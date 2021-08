BÚSSOLA CULTURAL: Semana de Dia dos Pais, modernismo e noite no museu

Dia dos pais em ‘sinfonia’

Para quem quer aproveitar o Dia dos Pais e fazer um passeio diferente neste domingo, 8, que tal os concertos na Sala São Paulo? De manhã, o Coral Jovem do Estado se apresenta sob regência de Tiago Pinheiro às 11h. Cedo demais? A partir das 16h, a Academia da Osesp apresenta o concerto de encerramento do semestre. Atividades gratuitas, classificação indicativa 7 anos. É necessário emitir o ingresso com antecedência aqui.

Domingo, 8, às 11h e 16h, Sala São Paulo, Local: Sala São Paulo — Praça Júlio Prestes, 16

O curador e diretor-artístico Marcello Dantas.

Modernismo Hoje

O secretário de Cultura e Economia Criativa, Sérgio Sá Leitão e o curador Marcello Dantas, responsável por mais de 250 exposições e diretor-artístico do Museu da Língua Portuguesa durante cinco anos, gravaram um podcast sobre o projeto Modernismo Hoje do governo de São Paulo, que prevê cem ações durante 18 meses em celebração ao centenário da Semana de Arte Moderna de 1922. Entre os destaques da programação, Dantas assina a curadoria de uma mostra imersiva do artista Cândido Portinari no MIS Experience.

Ouça aqui

Da Vinci presente

O MIS Experience renovou os direitos de exibição virtual do conteúdo da exposição Leonardo da Vinci – 500 Anos de um Gênio | Digital. Sucesso de público e crítica, a mostra fica disponível para os internautas brasileiros até dezembro de 2021. Durante a experiência multissensorial, com imersão em 360 graus, é possível acompanhar animações em alta definição, ver detalhes das máquinas desenhadas pelo artista em realidade aumentada, além de áudios e vídeos exclusivos. Destaque para os Segredos de Mona Lisa, que apresenta uma análise científica da pintura mais famosa do mundo realizada no Museu do Louvre.

O acesso online está disponível diretamente pelo site Exposição da Vinci 500 anos

A escritora Natália Borges participa do bate-papo Outros Olhares Literários no FLIV.

Para gostar de ler

O Festival Literário de Votuporanga (Fliv), considerado um dos maiores eventos multiculturais do País, acontece de 5 a 8 de agosto. Este ano, o evento conta com quatro mesas de bate-papo virtual nas quais grandes nomes da literatura, música e arte terão suas obras discutidas por convidados. O poeta Solano Trindade, a escritora Conceição Evaristo, a cantora Elza Soares e a cartunista Laerte Coutinho foram os nomes escolhidos para contextualizar a temática “Infinitudes e Saberes Ancestrais”, que aborda a autoria, identidade e luta por espaços no universo artístico. Estão programados ainda bate-papos e shows de artistas como Luedji Luna, Margareth Menezes e Toni Garrido.

FLIV 2021; de 5 a 8; programação completa pela plataforma #CulturaEmCasa

O artista Paulo Chavonga foi selecionado para o Residência Artística.

Arte angolana

O Museu da Imigração promove a segunda edição do Programa de Residência Artística, que apoia a produção de migrantes internacionais e o incentivo de formas de conhecimento sobre a experiência migratória a partir das artes. Neste ano, o tema "As migrações e os tijolos do racismo estrutural no Brasil" pautará o trabalho do artista angolano Paulo Chavonga, selecionado para a iniciativa. O profissional participa ainda de uma live mediada pelo pesquisador Thiago Haruo,. Em breve, os visitantes poderão acompanhar, por meio de um ateliê aberto nas dependências da instituição, a realização da obra.

