Bússola Cultural: peça sobre fantasmas estreia no Teatro Sérgio Cardoso

Peça “Estudo para Fantasmas” de Henrik Ibsen

Quando? De 16 de março a 28 de abril, sábados e domingos, às 18h.

Onde? Teatro Sérgio Cardoso, na R. Rui Barbosa, 153 - Bela Vista, São Paulo.

Helena Alving está feliz porque acaba de chegar de viagem seu filho Osvaldo, que ela afastou de casa por muitos anos para que ele não soubesse da vida devassa de seu pai. Ela conseguiu esconder os vícios do marido não só do filho, mas também de toda a cidade. Agora que ele morreu, um orfanato será inaugurado em sua homenagem e Helena espera enterrar o terrível passado. No entanto, os fantasmas do passado não desaparecem com mentiras e omissões.

Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia), via Sympla , 80 minutos, mais informações Teatro Sérgio Cardoso .

Abertura da Temporada de Música de Câmara em 2024 (Robs Borges/Divulgação)

Chegou a hora de conhecer a temporada de 2024 do Theatro São Pedro

Quando? De março a dezembro de 2024.

Onde? Theatro São Pedro, R. Barra Funda, 171 - Barra Funda, São Paulo.

A temporada de 2024 do Theatro São Pedro reúne óperas, cinema, balés, concertos, espetáculos cênico-musicais, concertos didáticos e atividades itinerantes.

Dentro da série lírica serão encenados 12 títulos de óperas além do espetáculo com três títulos inéditos produzidos pelo Atelier de Composição Lírica do Theatro São Pedro.

Quem também marca presença neste ano é o Cine São Pedro, sucesso de público, que apresenta dois filmes em parceria com a Cinemateca: O Gabinete do Dr. Caligari e Caiçara.

A dança também ganha destaque com duas coreografias em parceria com a São Paulo Companhia de Dança: Cartas do Brasil e The Eight. Somado a outros espetáculos que misturam canto, música e dança, além de uma novidade: neste ano será possível assistir a uma série de concertos em cima do palco do Theatro, pertinho dos músicos.

Os ingressos para a temporada 2024 estarão disponíveis pela bilheteria digital , mais informações site.

Mostra de Processos do primeiro semestre de 2023 (Divulgação/Divulgação)

Sextou na Praça com a Fábrica de Cultura Osasco

Quando? 22/03, sexta-feira, às 19h30.

Onde? Na Fábrica de Cultura Osasco, na R. Santa Rita - Rochdale, Osasco - SP.

O Sextou na Praça é uma iniciativa mensal que acontece na última sexta-feira do mês, destacando grupos locais de samba, pagode, forró e DJs.

Neste mês, a atração fica por conta do Quem Sabe Samba, um dos conjuntos mais influentes de Osasco, formado em 1994. .

Gratuito, mais informações Fábricas de Cultura.

Viagem Gastronômica, comandada por Dolores Freixa e Solange Botura (Acervo pessoal/Divulgação)

Viagem Gastronômica homenageia Hilda Hilst

Quando? 24 de março, domingo, das 15h às 17h.

Onde? Na Biblioteca de São Paulo, na Av. Cruzeiro do Sul, 2630 - Santana, São Paulo.

A edição de março da oficina Viagem Gastronômica será comandada pela historiadora Dolores Freixa e a chef de cozinha Solange Botura, em comemoração ao Dia Mundial da Poesia, e homenageará uma das maiores vozes da literatura brasileira, a escritora Hilda Hilst (1930-2004).

Gratuito, indicado para pessoas a partir de 14 anos, inscrição .

Palhaça Rubra (Gal Oppido/Divulgação)

Dia do Circo com programação gratuita em vários dias

Quando? 23 de março, às 17h (Irmãos Becker); 24 de março, às 17 (Palhaça Rubra) e 26 de março, às 11h e às 17h (Circo de Emoções).

Onde? No Mundo do Circo, Av. Cruzeiro do Sul, 2630.

Os Irmãos Becker demonstram em suas apresentações que uma escada pode ter outras finalidades, além de subir e descer. Eles se apresentam na Lona Picolino no dia 23 de março, às 17h, envolvendo e empolgando o público com uma série única de malabarismos, realizados de costas.

No dia 24 de março, às 17h, o espetáculo musical Palhaça Rubra celebra a energia do circo com cantigas tradicionais e dinâmicas interativas.

Já no dia 26 de março, às 11h e às 17h, o Circo de Emoções traz uma experiência mágica de malabarismo, equilíbrio e palhaçaria, sob a direção de Weslley Vieira, que promete encantar todas as idades.

