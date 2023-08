Bússola Cultural: semana destaca arte e cultura indígena

Oficina Fake News - Armadilhas e DesinformaçãoÇLA

Em 16/8, das 14h às 15h, na Biblioteca de São Paulo, em Santana, terá a oficina “Fake News - Armadilhas e Desinformação”, com Isadora Quadros e Hernâni Pinheiro, do Politize!, a qual discutirá as armadilhas de interpretação e veiculação de notícias e busca ensinar os participantes a identificar e evitar a circulação de fake news. Será com Isadora Quadros e Hernâni Pinheiro, do Politize, a partir de 12 anos, as inscrições estão abertas, aproveitem!

Gratuito, 16 de agosto, on-line, das 14h às 15h, Av. Cruzeiro do Sul, 2.630, Santana, São Paulo, SP, inscrição abertas no link,

Autoritarismo e Democracia

Na Biblioteca Parque Villa-Lobos, terá a oficina “Autoritarismo e Democracia: muros e furos”, terças e quintas-feiras, de 15 a 24 de agosto. Qual a relação entre psicanálise, política, literatura e democracia? A atividade debate a presença do autoritarismo no sistema democrático brasileiro, relacionando o tema com a psicanálise e a linguagem, com Rodrigo de Sá Pedro. A partir de 18 anos em parceria com a Unifesp.

Gratuito, on-line, terças e quintas-feiras, de 15 a 24 de agosto, das 10h às 13h, inscrições abertas

Realidades Indígenas em SP - Arte e artesanato como vivência

No Museu das Culturas Indígenas, em 12/8, das 11h às 13h, terá a atividade “Realidades Indígenas em SP - Arte e artesanato como vivência”. Como parte da programação do “agosto indígena”, povos de várias regiões do Estado de São Paulo falam sobre suas produções de arte, artesanato, grafismo, canto e dança. O evento integra o percurso de concepção colaborativa e coletiva da exposição de longa duração do MCI.

Gratuito, presencial, 12/08/2023, das 11h às 13h, inscrição no link

Antirracismo e a situação feminina

Terá roda de conversa cujo tema é: “Antirracismo e a situação feminina” no Museu das Culturas Indígenas, em 06/8, das 15h às 17h. O bate-papo será com Amanda Pankararu para falar sobre como o racismo estrutural afeta, interfere e atravessa as populações indígenas e o papel das políticas públicas e instituições na luta antirracista. Amanda Pankararu participa como coordenadora de um Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência Doméstica - Casa Beth Lobo Diadema.

Grátis às quintas, presencial, 06/08/2023, das 15h às 17h, inscrição no link

Conversa com Giva Manoel

Em 9/8, Dia Internacional dos Povos Indígenas, a Fábrica de Cultura Jaçanã convida duas lideranças indígenas para falar sobre a resistência da cultura e existência dos povos originários, em conversa também veiculada no YouTube, às 18h. Giva Manoel, indígena do contexto urbanizado, educomunicador, escritor, articulista do Portal 247 e da 1ª Conferência Livre Popular dos Indígenas do Contexto Urbano, aponta os aspectos mais utilizados pelos invasores para dominação e a negação das diversas violências como forma para consolidar o colono-capitalismo; e Sassá Tupinambá, militante na defesa dos direitos humanos dos povos indígenas, produtor cultural, educador ambiental e radioamador, conta a história do agosto Indígena e a importância da implementação da Lei 11.645/2008.

Gratuito, mais informações Fábricas de Cultura

Lançamento do livro Voz em Inhã Uchô

O museu Casa das Rosas, localizado na Avenida Paulista, propõe a atividade Território, corpo, espírito: museu e ancestralidade no dia 5 de agosto, sábado, a partir das 15h, no espaço do jardim e com a convidada Aline Pachamama, do povo Puri da Mantiqueira, escritora, ilustradora, doutora em História Cultural pela UFRRJ, mestre em História Social pela UFF e idealizadora da Pachamama Editora (formada por mulheres indígenas).

Na ocasião, Aline lançará o livro de própria autoria Voz em Inhã Uchô e destacará os motivos que a levaram a escrever, também presentes na obra. Entre eles, a escrita como caminho para dividir afetos, lutas e movimentos, e para desconstruir costumes e registros que invisibilizam, calam e extinguem os povos e causas indígenas. Pela Pachamama Editora, a escritora age em prol da valorização e preservação de línguas dos povos originários, e da divulgação de suas culturas a partir da história oral e memória, principalmente, de mulheres e anciãs.