Terça-feira, 10, 17h, pelo Instagram do Museu da Imigração

Balé para crianças

A São Paulo Companhia de Dança (SPCD) estreia o 11º episódio do podcast Contos do Balé, voltado à difusão da dança no meio virtual. Com linguagem própria para o público infantil, esta edição apresenta o balé La Bayadère, criado originalmente em 1877 por Marius Petipa (1818-1910). A história acompanha a conturbada relação entre a bailarina do templo Nikiya e o guerreiro Solor, que, para poderem se amar, precisam enfrentar a obsessão de um possessivo sacerdote, os desmandos de um poderoso rajá e o ciúme da filha vingativa. O episódio tem roteiro assinado pela diretora artística da SPCD, Inês Bogéa.

Contos do Balé, 6, às 11h, pelo canal do Youtube da SPCD.

Sexta-feira, 06, às 11h, perfis da São Paulo Companhia de Dança no YouTube, no Spotify e demais tocadores de áudio online (Apple Podcasts, Google Podcasts, entre outros)

#ViradaSP Online começa neste sábado com show de Sidney Magal.

Quero vê-la sorrir

A #ViradaSP Online está de volta. O evento promovido pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, e produzido pela Organização Social Amigos da Arte, já tem na programação grandes nomes da música confirmados na edição de 2021. Na estreia, no próximo sábado, 7, Sidney Magal, Marina Lima e a instrumentista Maria Ó estão entre as atrações. Todos os shows são gravados no Teatro Sérgio Cardoso e produzidos especialmente para a #ViradaSP Online.

Acesse gratuitamente pela plataforma #CulturaEmCasa. Acesse também pelo aplicativo #CulturaEmCasa já disponível para Apple e Androide

Exposição no Museu do Café , em Santos.

O Feminino no Café

Por muito tempo, as mulheres tiveram pouco destaque na historiografia do café. Como era essa participação no circuito do “ouro verde”? O que se sabe sobre as suas experiências? Esse é o ponto de partida da exposição “O Feminino no Café, 1870-1930”, que acontece no Museu do Café, em Santos, litoral paulista.

A mostra traz objetos, documentos, imagens e reprodução de vestimentas organizados nos perfis: escravizadas, colonas, fazendeiras, artistas e patronesses, sem esquecer que, dentro desses núcleos, existe uma diversidade de condições econômicas e sociais, motivações e atuações.

Museu do Café, terça à domingo, das 11h às 17h, grátis aos sábados, mais informações pelo site

Sala Números no Museu do Futebol

Uma noite no museu

O Museu do Futebol passa a abrir também no horário noturno toda primeira terça-feira de cada mês, com entradas gratuitas, às 19h30. A iniciativa pretende incluir entre os visitantes aqueles que não têm possibilidade de visitar o museu em horário comercial. O público poderá conferir a mostra temporária Tempo de Reação — 100 anos do goleiro Barbosa, que homenageia a vida e carreira do ex-goleiro da Seleção Brasileira e do Vasco, Moacyr Barbosa (1921-2000), e os 150 anos da posição de goleiro. Também poderá visitar a exposição de longa duração, um percurso pela história do esporte e do Brasil.

Museu do Futebol, de terça a domingo, das 9h às 18h (entrada até 17h) ; na primeira terça-feira de cada mês, das 9h às 21h30. Para todos os dias é necessário emitir ingressos aqui

Brincando Maracatu, de Valéria Vicente. Com a Cia. Som em Prosa.

Histórias na biblioteca

Quem procura um programa divertido e gratuito para o fim de semana do Dia dos Pais pode apostar nas sessões da Hora do Conto, no deck da Biblioteca Parque Villa-Lobos. No sábado, 7, Brincando Maracatu, de Valéria Vicente, será interpretado pela Cia. Som em Prosa. No domingo, 8, a Cia. Arte Raiz contará (em libras e português) O pescador Teimoso, de Mãe Beata de Yemonjá. As vagas são limitadas e preenchidas por ordem de chegada. Não é necessário fazer inscrição.

Sábado e domingo, 7 e 8, das 14h às 14h45, Biblioteca Parque Villa—Lobos, Avenida Queiroz Filho, 1.205, Alto de Pinheiros, São Paulo

Informações pelo site

