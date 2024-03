Bússola Cultural: Museu da Imagem e do Som abre exposição sobre o Holocausto

Exposição sobre Holocausto, no MIS

Quando? Até 21 de abril. Terças a sextas, das 10h às 19h; sábados, das 10h às 20h; e domingos e feriados, das 10h às 18h.

Onde? Museu da Imagem e do Som, na Avenida Europa, 158, Jardim Europa, São Paulo

A exposição “A tragédia do Holocausto: a vida de Julio Gartner” remonta a história do Holocausto com uma exposição sensorial inédita, elaborada em dois atos: o primeiro leva o público a adentrar as catástrofes ocorridas no Holocausto e Segunda Guerra Mundial de forma sensorial, por meio do olhar do sobrevivente polonês-brasileiro Julio Gartner, que completaria 100 anos em 2024. A mostra se completa com a seção “Anjos do Holocausto”, que joga luz à história de sete cidadãos que se dedicaram a ajudar e salvar judeus perseguidos e presos na Europa durante o Holocausto.

R$ 20 (inteira); R$ 10 (meia). Às terças, a entrada é gratuita para o público em geral. Classificação indicativa 16 anos.

“O Legado Suíço na Amazônia”, no Museu Catavento (Divulgação/Divulgação)

“O Legado Suíço na Amazônia”

Quando? Até 30 de abril. de terça a domingo, das 9h às 17h (bilheteria fecha às 16h).

Onde? Museu Catavento, na Avenida Mercúrio, s/n – Parque Dom Pedro II, no Centro de São Paulo.

A exposição é uma colaboração entre a Embaixada da Suíça no Brasil, o Museu Paraense Emilio Goeldi e a Associação Artística Cultural Oswaldo Goeldi, como parte da agenda de sustentabilidade e meio ambiente da Suíça no Brasil em preparação para a COP30 em 2025.

Dividida em dois núcleos, o Núcleo Fauna apresenta litogravuras de Ernest Lohse retratando espécies catalogadas por Emilio Goeldi, enquanto o Núcleo Flora exibe xilogravuras de Oswaldo Goeldi. A exposição, que estreia em São Paulo, destaca a presença de pesquisadores suíços no Brasil desde 1865.

R$ 18 inteira, R$ 9 meia. Gratuito para crianças até 7 anos. Às terças, a entrada é gratuita para o público em geral.

Abertura da exposição “Exposição Sallisa Rosa: topografia da memória” (Divulgação/Divulgação)

Abertura da “Exposição Sallisa Rosa: topografia da memória”

Quando? 16 de março a 28 de julho.

Onde? Pina Contemporânea, na Av. Tiradentes, 273 - Luz, São Paulo.

Sallisa Rosa ocupa a Galeria Praça, na Pina Contemporânea, com sua primeira grande instalação composta principalmente por esculturas em cerâmica, abordando questões ligadas à memória, ancestralidade, paisagem e erosão da terra.

Com curadoria de Thiago de Paula, a mostra é comissionada pelo programa Audemars Piquet Contemporary e passará por Miami antes de chegar a São Paulo.

Inteira R$ 30, meia-entrada R$ 15. Gratuito aos sábados. Mais informações no site .

Dia da Comunidade Árabe, no Museu da Imigração

Quando? 23 de março, às 11h.

Onde? Museu da Imigração, na R. Visc. de Parnaíba, 1316 - Mooca, São Paulo.

Promovendo o Dia Nacional da Comunidade Árabe, comemorado no dia 25 de março, o Museu da Imigração preparou uma programação especial que celebra a cultura e o legado dessa comunidade e seus descendentes.

R$ 140,00. Mais informações no site .

Como as mídias sociais podem fomentar a cultura?

Quando? 18 a 20 de março, das 18h30 às 21h30.

Onde? Na Casa do Artesão, na Praça Miguel Correia dos Ouros, 121 - Centro de Potim/SP.

Artistas, artesãos, trabalhadoras e trabalhadores da cultura do interior, como eles podem aproveitar melhor este momento e os demais que vierem? Em anos de experiência com internet, a classe cultural ainda tem dificuldade em utilizá-la. A oficina pretende contextualizar os participantes sobre as possibilidades de uso das mídias sociais para divulgar, integrar e fomentar a Arte e a Cultura.

Gratuito.