A Osesp e o Coro da Osesp com o maestro Thierry Fischer, no palco da Sala São Paulo (Mario Daiola/Divulgação)

Páscoa na Sala São Paulo

Quando? 28 março (quinta), 20h30, 29 março (sexta), 20h30 [ Concerto Digital] , 30 março (sábado), 16h30.

Onde? Sala São Paulo, na Praça Júlio Prestes, 16 - Campos Elíseos.

Na semana da Páscoa, Osesp, Coros e solistas convidados, regidos pelo estoniano Arvo Volmer interpretam o grandioso oratório Paulus, de Mendelssohn-Bartholdy. E para encerrar o mês teremos o primeiro recital do ano no dia 31/mar, quando o pianista britânico Paul Lewis interpreta três Sonatas de Schubert.

Ingressos entre R$ 39,60 e R$ 271,00.

Exposição é marcada por obras que questionam a história das Américas e todo o passado colonial dos continentes (Edouard Fraipont e Equipe Casa das Rosas/Divulgação)

Exposição “Rock and Roll – Bosco Sodi

Quando? De 20 de março a 19 de maio de 2024.

Onde? Avenida Paulista, 37.

Conhecido mundialmente pela pesquisa com materiais de origem natural e práticas que resgatam sua ancestralidade, Bosco Sodi reúne cerca de 20 obras, entre pinturas, esculturas e instalações, que questionam a história das Américas e todo o passado colonial dos continentes.

Para a exposição “Rock and Roll - Bosco Sodi e os objetos de interesse”, o artista utiliza elementos fundamentais para representar os objetos de interesse da exploração e dos conflitos que moldaram a colonização do Novo Mundo: terra, café, açúcar, madeira, ouro, tabaco, sangue e sal.

Grátis, sem necessidade de agendamentos, entrada: terça-feira a domingo, das 10h às 17h30, mais informações.

Dôra e Ana (Divulgação/Divulgação)

Curta-metragens: “Imilla” e “Nossas mãos são sagradas”

Quando? 28/03/2024, quinta-feira, das 18h às 20h.

Onde? Rua Dona Germaine Burchard, 451 - Água Branca - São Paulo.

A programação mensal do Cineclube TAVA inclui dois curta-metragens na edição de março: “Imilla” (2018, Argentina), dirigido por Mayra Arasy Nieva, indígena do povo Colla (ou Kolla) e “Nossas Mãos são Sagradas” (2021, Brasil), uma realização do Museu da Parteira e da produtora Bebinho Salgado 45, dirigido por Júlia Morim. Após a exibição, haverá uma conversa com a diretora Mayra Arasy.

Gratuita, mediante inscrição antecipada .

Trabalho da artista, pós-doutora e professora Dora Longo Bahia (Lucas Mello e Miriam Kajiki/Divulgação)

Últimos dias da exposição "E o palhaço, quem é!?"

Quando? Até 31 de março.

Onde? Paço das Artes - R. Albuquerque Lins, 1345.

A exposição "E o palhaço, quem é!?” traz mais de trinta artistas distintos. Com curadoria de Renato De Cara, a mostra questiona a figura caricata do palhaço como um elo entre o espetáculo e a vida.

Entrada gratuita, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado das 11h às 19h, domingos e feriados, das 12h às 18h, mais informações.

As Fábricas de Cultura oferecem à população uma diversa e intensa programação cultural (Divulgação/Divulgação)

Espetáculo Teatral: Recontando Esopo

Quando? 21/03 na Fábrica de Cultura Sapopemba; 22/03 na Fábrica de Cultura Itaim Paulista; 26/03 na Fábrica de Cultura Parque Belém; 27/03 na Fábrica de Cultura Cidade Tiradentes; 28/03 na Fábrica de Cultura Santos; 04/04 na Fábrica de Cultura São Bernardo do Campo.

Onde? Em algumas Fábricas de Cultura, consultar endereço no site.

"Recontando Esopo” é o encontro do universo de contação de histórias, remontando e reforçando a tradição da oralidade com o teatro, linguagem artística que reúne elementos que costuram a narrativa deste projeto, pontuando a relação entre essas duas camadas, e que se desdobram, cenicamente, se comunicando com o público infanto-juvenil, e ficcionalizando ainda mais uma estrutura dramatúrgica em que o papel do “ator/narrador” se confunde com os papéis desenvolvidos pelo ator. Os personagens nesta releitura das Fábulas de Esopo, são caracterizados a partir de um jogo entre vozes e os movimentos do corpo atuante, que conta com o uso de adereços.

Gratuito, classificação indicativa 6 anos, mais informações .