Gratuito, mais informações Casa das Rosas

Pindorama: existem indígenas em São Paulo

A Oficina Cultural Alfredo Volpi, localizada em Itaquera, zona leste de São Paulo, apresenta a exposição Pindorama: existem indígenas em São Paulo formada por uma série de fotomontagens da Moara Tupinambá, artista visual e ativista das causas indígenas do povo Tupinambá. As obras mostram parte das histórias de pessoas que desempenham o papel de influenciadores em suas comunidades, mostrando que a ancestralidade, identidade e memória indígenas resistem em São Paulo. As visitas podem ser feitas de 5 de agosto a 11 de outubro, das 10h às 21h30 de terça a quinta-feira, e das 10h às 18h nas sextas e sábados.

Gratuito, mais informações Oficinas Culturais

Escrita de projetos para editais

Na Fábrica de Cultura Diadema, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, terá a trilha “Produção Cultural: Escrita de Projetos para Editais”, de 10/08 a 26/10, indicada para produtores e artistas que buscam aprofundar conhecimentos sobre leis de incentivo, editais e escrita de projetos.

Presencial, de 10/08 a 26/10, das 19h às 21h, inscrições aqui, mais informações aqui

Semana Tupã - Dia Internacional dos Povos Indígenas

A edição da "Semana Tupã", em comemoração ao Dia Internacional dos Povos Indígenas, será dedicada ao mundo do Grafismo Indígena, uma forma de arte ancestral que transcende os tempos e carrega a essência e os valores das diferentes etnias. O evento ocorrerá de 8 a 13 de agosto, no Museu Índia Vanuíre, em Tupã. O objetivo é fomentar o respeito, valorização e a preservação desse patrimônio cultural, ao mesmo tempo em que buscamos conscientizar a sociedade sobre a importância dos povos indígenas na construção da identidade brasileira. Em parceria com os indígenas do Oeste Paulista, que incluem as etnias Kaingang, Krenak, Terena e Guarani Nhandewa, provenientes das Terras Indígenas Vanuíre, Icatu e Araribá. A programação incluirá rodas de conversa com representantes das etnias participantes, que compartilharão suas perspectivas sobre o grafismo e sua importância cultural. Além disso, terá oficinas práticas ministradas por indígenas, em que os participantes poderão explorar as técnicas e simbologias desse rico universo artístico.

Gratuito, 8, 9, 10, 11, 12 e 13/8/23, de terça a domingo, às 9h e às 14h, Museu H. P. Índia Vanuíre na Rua Coroados, 521 – Tupã/SP, mais informações Museu Índia Vanuire

Chegança: Um lugar ao sol e um lugar ao sul

No sábado, 12 de agosto, às 11h, o Museu da Imigração inaugura a nova exposição temporária intitulada "Chegança: Um lugar ao sol, um lugar ao sul" com retratos feitos pela fotojornalista Sirli Freitas, vencedora do XVI Prêmio Funarte Marc Ferrez de Fotografia.

A exposição aborda a imigração haitiana em um interior do Brasil frio e hostil, composta por duas obras diferentes da fotógrafa Sirli Freitas, mas que se complementam em uma espécie de dialética, sendo uma como a antítese da outra. Assim, carregando de um lado a denúncia e do outro o anúncio, ambas, de forma inventiva, propõem novos imaginários, novas iconografias e novos pontos de vista para se olhar o real.

Abertura 12/08, às 11h, acesso gratuito para a abertura da mostra, Sala de exposições temporárias Hospedaria em Movimento (varanda), livre, sem necessidade de inscrição prévia, de terça a sábado, das 9h às 18h e domingo das 10h às 18h (bilheteria até às 17h), aos sábados o acesso é gratuito, nos demais dias R$10 (inteira) ou R$5 (meia), mais informações Museu da Imigração

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Barbie: o mundo (quase) cor de rosa das marcas fortes

PLAY: Após polêmica, os gorilas chegaram em Londres

Bússola Cultural: semana destaca festival de ópera e Bob Esponja