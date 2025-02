Bússola Cultural: oficina de escrita sobre o Carnaval na Casa Guilherme de Almeida

Casa Guilherme de Almeida promove oficina de escrita e carnaval

Onde? Casa Guilherme de Almeida. R. Macapá, 187 - Sumaré, São Paulo.

Quando? Dia 22 de fevereiro. Sábado, às 14h30.

Após a exibição de trechos de filmes que retratam o Carnaval, o projeto “Olhares em festa: o cinema e o carnaval” propõe aos participantes escreverem pequenas crônicas, críticas de cinema, ilustração ou também criarem seus adereços para o carnaval, inspirados nas críticas escritas por Guilherme de Almeida.

“Samba Erudito” conta com a presença da cantora Mônica Salmaso e do pianista Nelson Ayres (Divulgação/Divulgação)

Em ritmo de Carnaval, Theatro São Pedro apresenta “Samba Erudito”

Onde? Theatro São Pedro. R. Barra Funda, 171 - Barra Funda, São Paulo.

Quando? Dias 22 e 23 de fevereiro. Sábado, às 20h; domingo, às 17h.

Como parte do Além do Palco, projeto de música de câmara intimista com convidados, o Theatro São Pedro promove o “Samba Erudito”, com a presença da cantora Mônica Salmaso e do pianista Nelson Ayres. O concerto abre a temporada de música de câmara do Theatro.

R$ 36 (meia) e R$ 72 (inteira).

Classificação: Livre.

Mais informações.

Os concertos são inspirados no conceito de soundscape, do compositor canadense Murray Shafer (Divulgação/Divulgação)

Orquestra Jovem do Estado abre temporada “Paisagens Sonoras”

Onde? Sala São Paulo. Praça Júlio Prestes, 16, Campos Elíseos, São Paulo.

Quando? Dia 23 de fevereiro. Domingo, às 16h.

Neste domingo, a Sala São Paulo recebe a abertura da temporada 2025 da Orquestra Jovem do Estado, intitulada “Paisagens Sonoras”. Os concertos são inspirados no conceito de soundscape, do compositor canadense Murray Shafer (1933-2021), e convidam o público a um percurso à procura de sinais sonoros no meio de ruídos.

R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira).

Classificação: Livre.

Mais informações.

Mostra reúne álbuns, pôsteres, fotografias, capas de revistas, matérias de jornais e itens pessoais e raros (Divulgação/Divulgação)

MIS inaugura exposição sobre os 60 anos da Jovem Guarda

Onde? Museu da Imagem e do Som – MIS. Avenida Europa, 158, Jardim Europa, São Paulo.

Quando? A partir de 27 de fevereiro. Terças a sextas, das 10h às 19h; sábados, das 10h às 20h; domingos, das 10h às 18h.

Na próxima quinta-feira, dia 27, o Museu da Imagem e do Som inaugura exposição em comemoração aos 60 anos da Jovem Guarda, movimento cultural surgido de programa de TV comandado por Wanderléa, Erasmo Carlos e Roberto Carlos. A mostra reúne álbuns, pôsteres, fotografias, capas de revistas, matérias de jornais e itens pessoais e raros.

R$ 15 (meia) e R$ 30 (inteira) - o ingresso vale também para a entrada na exposição de Ney Matogrosso.

Classificação: Livre.

Mais informações.

Atividades de Carnaval nas Fábricas de Cultura (Divulgação/Divulgação)

Fábrica de Cultura Brasilândia promove atividades carnavalescas

Onde? Fábrica de Cultura Brasilândia. R. Joaquim Pimentel, 200 - Brasilândia, São Paulo.

Quando? Dia 27 de fevereiro. Quinta-feira, às 9h e às 13h30 (Carnaval Literário); 18h30 (Grito de Carnaval).