Tasha e Tracie (Divulgação/Divulgação)

Kyan, Tasha e Tracie e Mc João em Jaçanã

Quando? 16 de março, das 18h às 21h.

Onde? Fábrica de Cultura Jaçanã, na R. Raimundo Eduardo da Silva, 138 - Jaçanã, São Paulo.

Em março, a Fábrica de Cultura do Jaçanã completa 11 anos e preparou este dia especial para curtir o show de Kyan e das gêmeas Tasha e Tracie. Quem também confirmou presença nessa festa foi o MC João, famoso pela música “Baile de Favela”. Será um dia especial com muita música e alegria e, para ninguém ficar de fora, tem intérprete de Libras durante todo o evento.

Gratuito, para maiores de 12 anos.

Fanfarra em Presidente Prudente (Reprodução/Reprodução)

Encontro de bandas e fanfarras em Presidente Prudente

Quando? 21 e 23 de março.

Onde? Teodoro Sampaio e Ouro Verde.

No dia 21 de março, o município de Teodoro Sampaio sediará o Encontro de Bandas e Fanfarras, valorizando esta importante tradição musical e os municípios que a mantém viva. Já no dia 23, é a vez de Ouro Verde receber o Festival Ouro Verde, comemorando o aniversário de 79 anos de sua fundação. Aberto ao público, o evento busca valorizar e difundir as atividades e ações artístico-culturais desenvolvidas no território e proporcionar entretenimento e acesso a eventos culturais à população.

Gratuito, livre.

Show de stand up com Diogo Almeida (Divulgação/Divulgação)

Show de stand up com Diogo Almeida em Araras

Quando? 16 de março, 20h.

Onde? Teatro Estadual de Araras, Av. Dona Renata, 4901, Araras - São Paulo.

Em seu novo show “Savana Pedagógica: Sobrevivendo na Escola”, Diogo Almeida traz uma alusão hilária ao ambiente escolar, que pode muitas vezes ser comparado a uma selva.

Ele explora o tema para criar um universo divertido e cativante, em que a plateia é convidada a acompanhar a jornada do comediante pela savana da educação brasileira. Com um texto afiado e observador, o comediante apresenta situações cotidianas que acontecem nas salas de aula, fazendo uso de sua habilidade em transformar o trivial em algo engraçado.

Inteira R$ 180, meia-entrada R$ 90. Classificação 14 anos. Ingressos no site .

Mundo do Circo é programa para toda a família (Divulgação/Divulgação)

Fim de semana no circo

Quando? De terça a sexta das 10h às 17h, finais de semana das 11h às 18h.

Onde? Mundo do Circo, no Parque da Juventude - Av. Cruzeiro do Sul, 2630 - Carandiru, São Paulo.

Participe de uma exposição lúdica e interativa sobre o imaginário do circo com toda a família! Conheça suas várias modalidades artísticas, explorando tudo que um picadeiro pode proporcionar.

Com curadoria do ator, diretor e palhaço dos Parlapatões Hugo Possolo e do cenógrafo Zé Carratu, a exposição fez tanto sucesso na inauguração que foi mantida gratuitamente por tempo indefinido.

Gratuito.

Minicurso gratuito de dança no Núcleo Luz (Divulgação/Divulgação)

Minicurso gratuito de dança

Quando? 25 de março a 17 de abril. As aulas serão realizadas de 30 de abril a 27 de junho, às terças e quintas-feiras, das 14h às 17h.

Onde? Sede do Núcleo Luz, na Rua Talmud Thorá, 52, Bom Retiro - São Paulo.

O projeto de aprofundamento na linguagem da dança do Programa Fábricas de Cultura, o Oficina Núcleo Luz: Dança em Composição, abre suas inscrições para a primeira turma de 2024.

No total, serão oferecidas 40 vagas para pessoas a partir de 16 anos, sem limite de idade, que vivem no estado de São Paulo e possam frequentar as aulas presenciais na sede do Núcleo Luz, localizado no bairro Bom Retiro, em São Paulo.

Não é necessário ter qualquer formação em dança para fazer parte da turma. As pessoas matriculadas receberão uma ajuda de custo no valor de R$ 200,00 (parcela única) e o certificado de participação ao concluir o curso, ambos condicionados à frequência.

Gratuito. Os interessados devem se inscrever pelo site do projeto . A seleção será feita por sorteio online, caso o número de inscritos supere a quantidade de vagas.

