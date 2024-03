Bússola Cultural: exposição fotográfica comemora Dia Internacional da Mulher

Exposição Fotográfica “Nós Mulheres”

Quando? De 05 a 28 de março (terça-feira a domingo), das 9h às 17h.

Onde? Galpão das Artes, na Rua João Brisotti, 128, Centro, Brodowski (SP).

O Museu Casa de Portinari celebra o Dia Internacional da Mulher com uma programação especial na primeira semana de março.

O destaque é a abertura da exposição “Nós Mulheres” da fotógrafa Lola Paola Martins.

A exposição apresenta retratos de mulheres em diferentes fases da vida em situações diversas: no trabalho, cuidando da casa, sendo amamentadas, sendo retratadas em poses espontâneas, artísticas ou que mostram a realidade das mulheres no dia a dia. A fotógrafa registra lutas, glórias, alegrias e tristezas no universo feminino.

Entrada gratuita, mais informações

Miss Jujuba (Tariana Zacariotti/Divulgação)

Cabaré Miss Jujuba no Mundo do Circo

Quando? 09 e 10 de março, sábado e domingo, às 17h.

Onde? Mundo do Circo, na Av. Cruzeiro do Sul, 2630 - Carandiru, São Paulo.

Espetáculo Cabaré Miss Jujuba que faz homenagem à palhaça Miss Jujuba, celebrando a diversidade e a inspiração de Julieta Hernández.

Imigrante venezuelana, Julieta foi assassinada no último mês de dezembro no estado do Amazonas durante uma viagem de bicicleta até seu país de origem.

Está repleto de números de circo, palhaçaria, poesia e música, promete momentos de graça e reflexão. Com curadoria do grupo Circo di SóLadies/Nem SóLadies.

Julieta Hernández, imigrante venezuelana, foi uma artista multifacetada, atuando como palhaça, cicloviajante, bonequeira, poeta, música e veterinária, deixando um legado inspirador.

Entrada Gratuita, livre, 55 min. Mais informações: Mundo do Circo .

Artistas plásticas Cláudia Kiatake e Cristina Suzuki (Museu da Imigração/Divulgação)

Construção de Identidade: Dia Internacional da Mulher

Quando? 09 de março, sábado, às 14h30.

Onde? Museu da Imigração, na R. Visc. de Parnaíba, 1316 - Mooca.

Em consonância com o Dia Internacional da Mulher, as artistas plásticas Cláudia Kiatake e Cristina Suzuki, promovem uma visita à exposição temporária "Sombras-Luzes: Identidade na Diáspora Japonesa", seguida de uma oficina onde os participantes produzirão um carimbo-assinatura.

A proposta tem referência nas obras "Crise de Identidade" e "Eu Aceito", onde o público será estimulado a pensar como cada pessoa constrói sua identidade, remetendo à sua ancestralidade e às histórias de seus pais, avós e bisavós.

Cada participante irá confeccionar seu próprio carimbo criando uma imagem que represente a sua identidade e poderá produzir uma composição impressa em papel.

Gratuito, livre, crianças devem permanecer acompanhadas de um responsável.

Vagas limitadas por ordem de chegada, mais informações Museu da Imigração .

Ivone e Adilson da etnia Pankararu ensinarão ao público artes manuais da sua cultura (Acervo MCI/Divulgação)

Oficina de Artesanato: filtro de sonhos, com Adilson Pankararu

Quando? 09 de março, sábado, às 14h.

Onde? Museu das Culturas Indígenas, R. Dona Germaine Burchard, 451 - Água Branca.

Em março, o Museu das Culturas Indígenas promove, com Adilson Pankararu, uma oficina de elaboração de filtro de sonhos, elemento da cultura indígena ojibwa (ou chippewa).

Para a cosmologia de povos indígenas, os sonhos são carregados de importantes significados e muitas vezes são parte de processos rituais. Para o povo Pankararu os sonhos são canais de comunicação com os Encantados, que entram em contato com determinadas pessoas trazendo mensagens, ou até atribuindo atividades. Na oficina, o público terá oportunidade de elaborar seu próprio filtro de sonhos.

Entrada gratuita.

Mediante inscrição antecipada.

As oficinas são gratuitas e servirão de preparatório para o 3º Concurso de Crônicas do Museu do Futebol (Divulgação/Divulgação)

Oficina de Crônicas Esportivas com a jornalista Milly Lacombe

Quando? As inscrições vão de 5 a 24 de março de 2024.

Onde? Ao todo serão três aulas gratuitas virtuais que acontecerão nos dias 22 e 29 de abril, e 6 de maio, sempre das 19h às 21h. O resultado do processo sai no dia 28 de março.

O Museu do Futebol abriu o processo seletivo para a Oficina de Crônicas Esportivas com a jornalista Milly Lacombe que vai selecionar 20 pessoas de qualquer parte do Brasil que tenham interesse em desenvolver a escrita desse gênero literário e jornalístico tão ligado à história e à prática do futebol no Brasil.

A oficina será gratuita e servirá como preparação para o Concurso de Crônicas do Museu do Futebol, que este ano conta com o apoio do Programa de Ação Cultural (ProAC).

O objetivo da oficina é capacitar as pessoas inscritas para a redação de textos na modalidade crônica esportiva de forma que, ao fim das aulas, cada participante tenha uma obra elegível para participar do 3º Concurso de Crônicas do Museu do Futebol, a ser lançado em breve.

Gratuito.

As inscrições serão realizadas exclusivamente por meio digital através do preenchimento do formulário e do upload dos arquivos a partir deste link

E dital .

Mais informações: Museu do Futebol .

Letrux é cantora, compositora, escritora e atriz carioca ( Ana Alexandrino/Divulgação)

Bate-papo Literário com a escritora Letrux

Quando? 12 de março, terça-feira, das 19h às 20h30, virtual.

Onde? BibliON, biblioteca digital gratuita do Estado de São Paulo.

A BibliON promove um “Bate-papo Literário” com a cantora, compositora, atriz e escritora brasileira Letícia Pinheiro de Novaes, cujo nome artístico é Letrux.

Dentre os livros escritos, está o “Zaralha - Abri A Minha Pasta”. O encontro acontece das 19h às 20h30 e, para participar, basta fazer a inscrição on-line pelo link.

Gratuito. Para utilizar o serviço de empréstimos de livros basta que os interessados acessarem o site ou baixem o aplicativo BibliON, disponível no Google Play e na Apple Store e realizem um breve cadastro.

Semana das manas com pocket show da bruna black (divulgação/Divulgação)

Pocket Show da Bruna Black na Fábrica de Cultura Osasco

Quando? 9/3, sábado, às 20h.

Onde? Fábrica de Cultura Osasco | Endereço: Rua Santa Rita, s/nº, Jardim Rochdale - Osasco.

Osasco recebe o “Pocket show” de Bruna Black. A cantora e compositora já participou do The Voice 2020 e atualmente forma a dupla ÀVUÁ com o artista Jota Pê.

O duo participou do álbum "Onze", de composições inéditas do Adoniran Barbosa, indicado ao Grammy Latino em 2022.

Gratuito. Mais informações: Fábricas de Cultura

Casa Guilherme de Almeida (André Hoff/Divulgação)

Influências artísticas entre Brasil e Europa nos anos 1920 e 2020

Quando? 13 de março, quarta-feira, das 19h às 21h.

Onde? Pela plataforma Zoom.

O Museu Casa Guilherme de Almeida realiza uma série de atividades denominadas Retratos recíprocos: trânsitos entre Brasil e Europa nos anos 1920 e 2020 durante o mês de março.

O projeto pretende mostrar as trocas artísticas que aconteceram entre o Brasil e a Europa na década de 1920, resultado dos intensos movimentos migratórios mundiais ocorridos na época, além de estabelecer um diálogo entre as vivências de artistas refugiados de guerras na primeira metade do século XX com a situação de refúgio na atualidade.

Em 13 de março, das 19h às 21h, acontece a conversa Jenny Klabin Segall, Tradutora, com Helmut Galle, professor da área de Alemão do Departamento de Letras Modernas da Universidade de São Paulo (USP).

Galle apresenta aspectos da produção tradutória de Jenny Klabin Segall (1899-1967) dedicada ao drama clássico alemão e francês para o português, com destaque para a versão metrificada e rimada das duas partes do Fausto, de Goethe.

Atividade gratuita realizada pela plataforma Zoom. Inscrição até 12/03 aqui

Exposição Lygia Clark, na Pinacoteca de São Paulo ( Levi Fanan/Divulgação)

Exposição com obras da pintora e escultora Lygia Clark

Quando? Em cartaz de 2 de março até 4 de agosto de 2024.

Onde? Pinacoteca de São Paulo - Pina Luz, na Praça da Luz, 2 - Luz, São Paulo.

Mostra de uma das artistas brasileiras mais relevantes do século XX “Lygia Clark: Projeto para um planeta” ocupa as sete galerias da Pina Luz com mais de 150 obras que demonstram o legado dos mais de 30 anos de carreira da artista e comemora o seu centenário, apresentando obras como Projeto para um planeta (1960) – da série Bichos, que dá nome à exposição.

“Lygia Clark: Projeto para um planeta” está aberta de quarta a segunda, das 10h às 18h (entrada até 17h); Quintas-feiras com horário estendido e gratuito somente na Pina Luz: das 10h às 20h (entrada gratuita a partir das 18h); aos sábados, a entrada é gratuita para todas as pessoas, nos três edifícios, R$ 30,00 (inteira), mais informações.

Trilha de curta duração de palhaçaria (Cristiano Assis/Divulgação)

Palhaçaria para iniciantes e curiosos com Edson MilHouse

Quando? De 16/03 a 27/04, exceto 20/4, aos sábados, das 14h às 17h.

Onde? Fábrica de Cultura Cidade Tiradentes, Rua Henriqueta Noguez Brieba, 281 - Conj. Hab. Fazenda do Carmo.

O nariz do palhaço é considerado a menor máscara do mundo, assim como cada pessoa é única, o personagem de seu palhaço, também, é.

Interpretar esta singularidade implica em entender não só seus objetivos como palhaço, mas os defeitos e qualidades como indivíduo.

Gratuito, a partir de 12 anos, inscrições aqui

