 05, 07 e 09 de fevereiro, segundas, quartas e sextas, das 19h às 21h, o valor é de R$ 200, mais informações no site

.Férias gratuitas: Educativo MIS realiza oficina “Cartazes aterrorizantes” no mês de janeiro, mais informações; Curso Uma breve história da monstruosidade mais detalhes no link

Monitora e intérprete de libras durante uma das Visitas Monitoradas na Sala São Paulo

Visita monitorada gratuita na Sala São Paulo

A visita monitorada na Sala São Paulo, importante espaço de concertos da cidade, em Campos Elíseos, levará você para conhecer a história do edifício que abrigou a antiga estação da Estrada de Ferro Sorocabana, no período áureo do café, e hoje é a sede da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Durante as visitas, os educadores abordam sua importância como patrimônio histórico e marco da cidade; o processo de restauro e revitalização pelo qual passou no final da década de 90; e o projeto de construção da Sala São Paulo, sua acústica, estrutura e detalhes sobre o funcionamento da sala de concertos. As visitas aos sábados, domingos e feriados são gratuitas. E de segunda a sexta, é R$ 5,00, por pessoa.

A Sala São Paulo é a casa da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo e, além da temporada anual da Orquestra e seus grupos, recebe ainda concertos e eventos de diversas outras instituições. Para que o público possa conhecer todos os detalhes do prédio e da sala de concertos, a Visita Monitorada à Sala São Paulo acontece nos intervalos dessas atividades. Para não perder a viagem, agende e confirme a visita antecipadamente.

A visita pode ser feita também em inglês, espanhol ou francês (necessário agendar com, no mínimo, 5 dias de antecedência). A Sala São Paulo também oferece Visitas Monitoradas com audiodescrição para pessoas com deficiência visual. Consulte a agenda e inscreva-se através do e-mail visita@osesp.art.br.

Se você for de metrô ou trem, pode descer na estação do metrô ou trem da Luz e lá tem a nova passagem que vai por dentro e liga o Complexo Cultural Júlio Prestes (onde fica a Sala São Paulo) à estação da Luz. De carro, tem estacionamento e a entrada é pela Rua Mauá, 51. Se for de aplicativo de transporte, pode colocar o endereço: Rua Mauá 51, onde tem uma área de embarque e desembarque no estacionamento da Sala, sem passar pela cancela.

De segunda a sexta, das 9h00, 13h00 e 16h30; sábado às 13h30; domingo (em dias de concerto matinal) às 13h00; feriados sob consulta; visita com audiodescrição sob consulta, mais informações no site

Oficina de artes cênicas vamos jogar teatro

Inscrições abertas para oficina de criação de esculturas e reciclagem de argila

Na Oficina Cultural Alfredo Volpi, em Itaquera, para maiores de 6 anos, acontecerá a “Oficina de Criação de Esculturas e Reciclagem de Argila” que ensinará a como reutilizar o material para fazer novas obras. Os encontros serão todas as sextas-feiras, de 19/01 a 23/02, das 14h às 17h, e as inscrições vão de 2 a 17/01 (aqui). As crianças devem estar acompanhadas dos responsáveis. A “Oficina Vamos Jogar Teatro!?”, com aulas às terças-feiras, de 23/01 a 05/03, das 19h às 21h30, introduz os participantes à vivência nas artes cênicas por meio de jogos e pelo olhar sobre o entorno da região em que vivem. Maiores de 16 anos podem se inscrever entre 8 e 20/01. Os materiais são disponibilizados durante todas as formações.Gratuito, mais informações em Oficinas Culturais