Antecipando o Carnaval, a Fábrica de Cultura Brasilândia promove atividades relacionadas à maior festa popular do país. O “Carnaval Literário: Contando e Criando Adereços” une contação de histórias e criação artística, propondo a confecção de adereços relacionados à narrativa apresentada. No mesmo dia, acontece o grito de carnaval pelo grupo Boêmios, oriundo de blocos carnavalescos das Zonas Norte e Oeste, com a apresentação de sambas de enredos e marchinhas tradicionais.

JeOLiONAiZ apresenta um espetáculo de música experimental, unindo elementos eletrônicos e instrumentos de criação própria (Divulgação/Divulgação)

Música experimental periférica no Capão Redondo

Onde? Fábrica de Cultura Capão Redondo. Rua Bacia de São Francisco, s/n - Conj. Hab. Jardim São Bento, São Paulo.

Quando? Dia 25 de fevereiro. Terça-feira, às 10h.

A dupla JeOLiONAiZ apresenta um espetáculo de música experimental, unindo elementos eletrônicos e instrumentos de criação própria, e explorando, de maneira criativa, ruídos, sons diversos e melodias.

Nova Estação CCR das Artes recebe espetáculo de música coral (Divulgação/Divulgação)

Estação CCR das Artes recebe Coro da Osesp

Onde? Estação CCR das Artes. Praça Júlio Prestes - Campos Elíseos, São Paulo.

Quando? Dia 25 de fevereiro. Terça-feira, às 20h.

A recém-inaugurada Estação CCR das Artes recebe, na próxima terça-feira, o Coro da Osesp. Sob a regência de Thomas Blunt, o grupo apresenta canções clássicas como “Ave Maria”, de Escobar, e “O clap your hands [Batei palmas]”, de Orlando Gibbons.

R$ 21 (meia) e R$ 42 (inteira)

Classificação: Livre.

Mais informações.

Cada curso possui 40 vagas ( Acervo SPED/Divulgação)

SP Escola de Dança tem cursos de extensão de Hip Hop, capoeira e ‘fluxos contemporâneos’

Onde? São Paulo Escola de Dança. R. Mauá, 51 - 3º andar - Luz, São Paulo.

Quando? Inscrições até 7 de março (Hip Hop) e 14 de março (capoeira e fluxos contemporâneos).

Estão abertas as inscrições para três cursos de extensão da São Paulo Escola de Dança: “Hip-Hop Dance Freestyle”, “Fluxos Contemporâneos: a Dança do Agora” e “Entre Gingas e Danças - Capoeira e Seus Diálogos”. Somando os três editais, são oferecidas, no total, 120 vagas.

Entrada Gratuita (após processo seletivo)

Classificação: 16 anos.

Mais informações.

Curso ensina a preparar café Moka, método italiano tradicional (Divulgação/Divulgação)

Dia do Imigrante Italiano com curso de café Moka

Onde? Museu do Café. R. Quinze de Novembro, 95 - Centro, Santos.

Quando? Dia 22 de fevereiro. Sábado, às 14h.

Em homenagem ao Dia Nacional do Imigrante Italiano, celebrado em 21 de fevereiro, o Museu do Café promove o curso de café Moka. Trata-se de um método tradicional italiano de preparo de café, com cafeteira italiana.

R$ 30.

Classificação: 18 anos.

Mais informações .

Oficina de confecção de “Quadro Botânico” em Campos de Jordão

Onde? Museu Felícia Leirner. Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 – Alto Boa Vista, Campos do Jordão.

Quando? Dia 22 de fevereiro. Sábado, às 11h.

Unindo natureza e criatividade, o Museu Felícia Leirner promove uma oficina de confecção de “Quadro Botânico”. Inspirada no conceito de herbário, a partir da técnica de secagem de plantas por prensagem, a atividade instiga a criação de quadros. Os participantes poderão realizar colagens a partir das plantas desidratadas.

R$ 7,50 (meia) e R$ 15 (inteira)

Classificação: Livre.

Mais informações.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube